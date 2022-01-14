跟著茶藝師品茗！ 在天地山水之間來趟「與茶的對話」體現生活美學

吉林茶園堅持手採一心兩葉。 圖：Shutterstock／來源

【旅奇傳媒/記者-王政】茶席，可以說是種生活美學的呈現，在這個以茶為主角的視、聽、味覺的饗宴中，透過伺茶人的談吐以及沖泡，深度體會茶與茶之間的意境。來到盛產茶葉的花蓮，自然不能錯過品茶，特別專訪到知名茶藝專家，在優美的山水之間，來趟與茶的對話。

以茶聞名的花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村，憑藉著鄰近秀姑巒溪的純淨水資源，加上肥沃土壤與緯度的優勢，讓茶葉能在優異的環境中孕育生長，也使得茶香成為花東縱谷對外宣傳的一大亮點。

在茶香馥郁的舞鶴村中，有個名為吉林茶園的茶莊承襲著百年來父執輩對於茶葉種植的堅持，茶園主人彭瑋翔憑藉親力親為製茶的熱情，以及對於茶類的豐富知識，同時加入自身對於美學的喜愛與巧思，建構出別於坊間的茶行空間規劃，也讓吉林茶園成功享譽花蓮，深受無數茶友們喜愛。

▲茶藝專家─吉林茶園負責人彭瑋翔。 記者-王政／攝

吉林茶園從1923年起便開始在舞鶴台地耕耘，近百年來家族成員們不畏辛勞，堅持手採一心兩葉，並拒絕一切化學藥劑，只為了遵循自然生產法則與在地生態共存共榮，如此用心耕耘下，才能培育出一杯杯獨特美好風味、滿足身心靈的好茶。

茶的創意專家 獲獎無數備受肯定

從小在茶園長大的第4代接班人彭瑋翔，耳濡目染之下也貫徹家族堅持的自然耕種農法，讓吉林茶園所生產的茶喉韻甘甜、茶湯澄淨、茶香濃厚，在一傳十、十傳百的口碑行銷下，成功獲得無數茶友的喜愛。

而讓他響譽瑞穗的關鍵，則是其將茶園的轉型發揮得淋漓盡致，承襲著父親典型客家勤奮的茶農血統，以及母親阿美族擅長運用植物的特質，彭瑋翔憑藉著對茶葉敏銳的觀察力與嗅覺，不斷跨界嘗試創意茶，把文旦、檸檬、百香果等果物加上蜜香紅茶，做出了不同種類的酸柑茶，並開發出DIY，跳脫傳統茶葉銷售方式，發揮巧思結合咖啡烘焙及在地文化元素，並融入採茶、製茶體驗課程，推廣茶產業食農教育，不僅擦亮吉林茶園的招牌，也榮獲了「花東經典名茶」、「陸羽獎」並蟬連「蜜香紅茶金牌獎」等獎項肯定。

▲運用創意賦予茶全新生命。 記者-王政／攝

因為對於茶的專業，讓高端旅遊業者特別邀請彭瑋翔來操刀策畫茶席體驗，邀請賓客一起在花蓮的好山好水中，感受專家用茶席勾勒出的天馬行空，驚嘆原來茶席能如此特別與驚艷。

在景緻迷人的松邑莊園 邀請茶藝專家、在地小農打造令人驚嘆的天地茶席

為了更深入了解茶文化，特別安排旅客們在環境優美的松邑莊園中，可以來趟天地茶席。彭瑋翔以策展的概念融入茶席，並攜手在地知名小農─宇還地有機農場，用新穎卻不失傳統氛圍的方式為客人量身打造獨特體驗。

▲攜手花蓮在地的知名小農宇還地有機農場一同策展。 記者-王政／攝

▲天地茶席於松邑莊園舉辦，讓旅客到戶外邊品茶、邊感享受花蓮自然美景。 記者-王政／攝

彭瑋翔表示，茶席特別分為4個小區塊，以五感的主軸，從聽、聞、品都能感受到茶的奧妙。值得一提的是，茶席的內容會依照客群年齡層去調整，如年輕人大多鍾愛手搖飲，彭瑋翔便會運用大農大富所生產的黑糖、樹薯粉，以及吉蒸牧場的鮮奶，搭配用仿石磨機器研磨在地茶種成為紅茶粉，沖泡出屬於花蓮在地的珍珠奶茶，同樣精彩。

▲獨特的五感茶席體驗令貴賓十分驚嘆。 記者-王政／攝

1. 感受文旦柚花純露魅力

取自花蓮瑞穗鶴岡在地的文旦柚柚花，彭瑋翔運用新鮮柚花搭配RO水一同蒸餾，不同於精油不溶於水的模式，水溶液的純露可以入菜、入飲品、入甜點，更因為材料選自柚花的特性，整體更為清香淡雅。彭瑋翔特別將柚花純露與柚子醋、氣泡水一起調飲，更結合來自在的小農─宇還地生態農場所釀造的蜂蜜，結合為賓客帶來更多層次的感受。

2. 認識五大紅茶

雖然許多人知道花蓮產茶，卻不知道在地有哪些元素，甚至不了解台灣所生產的茶與國際的茶種不同之處。彭瑋翔特別用舞鶴紅茶、日月潭紅茶、高山紅茶與阿薩姆紅茶進行對比，透過五感的體驗，了解台灣茶的特色。

3. 三種花三種茶

花茶的品味在國際已經盛行多年，但台灣市場仍在萌芽階段，茶席特別以舞鶴在地的茶來策劃，結合在地的指標性的元素，用三種花三種茶的方式打造花蓮的花茶體驗。

4. 回歸傳統 感受茶的純粹

隨著客人體驗過三趟茶席後，最後一席彭瑋翔則以現場用沖泡傳統茶，以知名的蜜香紅茶、大葉烏龍作為最後收尾，讓旅客感受口齒留香的美好。

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