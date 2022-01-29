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宜蘭感受濃年味！ 傳藝揮毫迎新年　入住新開幕酒店躺著看龜山朝日品櫻桃鴨

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

穿過長長的雪山隧道，出口後左側就是海！嶄新一年的到來，就到蘭陽平原去洗滌身心靈！2022年新年快樂，揮別2021深受疫情影響的陰霾，嶄新一年就用龜山朝日、金黃曙光迎向全新新希望。

▲儘管冬季時的龜山距離朝日有點遠，但無損於迎接曙光興奮度。
▲儘管冬季時的龜山距離朝日有點遠，但無損於迎接曙光興奮度。

穿過山、迎向海，面向太平洋的廣闊無邊際，看著日出緩緩地從海平面升起的希望感，在海的懷抱裡聽潮汐來回的浪潮聲，或在蘭陽烏石港海景酒店裡躺在床上迎接日出。而在宜蘭傳統藝術園區的年味氣氛中，鑽入能試寫毛筆的LSY林三益裡，試著拿起好久沒碰觸的毛筆讓大人小孩都重溫揮毫的觸感。

▲LSY林三益以毛料為主體，不管是小朋友感興趣的Hello Kitty粉紅毛筆或超可愛刷具，都深具有創新文化載體的傳承感動。
▲LSY林三益以毛料為主體，不管是小朋友感興趣的Hello Kitty粉紅毛筆或超可愛刷具，都深具有創新文化載體的傳承感動。

　

在傳統年節氛圍中感受濃濃年味

若要十足享受傳統中式年味，宜蘭傳藝園區是最能直接感受的地點，走入文昌街裡，墜入老台灣傳統聚落的氛圍中，感動於依據新竹湖口、三峽、鹿港、臺北大稻埕等各地街屋特色設計而成的時代風情內。

▲傳藝園區富有時代特色的街屋。
▲傳藝園區富有時代特色的街屋。

而嶄新一年的揮毫就該從擁有一隻自己的毛筆開始，「LSY林三益宜蘭傳藝門市」是該品牌首次在台北之外開展的門市，1917年創立至今的品牌，自詡為「毛料」的專家，從毛筆至刷具堆疊出品牌深厚底蘊，將毛料之於生活感之處發揮到極致，把彩妝刷具與毛筆都視為一種美的載體，讓美感持續延續。而大人小孩都喜歡體驗的，除了在店內以水試寫練習毛筆之外，更愛拿著超大毛筆在園區的地板上，沾水揮灑，透過專業人員的指導與文化傳遞，在點、橫、撇、捺等寫法中，喚回對書寫文化的記憶。

▲LSY林三益獨有的大毛筆體驗，可拿著沾水大毛筆體驗辛苦揮毫感。
▲LSY林三益獨有的大毛筆體驗，可拿著沾水大毛筆體驗辛苦揮毫感。

　

在海的擁抱中迎向曙光與藝術

夜晚就入住2021年開幕的「蘭陽烏石港海景酒店」，在烏石港居高臨下的優越地理條件下，能在房間裡直接迎向嶄新一年的曙光日出，面對東方、直接能眺望龜山島的優勢，即使清晨冷颼颼不想出去，也能賴在床上或沙發上直接欣賞朝日曙光。

▲從烏石港海景飯店面海的房間裡就能直接慵懶斜躺看到龜山朝日曙光。
▲從烏石港海景飯店面海的房間裡就能直接慵懶斜躺看到龜山朝日曙光。

▲蘭陽烏石港海景酒店的鴨料理，選自每隻約2.75公斤的櫻桃鴨，以辛香料醃製慢火悶烤而成，再做成創意吃法如麥片糖霜、風味壽司鴨、縣酒鴨寶鍋都非常美味。
▲蘭陽烏石港海景酒店的鴨料理，選自每隻約2.75公斤的櫻桃鴨，以辛香料醃製慢火悶烤而成，再做成創意吃法如麥片糖霜、風味壽司鴨、縣酒鴨寶鍋都非常美味。

　

景點資訊

宜蘭傳藝園區

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

電話：0800-020-011

時間：09:00-18:00

門票：普通票150元

網址：http://www.px-sunmake.org.tw/index/index.html

活動：「虎虎生風迎新春」即日起至2/13

一.虎哩看熱鬧：1/1-5西廂記選折、1/16-30北管小品「八珍湯」、2/1-28唐美雲歌仔戲團經典折子戲匯演、2/1-3台灣威武五家龍獅總會迎新春、2/1-5唐美雲歌仔戲團葉秀「慈降太平」等。

二.舒虎過好年：2/1-2宜蘭縣民回娘家、2/1-6新春市集、2/4-5傳藝跋杯大賽、2/12-13祈金龜慶元宵

　

蘭陽烏石港海景酒店

地址：宜蘭縣頭城鎮大武路180號

電話：03-977-1111

網址：www.lanyangseaview-hotel.com

方案：虎虎生風春節住宿1泊1食7,200元起，蘭陽冬日平日住宿1泊1食3,999元起，蘭陽經典烤鴨1鴨5吃2,388元（另加1成）

　

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