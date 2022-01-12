「2022花蓮太平洋燈會」1／26雙燈區開展！虎年主燈＋8大展區，還有璀璨煙火秀

太平山國家森林遊樂園是宜蘭熱門的玩樂景點之一，全區佔地1.2萬公頃，海拔2000公尺，曾是台灣三大林場之一，從日治時期開始伐木至今，也已超過了一百個年頭。在這座富有歷史的森林遊樂區中能欣賞壯麗的山景、眺望一整片的遼闊雲海，山層裡不時有雲霧繚繞，頗有神秘的氛圍，冬天更時常降雪變身冰雪童話世界，吸引大量旅人前來。而在佔地廣大的園區中包含了多條森林步道、天然溫泉、鐵道樂趣等景點可以發掘，ReadyGo在其中精選了五點必拜訪的景點與路線，不藏私分享給你！

2022-01-12 13:00