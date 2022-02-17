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宜蘭特色主題館親子新景點　走進繽紛積木花園、到全台第一間特務主題館闖關

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

宜蘭愈來愈好玩！宜蘭有許多觀光工廠與特色景點，一直以來便是出遊首選，近年也開設了許多特色主題體驗館等著大小朋友一同前來暢遊，無論是親子同遊或是三代同遊皆可盡興而歸。

▲「宜蘭金特務 007 Kingspy」是全台第一間以特務為主題的體驗館。
▲「宜蘭金特務 007 Kingspy」是全台第一間以特務為主題的體驗館。

▲藏於水稻田間的「樂色山」是嶄新開幕的孩童樂園。
▲藏於水稻田間的「樂色山」是嶄新開幕的孩童樂園。

在五結鄉的「宜蘭金特務 007 Kingspy」是全台第一間以特務為主題的體驗館。能模擬實戰開槍、解鎖、搏擊。跟著特務隊長情報特務的訓練，展開一道又一道的關卡挑戰，實戰射擊、狙擊競技、與近距離搏擊防身訓練，甚至是敲打摩斯密碼傳遞訊息、拿著沉重狙擊槍瞄準發射，在軍火庫裡盡情把玩與拍攝，不論是大小朋友都能玩得不亦樂乎。

▲在宜蘭金特務007的好玩世界中，還有許多好拍的場景。
▲在宜蘭金特務007的好玩世界中，還有許多好拍的場景。

▲動動腦解鎖時間。
▲動動腦解鎖時間。

▲宜蘭金特務 007的龐大軍火庫。
▲宜蘭金特務 007的龐大軍火庫。

另外不遠處的「樂色山」同樣也是嶄新開幕的孩童樂園，藏於水稻田的民居之間，一入門後才發現真的是一座積木天堂，戶外空間是擺滿了壯觀立體造型的積木花園，老虎、恐龍、小小兵甚至是偷爬樹枝上的貓咪都是重點。館內展有全世界第一顆塑膠積batima、新加玻魚尾獅模型、自由女神、兵馬俑都是積木堆疊出來的，一幅使用了6萬片積木、費時兩年才完成的清明上河圖更是精彩之作！跟著導覽人員一區又一區的解說與推薦觀察之處，走訪完樂色山就彷彿遊藝了全世界一樣的樂趣感，最後更能在互動區試走積木健康步道、拼出積木列車當挑戰的體驗，多樣化的設計讓大小朋友都忘了時間捨不得離開。

▲樂色山是積木天堂，連健康步道都以積木製成，挑戰完的人還能獲得小禮物。
▲樂色山是積木天堂，連健康步道都以積木製成，挑戰完的人還能獲得小禮物。

▲小朋友也可以自己動手挑戰。
▲小朋友也可以自己動手挑戰。

　

景點資訊

宜蘭金特務 007 Kingspy

地址：宜蘭縣宜蘭市親河路二段57號

電話：03-960-5070

時間：09:00-17:00（週三休）

FB：宜蘭金特務 007 Kingspy

消費：原價250元，可抵購買館內商品100元或兌換一支子彈筆

　

樂色山

地址：宜蘭縣宜蘭市東津一路192號

電話：03-922-9268

時間：09:00-17:00（週三休）

FB：宜蘭樂色山 Le Soul Hill

消費：原價250元，可抵消費100元

　

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