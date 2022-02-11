東海岸部落旅宿大改造 引領旅人感受部落魅力

豐富部落海岸咖啡Pahanhan部落雜貨店。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處）前於 104-106年創立「Pahanhan（為阿美語休息之意）部落雜貨店」及「海人家部落旅宿」品牌，完成新社、都歷及靜浦部落等3部落之海人家部落旅宿。2021年東管處延續前期規劃，透過公開徵選方式，完成2處部落雜貨店（花蓮縣豐濱鄉豐富部落-海岸咖啡、靜浦部落-寶山商號）及1處海人家部落旅宿（台東縣長濱鄉長光部落-鳳奶客棧）。

▲豐富部落故事牆及體驗涼亭。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

「Pahanhan部落雜貨店」及「海人家部落旅宿」

「海岸咖啡Pahanhan部落雜貨店」與漛果創意合作規劃，增設部落工藝師商品陳列區、部落文化展覽廊道及烘豆體驗涼亭，並繪製部落遷移史牆面讓遊客可以深度瞭解部落文化。「鳳奶客棧海人家部落旅宿」則與米麻岸工作室合作規劃，旅宿房內以牆面彩繪述說金剛山及部落戀人的在地故事，並製作長光部落旅遊地圖，戶外涼亭則採用阿美族傳統工法施作屋頂，未來將作為旅人用餐休憩、遊程體驗等多元運用場域。

▲海岸咖啡Pahanhan部落雜貨店-部落族人與青年學子一起以傳統工法完工阿美族茅草屋。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

寶山商號Pahanhan部落雜貨店

而「寶山商號Pahanhan部落雜貨店」則與山海日常工作室合作規劃，以部落復古故事雜貨店為主題，打造部落資訊架、公車等候站遊客休憩區，結合部落自然素材改造空間及商品陳列，並結合在地「下鄉行動」、「依浪」、「紅桌與塑膠椅工作室」以及「靜浦社區發展協會」等工作室，將雜貨店營造為部落導覽解說停留站。

▲長光部落鳳奶客棧海人家旅宿-部落傳統涼亭。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

結合部落工藝遊程 深度體驗原民山林海洋文化

東管處林維玲處長表示：「本次部落雜貨店改造計畫，將既有雜貨店結合部落特色遊程、農特產品、手工藝品等，打造為東海岸部落旅遊服務據點，期許此計畫讓旅客能在部落雜貨店選購在地農特產品與手工藝品，同時亦可經由多樣的體驗遊程領略阿美族傳統工藝之奧妙；而海人家部落旅宿改造計畫，透過空間改善、民宿服務輔導，提升部落旅宿服務環境，希望能為來東海岸的旅人們提供一個優質的部落旅宿環境。」

▲靜浦部落寶山商號Pahanhan部落雜貨店-部落工藝商品陳列區。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

本次改造據點更提供部落工藝遊程（如皮雕、藤編、手環編織等）、文化導覽、烘豆及手沖咖啡體驗、體驗遊程（如浪花蟹、八卦網、膠筏、射箭等）、阿美族釀酒、部落傳統料理及海味童年及山林半日深度旅遊等多樣化遊程活動，歡迎旅客預約體驗部落山林與海洋文化、工藝DIY及享用道地原民風味餐！

▲鳳奶客棧海人家旅宿-旅宿房內的牆面彩繪金剛山在地故事。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

▲靜浦部落寶山商號Pahanhan部落雜貨店-招牌。 圖：東部海岸風景區管理處／提供

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形象短片https://youtu.be/KrMd4OuIW7o

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