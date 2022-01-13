宜蘭員山水上莊園！入住最新Villa房型1泊2食　瀑布盪鞦韆、煙火秀超浪漫

宜蘭親子景點住宿推薦，園區內最著名是瀑布鞦韆打卡熱點，透明咖啡屋、落羽松及最新的教堂，太好拍了。有設置戲水區、玩沙區，讓小朋友玩得不亦樂乎，入住最新villa一泊二食的兩天行程，吃喝娛樂不無聊。

鳳梨屋水上莊園

相信大家對於這間莊園並不陌生，最近在網路上炒的很紅，可以拍出無限多網美照片的景點，但這裡不只是景點，甚至有提供豪華露營及villa住宿的飯店喔。

一進園區，如果有住宿的朋友，就會被邀請進LINE群組內，可能因為園區太大，如果有需求要找服務人員可能不易，所以就可以利用LINE群組反應問題，達到快速服務客人的要求，我們先帶大家參觀住宿的部分，晚點再來介紹園區有什麼好拍的。

這次入住的是【露墅villa系列的築夢4號房】，這房型主要是提供四人房為主，大致上空間設計主要分為客廳和睡眠兩區，一開門進來是可以看到一個獨立的客廳。

一進來就可以聞到檜木的香味，這是因為客廳的桌子和拉門都是使用檜木的喔，所以一進來就可以聞到讓人心情沈澱平靜的感覺。

客廳區大小已經算是一個平常住宅般客廳大小了，有L型沙發，但很可惜的電視是設計在睡眠區。

客廳有設計大面積的落地窗，房間外有個大陽台，從落地窗看出去就可以看到園區的噴水池。

浴室的部分，不僅乾濕分離，另外還有浴缸喔，配置全自動免治馬桶。

接下來是睡眠區，因為是四人房，所以空間感非常寬廣。

主要以木質系的裝潢內裝，所以感覺非常的溫馨舒適，電視下方的長桌也是使用檜木。盥洗用品一應俱全，還貼心幫客人準備了洗衣袋，可以裝髒衣服，衛浴用品使用AVEDA沙龍等級的喔。

房間內居然有配置了DYSON吹風機誒，非常高級，平常吹不到，可以來這裡感受一下DYSON的魅力。

室內環境看完了，另一個重點就是戶外的景色和設施啦，目前園區最紅的IG打卡地點就是這個瀑布盪鞦韆啦。

園區貼心了設置棧道可以步行到鞦韆處，進行拍照。

園區內有種植落羽松，當落羽松紅時，這裡也非常好拍照。

泡泡屋和透明咖啡屋也是另外一個重點，就好像在童話故事裡面一樣。

小朋友最愛的戲水區，夏天這裡應該是非常熱門的地方，甚至有水中溜滑梯，讓小朋友玩到不想回家啦。

月形的裝置搭配後方噴水池的景色，也是可以拍出非常多好看的照片。

剛剛提到園區內，大概半年或一年就會去更新園區的裝置或設施，就連教堂都建出來了，這未來會拿來當作結婚禮堂使用。

下午15:30將會有專人送下午茶到房間享用，以兩杯飲料和兩個小蛋糕為主，剛到房間可以坐下來好好休息一下，悠閒享用下午茶，待會可以去園區好好拍一波。

16:30會有安排園區導覽人員，畢竟鳳梨屋水上莊園面積算大，而且會看到有滿多地方正在改建。透過導覽人員解說，也才明白鳳梨屋其實一直在求新求變，每半年或一年就會翻修園區內的設計和腹地，有可能你上次來住的豪華露營區，下次來變成一條河川或者是游泳池都不為過。

18:00晚餐時間

今天晚上飯店安排的晚餐是『海陸火鍋』，宜蘭有豐富的漁產，再加上鳳梨屋自己有飼養鱘龍魚，所以在海鮮盤上可以說非常豐盛。

在『陸』的部分，提供了牛肉火鍋片，如果不吃牛肉可以提早更換肉品。

除了主餐以外，火鍋採取鴛鴦鍋，鍋底有基本的昆布湯底，可以自己選擇要加入的兩種湯品，今天有牛奶鍋、麻辣鍋和昆布鍋。

其他還有火鍋食材、熱食和飲品，可以現場取用。

重點是現場還有歌手演唱，整個氛圍超好的，可以邊用餐邊聽到現場吉他演唱，甚至還可以點歌，滿浪漫的。

19:50煙火秀

吃完飯以後，天色也晚了，園區也變身為另外一種氛圍，各地方的燈飾都亮起來了，可以散散步，欣賞另外一種園區的美。

來住鳳梨屋居然晚上還有煙火施放可以欣賞，如果是情侶來應該會覺得超級浪漫，如果是一家人一起來，小朋友一定會熱翻。

20:00原住民歌舞表演和星空電影院

園區活動不止這樣，甚至有請來原住民進行現場歌舞表演，甚至會和民眾互動跳舞，讓旅客玩得不亦樂乎。

睡個好覺，另一個期待就是早餐時間囉。早餐是以清粥小菜、麵包和一些熱食可以享用，雖然比不上大飯店的buffet，但是用另外一種比較溫馨家常的方式進行早餐。

比較特別的是，現場有鐵板燒現煎蛋餅和蘿蔔糕。

最後要check out前還可以讓小朋友參加手作體驗。

【小朋友愛手手做彩繪體驗】

小朋友在活動中可以盡情使用雙手沾滿顏料，利用雙手繪製出圖案，而且可以帶回家當作紀念。

整體入住鳳梨屋就是可以讓你兩天一夜的行程中進行安排，從飲食到娛樂都有，所以來這裡基本上已經可以不用出門了。也可以讓自己好好的放空享受，小朋友則可以玩得很盡興，如果下次有來宜蘭，不妨可以參考一下喔，推薦給大家。

鳳梨屋水上莊園

官網：https://wanglai1108.com/index.php

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地址：宜蘭縣員山鄉長嶺路195號

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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