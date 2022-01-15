1萬元現金直接送！「花在彰化。好禮一把抓」兌獎時間快筆記
【旅奇傳媒/編輯部報導】迎來2022，「花在彰化．好禮一把抓」彰化振興加碼活動即將於1月17日上午10時準備「第一次記者會」直播抽獎，為鼓勵民眾快手登錄發票，除1月15日23：59：59前登錄，享3次抽獎機會外，彰化縣政府特別推出「百萬序號．送萬元現金」加碼活動，也就是自第500萬序號起，逢百萬序號免抽直接送1萬元現金，期待大家將錢花在彰化，消費金額再創新高。
「花在彰化．好禮一把抓」彰化振興加碼活動，2021年10月15日推出發票總消費金額屢破新高，目前已登錄超過147萬筆發票收據，消費金額累積達到24.3億元，抽獎序號則累積達到428萬，為鼓勵民眾登錄自己手邊的發票或免用統一發票收據或台灣PAY消費明細，彰化縣政府即日起推出「百萬序號．送萬元現金」加碼活動，自第500萬序號開始，以百萬序號為倍數，第500萬、第600萬、第700萬等，以此類推，符合資格序號的民眾不必抽獎，經兌獎小組核實領獎資格後，直接獲得現金獎1萬元；目前的序號距離第500萬的序號已非常接近，大家一定要把握機會加快登錄，也歡迎全國民眾來彰化消費、拚經濟、抽大獎。
只要在彰化縣消費200元就可參加抽獎，花越多就越有機會，將一張發票、收據或台灣Pay明細，上傳到「花在彰化好禮一把抓」網站登錄就可參加，每張最多有10個序號，獎品包括3間青年住宅、100台電動機車，還有1萬8,000個現金獎，登錄時間將於1月15日23時59分59秒截止，越早登錄，中獎機率越高！
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言