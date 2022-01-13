12間宜蘭「蘇澳平價小吃」大盤點！老字號手桿麵、米粉羹，還有30元銀耳蓮子湯

提到宜蘭蘇澳，想必大家對於蘇澳交流道一旁的蠟筆城堡觀光工廠絕對不陌生吧？以及蘇澳冷泉，再來就是台灣前三大漁港-南方澳漁港，南方澳漁港這一區的小吃美食很密集也很多可以品嘗！近幾年，因為蘇花改通行，讓不少旅人們都會選擇在假日往返花蓮遊玩，而蘇澳就算是大家往返花蓮時的中繼休息點，在這純樸的市區內小吃美食其實也是很多，就讓Ann和榜哥帶著大家吃吃喝喝囉！

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蘇澳鎮位在宜蘭縣的東南部且瀕臨太平洋，是蘇花公路以及北迴鐵路的起點，國道5號(蔣渭水高速公路)的終點，也是往返東台灣必經的鄉鎮。每年夏季是蘇澳旅遊旺季，又以蘇澳冷泉最為知名吸引不少遊客前來遊玩，而這次Ann和榜哥就帶著大家來到蘇澳市區吃吃喝喝，分享蘇澳12間平價小吃美食給大家參考囉！

正好鮮肉小籠包-蘇澳店

來到宜蘭又怎能錯過正好鮮肉小籠包呢？來到蘇澳你也可以吃得到，而這一家Ann可要大力推薦，除了好吃之外，這家可是Ann國中同學夫妻所經營的分店喔！只要一出蘇澳火車站，走沒幾步路就可以來到這品嘗手工現包會爆湯汁的小籠包。

正好鮮肉小籠包-蘇澳店，小籠包每籠90元內有10顆皮薄內餡很有味道且絕對會爆湯汁的鮮肉小籠包，愛吃辣的朋友就要記得跟店家說要加辣，他們不提供其他醬料，出了鮮肉小籠包之外另有販售酸辣湯(30元)、紅茶、奶茶、豆漿、豆漿紅茶等飲品。

正好鮮肉小籠包-蘇澳店

營業時間：10:30-14:00 15:00-18:00(周二公休)

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮太平路21號

營業電話：0965-390302

合豐天津蔥抓餅

在地人都大力向我們推薦的合豐天津蔥抓餅，Ann和榜哥當然也要推薦分享給你們！位在中山路上的合豐天津蔥抓餅就在蘇澳車站前的7-11旁，下午三點才有營業，原先都是固定修禮拜六，但近期老闆娘說有事情才會休息，所以基本上假日來蘇澳的朋友都是可以吃得到！

合豐天津蔥抓餅的蔥抓餅口味很多樣，價位會依口味不同而有所價差，但每樣的用料都很實在，愛吃肉的朋友可以點選豬肉、牛肉、鮪魚等來品嘗，而這天我們則是點選九層塔以及起司口味，真心要說真的很好吃而且老闆娘超級熱情，很健談喔！

合豐天津蔥抓餅

營業時間：15:00-22:00(公休日不一定)

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段66號之一

營業電話：0928-093971

蘇澳肉羹民

位在蘇澳火車站旁的肉羹民也是不少在地人來品嘗的傳統麵店，一早就開始營業到中午時段，又以中午時段的人潮最多，不論是外帶還是內用都是要花點時間等候，而蘇澳肉羹民的菜單品項，清楚明瞭的顯示在牆上以及攤位上。

這天我們點選了一碗小碗的肉羹麵(45元)、滷肉飯(小/25元)、一顆15元的糖心蛋，真心要說他們家的東西真的好吃，肉羹湯頭的蒜香味很夠，肉羹的肉質札實；滷肉飯算屬瓜子肉的口味，但味道也很夠，飯很Q彈，價位又很親民實惠，算是蘇澳巷弄內的隱藏美食喔！

蘇澳肉羹民

營業時間：07:00-14:00(周日公休)

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇南路71號

營業電話：03-9965885

涼意叭噗專賣店

在地老字號的冰品店-涼意叭噗專賣店是不少知名媒體都來報導過，目前因疫情的關係，就僅能在門口的兩張桌坐著吃冰或外帶。

涼意叭噗專賣店的叭噗口味很豐富，價位親民且用料實在，任選3個口味都是40元，另有販售現榨果汁清冰，有檸檬、柳橙、百香果可以點選，每杯是45元；若是叭噗想要外帶也有外帶超值單盒裝可以選擇。而這天我們點選的是草莓、芋頭、花生，每個口味的味道都很夠，芋頭口味還可以吃到芋頭顆粒而非芋頭粉去製作喔！

涼意叭噗專賣店

營業時間：12:00-20:00

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段98號之2

營業電話：03-9965858

手桿麵

鄰近市區的市場以及蘇澳冷泉公園的手桿麵也是在地老字號麵店，只要是營業時間就可以看到整間店面就是高朋滿座，不時都有可能要跟別人併桌吃麵，過中午若是太晚來還有可能吃不到喔！(Ann和榜哥就真的碰過”已售完”)

新生路上的手桿麵除了有手桿麵之外還有湯麵、湯品等可以選擇，乾麵及湯麵有大中小碗之分，大(80元)、中(60元)、小(40元)，這天我們點了一碗中的乾麵(60元)以及一碗餛飩貢丸湯(65元)，真心覺得麵好Q好吃，醬料味也很夠，價位便宜又大碗；餛飩貢丸湯的餛飩小而巧，內餡味道很夠，貢丸則是有料的香菇貢丸，整體來說我們很推薦這家，難怪生意這麼好！

手桿麵

營業時間：07:00-13:00(周日周一公休)

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮新生路9-1號

營業電話：03-9966563

蘇澳菜市場甘蔗汽水

走晃在市場內，就被轉角的這家的汽水甘蔗汁給吸引住，我兩夫妻常常在喝甘蔗汁，但就是沒喝過”甘蔗汽水”，想當然這一定要買來喝看看！

甘蔗汽水一杯50元，阿伯就真的立馬從冰箱內拿出汽水還有甘蔗汁，直接在你面前調配他的獨門黃金比例，好不好就見仁見智，這杯喝起來的就是甘蔗汁帶點氣，這樣的搭配改天有機會可以在家自己調配看看！

蘇澳菜市場甘蔗汽水

營業時間：07:00-16:00

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮中原路43號

營業電話：03-9961679

蘇澳廟口米粉羹

在地老字號的廟口米粉羹，除了米粉羹之外，還有八寶粥以及花生湯以及冰品等可以點選，但冬天好像沒賣冰！

蘇澳廟口米粉羹一碗40元，鹹香味很夠，料多又實在，整體的口感很順口，重口味的朋友建議自行再加醋加辣；另外我們又點了一碗55元的花生湯+椪餅，比起米粉羹，Ann我自己更喜歡這碗花生湯，加上椪餅來吃不會甜到讓人膩口，但花生有點少這是實話。

蘇澳廟口米粉羹

營業時間：07:00-15:30

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮中原路6號

營業電話：03-9965888

菜市場路口銀耳蓮子湯

在市場隨意亂逛，走到蘇澳廟口米粉羹旁看到這家在賣一杯一杯的銀耳蓮子湯以及不少越南料理等的攤販就前來問了一下這一杯銀耳蓮子湯要多少錢？！

銀耳蓮子湯一杯只要30元，料多又實在沒有添加過多的糖，讓人吃到覺得會膩口，榜哥吃完這一杯之後又回頭再買一杯來喝，真心推薦喔！

菜市場路口銀耳蓮子湯

營業時間：07:00-售完

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮中原路6號(隔壁幾家)

一風堂傻瓜三拌麵

位在中山路的這家一風堂傻瓜三拌麵是榜哥的愛店之一，吃過一次他們家的麵，榜哥就念念不忘！而來到一風堂傻瓜三拌麵不知道怎麼點選，老闆會直接跟你說前面兩個乾麵是他的招牌，福州乾麵(蔥花拌麵)以及烏醋矸麵(芹菜、油蔥酥拌麵)，有大小碗之分，大碗55元，小碗35元，外加我們還點了一碗綜合湯，整體來說都很不錯！

不論是福州乾麵(蔥花拌麵)以及烏醋矸麵(芹菜、油蔥酥拌麵)端上桌都是白白的麵，所有的醬料、配菜等都再底層，所以麵一上桌就是要不斷地均勻攪拌，這樣才有味道，而跟Ann一樣愛吃辣的朋友就要加上老闆自製的辣椒喔！

一風堂傻瓜三拌麵

營業時間：11:00-22:00

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段130號

營業電話：03-9952198

美津早餐店

蘇澳市區人氣超夯的早餐名店之一，美津早餐店，雖說它離火車站有點遠，但要吃他們家的早餐可是要花時間排隊等候。美津早餐店目前因疫情的關係所以不開放內用，僅提供外帶，大家來這必買蛋餅、肉包、菜包。

蛋餅一份25元，它算屬古早味粉漿蛋餅，重點是很大份，自行添加醬料後真的不錯吃，不少人一買都買好幾份；肉包、菜包都是15元，熱騰騰剛出籠的包子真的很好吃，自己是比較喜歡菜包，內餡是以高麗菜為主帶點淡淡的胡椒香氣。

美津早餐店

營業時間：05:00-10:30(周四公休)

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段165之3號

營業電話：03-9971228

梅花小吃部

梅花小吃部不論是餐點的選擇性、價位、份量都算親民，重點是餐點都還不錯吃！老闆娘也很親切熱情喔！

而愛吃辣的朋友也千萬別錯過梅花小吃部自製的魔鬼椒的辣椒醬，Ann我是真的吃太辣，所以覺得是有味道但不至於辣過頭，但我家阿珠姐就覺得有點辣！推薦給往返花蓮的朋友們，中途若遇到肚子餓想填飽肚子，那就來蘇澳鎮上找梅花小吃部來吃飽飽吧！

梅花小吃部

營業時間：14:00-22:00

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段89號

營業電話：03-9971697

蘇澳阿暖魚雜

阿暖魚雜是專賣魚雜及鵝肉的老店，在地人都知道這老字號店家，餐點選擇很豐富很多樣化。

餐點的沾醬會由店家幫你裝好端到桌上除了必點的魚雜、鵝肉，還有麵食、黑白切等可以選擇。現金交易，餐後付款，價位算屬平價，用餐時間一到，沒一會人潮就湧上把餐廳整個坐滿。

蘇澳阿暖魚雜

營業時間：11:00-15:00 17:00-21:00(周四公休)

營業地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段99號

營業電話：03-9952502

Ann和榜哥分享了以上這麼多家位在蘇澳市區的小吃美食讓大家可以在往返花東的途中可以在這純樸的蘇澳小鎮休息填飽肚子；也讓大家在夏季來蘇澳冷泉遊玩時，免除了吃喝的煩惱，因為這些蘇澳小吃美食真的夠你們吃也都真的很強喔！

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文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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