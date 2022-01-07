餵鴨、玩射擊、嗑牛排！ 宜蘭雨備一日遊 誰說宜蘭下雨就不好玩

跟著 一顆豆子 於 2021-11-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 007金特務 KINGSPY、來來牛排館、鴨寮故事館。 今天就帶大家來看看下雨天的宜蘭玩什麼吧！

007金特務 KINGSPY | 1 小時

期待已久的宜蘭行，沒想到冬天嘛，遇到雨天似乎再正常不過了。 其實宜蘭的觀光工廠非常多，但是大部分都是給小朋友體驗才會覺得有趣，對於一般年輕人(自己說)來說怕是玩的會不盡興，於是今天就帶大家來看看下雨天的宜蘭玩什麼吧！ 首先第一站我們來到了特務007，這算是比較新開沒有多久的一個體驗場館，裡面以特務為主題，規劃一系列跟特務相關的體驗活動，包含射擊、摩斯密碼、開鎖等等，場館內也有特務相關布景及酷斃的槍枝供拍照使用，而且又有別於一般的網美拍照景點，可說是男生、女生、大人、小孩都適合的一個景點囉！ 金特務007 KINGSPY 地址｜宜蘭縣五結鄉親河路二段57號 電話｜(03)960-5070 營業時間｜09:00～17:00（週三公休） FB粉絲團｜宜蘭金特務 007 Kingspy 門票票價｜250元 (可折100元消費)

來來牛排館 | 1 小時

來來牛排館相信很多人都聽過，但是不得不說，他真的超級熱門!!!!!! 為了吃到來來，我們的同行友人可說是很努力的抽號碼牌，在特務007進場前，友人走去抽一次號碼牌，出場後也是立刻快馬加鞭又去抽一次。進場前由於來來還沒開門，就分別抽到1號及3號，沒想到出場後，來來的號碼牌已經抽到2000多號了，現場可以說是滿滿的等候人潮，來來的號碼牌上有QR code，可以看到目前的叫號狀況，因此在等待的過程中，我們就去附近的鴨寮故事館走一走。 簡單說一下，來來的服務真的是很不賴，時不時就有店員來問是不是要加紅茶，加麵也不用加價，環境整體而言也不錯，餐點以我個人來說也是挺滿意的，難怪總是高朋滿座，直到我們用餐完近四點，外面依舊是有著滿滿的等候人潮，可見人氣真的是超級旺！ 地址｜宜蘭縣五結鄉親河路二段157號。 電話｜(03) 950-2534 臉書專頁｜https://www.facebook.com/oslailai 營業時間｜11:00~14:30／17:00~22:00 (週末11:00~22:00)

鴨寮故事館 | 1 小時

在到這個景點之前，同行友人問：「鴨寮故事館是幹嘛的？」，我回答就是有鴨有故事，友人覺得自己問了個廢話問題，我也回答了一個很廢的答案，但是去完以後我必須要說，真的就是有鴨跟故事咩！ 不過裡面蠻有趣的是，除了展館的介紹、有趣的鴨子猜謎、各種跟鴨子有關的俗語跟冷知識外，還可以購買飼料餵鴨、雞，跟滿滿見飼料心喜的鴨子們超級近距離互動，有勇氣的人可以把飼料放在手上餵食，體驗一下鴨子啄手心的感覺，這感覺....無法言喻啦，就待你們自行體會了。 入場需要門票$100，可折抵消費50，裡面可以買鴨賞、鴨胗、還有一些宜蘭名產，也有一些DIY的體驗活動，只是那個感覺很奇妙，就是一邊快樂的跟活鴨互動，然後旁邊充斥著鴨子產品XD 但還是很推薦大家來這裡玩！ 營業時間｜每日8:00am~17:00pm(周四公休)。 預約專線｜03-9504646 地址｜宜蘭縣五結鄉協和村公園路88號

宜蘭傳藝中心 | 1 小時

在來來用餐完後，因為還在下雨，於是我們捨棄了親水公園，選擇到傳藝中心走走看看。 傳藝中心相信很多人都去過，但每一次去都覺得還是很好逛，傳藝中心不時會有不同的展覽，讓你去幾次都不會膩。 靠近傍晚，當各展館跟小店都點亮燈，悠閒的氣氛搭配復古的建築，有種彷彿回到過去一樣。

東門夜市 | 1 小時

行程的最後，一定要搭配一個夜市才過癮。 這次我們選擇了下榻民宿附近的東門夜市來逛逛，東門夜市剛好坐落於橋下，有許多坐著用餐的小攤販跟店面，所以下雨天逛起來也不至於太不方便。 至於美食有哪些相信網路上都可以找到許多，包含彭記蔥油餅、30年老店龍鳳腿等，這次我們去也都有吃，至於好不好吃就等你們有機會親自去享用囉！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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