花蓮燈會「好虎氣」主燈慶元宵 鯉魚潭紅面鴨水舞最吸睛

【旅奇傳媒／編輯部報導】農曆春節假期雖然結束，接下來的元宵燈節活動緊接著登場了。位於太平洋公園（南濱段）及壽豐鄉鯉魚潭風景區的「2022花蓮太平洋燈會」活動仍持續展演，讓民眾持續感受濃濃年節氛圍；太平洋燈區以花蓮好虎（福）氣為主題，並設有福星高照主燈、8大虎年主燈燈區、精彩多元的創意表演。

接著將陪伴民眾從元宵節、228連假、3月4日的「2022花蓮美學節」日出大道走秀、3月5日的太魯閣馬拉松等活動到3月6日為止。花蓮縣政府也積極加強防疫宣導，落實實聯制、戴口罩、保持社交距離，規劃分散的賞燈點避免人群過度集中，讓花蓮好虎（福）氣不僅有看頭且讓您安全防疫、好福氣。

觀光處長張志翔表示，花蓮太平洋燈會已邁入第十年，主燈「花蓮好虎（福）氣—福星高照」的精采視覺音效展演以及鯉魚潭紅面鴨創意水舞演出，自開幕以來吸引近20萬人次遊客，絡繹不絕的參觀人潮延續到東大門夜市、市區金三角及鯉魚潭商圈，為縣內觀光業帶來滿滿商機。

▲花蓮燈會期間還有各式表演登場。 圖：花蓮縣政府觀光處／提供

在春節年假期間無法到場的民眾也不用擔心，燈會活動將持續到元宵節、228連假後，白天在壽豐「鯉魚潭展區」展演期間自上午9點30分至下午5點30分止，以花蓮高人氣的「幸福鴨」、「微笑的鴨子」結合水舞，吸引許多民眾一起同欣賞；晚間「太平洋燈區」現場有結合在地觀光與文化特色的8大燈區，並搭配光環境造景。展演期間晚上6點至10點間亮燈，主燈秀從每晚6點至9點半，每30分鐘配合聲光秀進行展演；2月15日將安排元宵節猜燈謎活動，除了有豐富獎品，現場還發放元宵節燈籠，讓全家大小朋友都能拿好禮、過好年。

張志翔強調，每周六晚間7時大小朋友期待的YOYO哥哥姐姐見面會，歡迎花蓮鄉親及遊客一起來參加「2022花蓮太平洋燈會」活動，在2月12日有羚羊哥哥與橘子姐姐，15日有香蕉哥哥及蔓越莓姐姐，在扣人心弦海洋劇場一起與大小朋友動滋，讓家長可以帶著家裡的小粉絲近距離與螢光幕前的大哥哥大姊姊們面對面舞動，感染青春活力的氣息；周休例假日更有民俗技藝表演闔家同樂，12日有團慶吉祥街舞表演及中國戲法表演。

15日元宵節當天除安排元宵節猜燈謎外，還有多項獎品等大家，而活動現場也貼心安排接駁車往返車站及美崙地區觀光飯店之間，歡迎民眾多加利用，踴躍搭乘免費接駁巴士前往花蓮燈會賞燈，另呼籲國人朋友做好防疫措施，把握最後展期前來花蓮燈會旅遊參觀。

相關資訊：

2022花蓮太平洋燈會活動官網 https://2022hualien-lantern.com.tw/

花蓮觀光資訊網 https://tour-hualien.hl.gov.tw/

花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/

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