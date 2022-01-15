1萬元現金直接送！「花在彰化。好禮一把抓」兌獎時間快筆記

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎來2022，「花在彰化．好禮一把抓」彰化振興加碼活動即將於1月17日上午10時準備「第一次記者會」直播抽獎，為鼓勵民眾快手登錄發票，除1月15日23：59：59前登錄，享3次抽獎機會外，彰化縣政府特別推出「百萬序號．送萬元現金」加碼活動，也就是自第500萬序號起，逢百萬序號免抽直接送1萬元現金，期待大家將錢花在彰化，消費金額再創新高。

「花在彰化．好禮一把抓」彰化振興加碼活動，2021年10月15日推出發票總消費金額屢破新高，目前已登錄超過147萬筆發票收據，消費金額累積達到24.3億元，抽獎序號則累積達到428萬，為鼓勵民眾登錄自己手邊的發票或免用統一發票收據或台灣PAY消費明細，彰化縣政府即日起推出「百萬序號．送萬元現金」加碼活動，自第500萬序號開始，以百萬序號為倍數，第500萬、第600萬、第700萬等，以此類推，符合資格序號的民眾不必抽獎，經兌獎小組核實領獎資格後，直接獲得現金獎1萬元；目前的序號距離第500萬的序號已非常接近，大家一定要把握機會加快登錄，也歡迎全國民眾來彰化消費、拚經濟、抽大獎。

只要在彰化縣消費200元就可參加抽獎，花越多就越有機會，將一張發票、收據或台灣Pay明細，上傳到「花在彰化好禮一把抓」網站登錄就可參加，每張最多有10個序號，獎品包括3間青年住宅、100台電動機車，還有1萬8,000個現金獎，登錄時間將於1月15日23時59分59秒截止，越早登錄，中獎機率越高！

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