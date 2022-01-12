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「2022花蓮太平洋燈會」1／26雙燈區開展！虎年主燈＋8大展區，還有璀璨煙火秀

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2022花蓮太平洋燈會將在太平洋公園南濱段、壽豐鄉鯉魚潭風景區展出。　圖：shutterstock／來源
2022花蓮太平洋燈會將在太平洋公園南濱段、壽豐鄉鯉魚潭風景區展出。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年新春來花蓮必逛的「花蓮太平洋燈會」活動，將於1月26日至2月24日就在太平洋公園南濱段及壽豐鄉鯉魚潭風景區盛大展出！

2022年燈會特別邀請設計教父陳俊良擔任藝術總監，以《花蓮好虎（福）氣》為主題，主燈「福星高照」及8個主題展區皆以不同的老虎姿態設計，並結合各式天然石紋演繹花蓮「石在」之美；歡迎闔家來花蓮賞燈，陪您福虎生風過好年！

▲2022花蓮太平洋燈會以《花蓮好虎（福）氣》為主題，充滿虎年元素。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供
▲2022花蓮太平洋燈會以《花蓮好虎（福）氣》為主題，充滿虎年元素。　圖：花蓮縣政府觀光處／提供

花蓮縣長徐榛蔚表示，由陳俊良總監擔綱設計的2022花蓮太平洋燈會，虎年主燈及「大處落墨」、「日月經天」、「魚躍于淵」、「流連忘返」、「奇珍瑰寶」、「光雲霽月」、「枕流漱石」、「披星戴月」8個生肖燈區搭配石材紋理，延伸出八種花蓮特有的「石在」之美，以石紋琢磨在地堅定文化，用植物及圓滿光球錯落出完美的自然意象，演繹人文與自然間的和諧共榮。

活動於1月26日開幕當天將發放888份的福虎排隊好禮，並施放璀璨煙火秀；春節國定假日（除夕休息一日）及每周六晚間還有YoYo哥哥姐姐見面會，周休例假日更有民俗技藝表演與闔家一起同歡；2月15日元宵節當天更安排元宵猜燈謎，將會有iPhone等大獎等你來拿。

觀光處長張志翔表示，2022年「太平洋燈區」除了獨具花蓮特色的虎年生肖主燈及主題燈區外，還有從北到南點綴13鄉鎮市主要街道的萬盞燈籠，以及豐富的親子表演、元宵猜燈謎等熱鬧活動，讓大家感受滿滿溫馨年味！歡迎闔家來到花蓮體驗好山好水好空氣，感受慢･精品･花蓮！

更多活動詳情請見花蓮觀光資訊網（https://tour-hualien.hl.gov.tw/）或花蓮觀光粉絲團（https://www.facebook.com/hltour/）。

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燈會 觀光 煙火秀

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