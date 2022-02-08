黑白大理石紋虎看了嗎？ 2022花蓮太平洋燈會展期至3/6

【旅奇傳媒/編輯部報導】春節期間，花蓮街道上萬盞大紅燈籠喜迎回鄉遊子；東大門夜市人聲鼎沸、攤商生意興隆，甫於1月26日開幕的「2022花蓮太平洋燈會」太平洋燈區（太平洋公園南濱段）及壽豐鄉鯉魚潭展區人潮更是絡繹不絕。

由設計教父陳俊良老師規劃的「福星高照」虎年主燈及8個主題燈區，結合虎紋及花蓮在地玉石紋路，融合花蓮觀光與文化特色，展現在地文化多樣性，歡迎大家趁著年假結束前往一探究竟。

今年位於太平洋燈區的虎年生肖主燈「福星高照」，黑白相間的大理石虎紋，參考亨利盧梭的純真原始風格，反映花蓮向時代致敬的嶄新美學；白天可至公園散步，一窺大理石虎的雄偉，接著順著步道走向海邊，聆聽海浪聲並眺望一望無際的海洋，接著還可前往周邊的新天堂樂園、台開心農場等景點走走，來一趟既愜意又充滿文藝氣息的走春行程；夜晚的主燈秀每晚6點至9點半，每半點展演1次，光影效果七彩閃耀，搭配聲效更顯虎燈的雄壯浩大，是全台最具特色的燈飾藝術；賞燈後可至東大門夜市，享用各式令人垂涎三尺的花蓮特色小吃；不管白天或黑夜，歡迎大家來太平洋公園及周邊，深入體驗花蓮當地文虎生風的氣質底蘊。 ​

燈會活動至3月6日止，每天9點半至下午5點半在鯉魚潭展區有紅面鴨裝置藝術及盛大水舞、各式拍照打卡裝置與互動裝置；晚間6點至10點在太平洋公園燈區有生肖燈區定時展演，還有YoYo家族見面會、陀螺表演、中國戲法、民歌二重唱等表演節目，更會在農曆春節假期期間與周六、周日展演，與大家共度美好假期；2月15日元宵節當天，更安排猜燈謎與抽獎活動等特別節目等您一起來參與，一同享受花蓮好福氣。表演活動時刻表及相關資訊請上活動官網查詢。

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