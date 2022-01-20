到大飯店吃大鍋滷味？宜蘭礁溪美食「三民大飯店」百元出頭吃超飽

今天午餐就到宜蘭大飯店吃吧～這間店名取得很有意思叫三民大飯店，讓人一聽就記住，一天只營業5小時，賣的居然是傳統小吃滷味。這可是老闆們最愛吃的，價格親民口碑相傳，招牌必點菜單上沒有的大鍋滷味多達數十種任君挑選，加上每日不固定大鍋湯，傳統麵食，真是人間美味，難怪假日總是一位難求。

店家招牌：熱騰騰的大鍋滷味，想吃什麼隨你挑。

走到最裡面有三大鍋滷味，喜歡什麼自己拿，有大小腸、豬腳、控肉、豬舌頭、尾巴秤重計價、百頁豆腐35元、油豆腐15元、手工豆皮、花干20元、鴨血30元、海帶15元，滷蛋10元，銅板價就能享用。

每個人桌上都是滿滿一大盤滷味拼盤。

三民大飯店由來：原來是這間小吃店原本開在三民村路邊無名麵攤，鄰近高爾夫球場，有很多老闆會來這裡吃飯，老闆們稱它為三民大飯店。

大鍋湯四神湯只有每周三、六、日時會提供。

最新DM，實際DM以店家為主，有滷肉飯、肉羹麵、冷盤小菜，陽春麵食35元就有。

選好客製滷味拼盤就等老闆擺盤上桌了～

滷肉飯 25元、陽春麵 35元、鴨賞 50元、香菜捲 40元

大鍋湯中碗60元，不得不說料真的給的很充足，很大一碗，CP值超高的，列為必點。

客製化滷味拼盤310元，一不小心就點了超大一盤，吃不完只好打包回家。

平均每人百元初就可以吃得超飽，我們因為吃不完還外帶，真的超級划算。

今天真是大開眼界，今日大飯店不提供住宿，只賣你小吃滷味，下次來礁溪別忘來感受一下在地人的平價美食～

也有提供外帶宅配，假日擁有滿滿的人潮，想吃必須排隊等候。

周邊景點：兔子迷宮礁溪狐狸小姐，門票350元抵消費。

三民大飯店

宜蘭縣礁溪鄉礁溪路三段22號

電話：03-988-4675

營業時間：10:00–15:00（周二公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」