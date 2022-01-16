夜間最美落羽松！宜蘭最新「水上彩色森林」超過百盞燈海＋溪畔倒影太迷人

用新視角賞松！每年秋冬限定的落羽松由綠轉紅、黃的景色吸引民眾一睹美姿，而除了熟悉的三色樹海，近期宜蘭更有夜間專屬的「彩色落羽松」，各色燈海變換時瞬間化作一座迷幻森林，加上溪畔倒影迷人指數破表，讓漸漸落葉的落羽松恢復巔峰顏值，截至2/20都能拍。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

鄰近市區的宜蘭「三星落羽松秘境」座落安農溪畔及田心橋旁，現場道路兩側種有200棵落羽松，近幾年因藏不住的美景，從在地私房景點漸漸成為遊客的朝聖地。然而這裡不僅白天如季節限定仙境，夜晚也特別增設135盞燈光，升級成彩色森林，每當傍晚一亮燈，排排站的落羽松即披上紅、藍、紫、粉、綠等色系的新衣裳，令人驚艷。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

走入景點內，可賞見延綿500公尺的落羽松大道，站在中央時繽紛的落羽松展現延伸感，當做飯後散步景點也超療癒，但提醒大家夜間風大，且行走時務必注意突出地面的落羽松氣根，以免跌倒。而靠近溪畔的位置，也增添了潺潺流水聲及鳥鳴聲等大自然音效，遠拍亦能將水上倒影一併攝入畫面，夜晚限定的新亮點別錯過，列入走春口袋名單也合適。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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地點：宜蘭縣三星鄉東西二十八路（安農溪田心橋旁）亮燈時間：截至2/20每日1730至23:00

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