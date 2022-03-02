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樹林鞦韆、炭火烤肉　在台東部落感受最自然原始的「山林尋跡之旅」

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

沒有火車經過的達仁鄉，在無過多人為侵擾下保留了難得一見的自然原始風貌，也保留了傳統原住民文化。位於達仁鄉的土坂部落是全台灣惟一仍保存完整五年祭傳統祭儀的部落，在這裡蘊藏著深厚排灣文化與職人生存哲學。

▲清晨漫步土坂部落，綠油油的小米田讓景色更清新。
▲清晨漫步土坂部落，綠油油的小米田讓景色更清新。

來到土坂部落（Tjuabal）邊緣的「不懂休閒農園Putung」展開山林尋跡之旅。Tjuabal的排灣族語為土地遼闊、物產豐饒之意，Putung則是排灣族語「角落、邊陲」之意，主人朱正弘與周照瑩夫妻，取其意涵與音譯，將農園命名為「不懂」，也代表原本各有正職的兩人，因為不捨父母留下的土地荒廢，返鄉整理遭受風災摧殘土地卻什麼都不懂，周照瑩曾說：「我們真的是不懂，不懂得怎麼專業種植農作。」一切重新學習，只為了讓這片土地重新綻放生命。

▲精心設計的「不懂休閒農園」遊程，包含體驗鞦韆、搭建獵寮、製作陷阱等等。
▲精心設計的「不懂休閒農園」遊程，包含體驗鞦韆、搭建獵寮、製作陷阱等等。

▲學習獵人如何製作陷阱。
▲學習獵人如何製作陷阱。

走進農園、戴上花環的那一刻，立刻能感受溪流負離子、森林芬多精環繞的舒心感，經過一系列部落迎賓儀式、向祖靈祈福、鞦韆體驗，以及跟著獵人學習搭建獵寮、製作陷阱的遊程，入夜後，迎來最歡樂的時光，大家坐在獵寮前享用原民風味炭火烤肉，喝著小米酒促膝而談，沉浸式的野營洗禮讓人帶回滿滿的感動。

▲坐在獵寮前享用原民風味炭火烤肉，滿滿的風味。
▲坐在獵寮前享用原民風味炭火烤肉，滿滿的風味。

　

沐浴星空、晨光與小米田

夜裡入住的土坂部落「金宿民宿」是一家溫馨優雅的旅店，由返鄉青年亞璇和家人一手打理，除了讓旅人住得舒服，她也希望以民宿為基地，結合部落遊程、工藝、農產，帶領更多人認識、探索土坂的生活美學，擁有好廚藝的她，也會親自下廚供應部落風味餐、輕食下午茶，並且提供場地舉辦手工藝教學和講座課程，化身舒適的體驗教室。除了夜賞星空，晨起漫步還有一整片的小米田相隨，部落婦女在小米田裡架設啤酒空罐製作的趕鳥器，鄉間不時傳來清脆的聲響，趣味盎然。

▲土坂部落「金宿民宿」在女主人亞璇用心經營下，營造舒適的住宿空間。
▲土坂部落「金宿民宿」在女主人亞璇用心經營下，營造舒適的住宿空間。

　

木雕創作體驗 自製手感杯墊

入選台東縣達仁鄉《達人圓夢計劃》的「Sapari撒巴里文化工藝室」，兼具了張威光工藝、張威龍音樂傳承的雙重內涵，工作室典藏許多已故國寶大師朱財寶的木雕作品，而張威光正是朱財寶的大兒子，少時曾陪伴父親上山尋找木材，也看過父親渴望將技藝傳承給孩子的神清，後來他北上喜來登飯店工作，一待18年，期間偶有創作，直到近年才決定與妻子舉家返鄉，共同守護家園，努力活出第二種人生。

▲返鄉青年張威光在「Sapari撒巴里文化工藝室」傳承木雕工藝也教授遊客製作。
▲返鄉青年張威光在「Sapari撒巴里文化工藝室」傳承木雕工藝也教授遊客製作。

走訪工藝室，不僅能觀賞排灣部落美學的木雕作品，還能看到張威光結合現代手法的創新作品，感受父與子、傳統與創新激盪的創作火花，同時，也可以嘗試拿起刻刀感受木頭的溫度，跟著張威光雕刻獨一無二的杯墊，將美好的部落印象收藏在旅行回憶中。

▲體驗製作獨一無二的木雕杯墊。
▲體驗製作獨一無二的木雕杯墊。

　

景點資訊

不懂休閒農園

地址：台東縣達仁鄉土坂12鄰171之34號

電話：0981-055-715周小姐09:00-17:00

FB：土坂putung休閒釣魚露營農場

消費：電洽，半日遊套裝行程包含原味饗宴、獵人時光、情歌鞦韆等

　

金宿民宿

地址：台東縣達仁鄉土坂村土坂路48-9號

電話：089-761-668、0926-261-311 吳小姐

時間：17:00-21:00（預約時間）

FB：土坂金宿

消費：雙人房平日1,800元至2,200元、假日2,200元至2,800元；4人房平日4,200元、假日4,800元（住宿皆附早餐）

　

撒巴里文化工藝室

地址：台東縣達仁鄉土坂村3鄰48-3號

電話：089-761-318

FB：sapari(撒巴里)文化工藝室

時間：11:30-19:30（週二、三公休）

消費：工作室參觀與導覽、杯墊木雕體驗，收費請電洽

　

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