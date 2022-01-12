溫泉、鐵道、森林步道！宜蘭「太平山森林遊樂區」五大園區景點攻略這樣玩

太平山國家森林遊樂園是宜蘭熱門的玩樂景點之一，全區佔地1.2萬公頃，海拔2000公尺，曾是台灣三大林場之一，從日治時期開始伐木至今，也已超過了一百個年頭。在這座富有歷史的森林遊樂區中能欣賞壯麗的山景、眺望一整片的遼闊雲海，山層裡不時有雲霧繚繞，頗有神秘的氛圍，冬天更時常降雪變身冰雪童話世界，吸引大量旅人前來。而在佔地廣大的園區中包含了多條森林步道、天然溫泉、鐵道樂趣等景點可以發掘，ReadyGo在其中精選了五點必拜訪的景點與路線，不藏私分享給你！

圖/IG @traveldeeeeee

園區資訊

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷 58-1 號

交通：自宜蘭或羅東搭乘國光客運 1750 線 (宜蘭 ⇋ 太平山)

開放時間：平日 06:00~20:00 / 假日及暑假 04:00~20:00

門票：假日全票 $200 / 非假日全票 $150 / 半票 $100

太平山景點 #1 鳩之澤溫泉/自然步道

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鳩之澤溫泉在2020年10月重新開放後就馬上在IG上造成一陣打卡風潮，這裡除了可以泡溫泉、DIY 煮蛋之外，也有自然步道可以去走走。鳩之澤溫泉由山麓石縫中流出，屬於弱鹼性碳酸氫鈉混和泉，無色無味，洗後肌膚滑潤並能舒暢筋骨、養顏美容，因此有「美人湯」的稱號。溫泉區內設有男女裸湯、家庭湯屋及露天石頭野湯池，一旁還設有露天煮蛋槽，泡完湯還能來煮個溫泉蛋和玉米，特別好吃也十分有趣呢！

除此之外，此區還有條全長 1.1 公里的「鳩之澤自然步道」，步行來回約需 1 小時時間，步道海拔約 520 公尺，沿途以中低海拔常綠闊葉樹林為主，是條可供悠閒漫步亦可進行生態觀察的林間步道。

太平山景點 #2 白嶺巨木

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白嶺巨木位於海拔1,285公尺左右，為一株樹齡約2,500年的紅檜，同時也是太平山區針闊葉林的分水嶺，樹高 30 公尺，約 10 層樓高，其樹圍達 9.4 公尺，需要 6 人方能合抱。雖曾遭雷擊，樹體呈中空狀，但仍可藉後生的木質部來維持生機，不斷生長，來到宜專一線 14.5K 處時，不妨停下腳步欣賞這株守護著太平山的千年巨樹吧！

太平山景點 #3 見晴懷古步道

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「見晴懷古步道」是由太平山見晴線運材軌道改建而成，因保留部分路段故可看見舊時的鐵軌、木棧橋等遺跡，此處時常霧氣濃重、雲霧繚繞，步道白茫茫一片，更增添了些許神秘空靈之感，曾被列為全球最美28條小路之一。見晴懷古步道原長 2.35 公里，但因部份路段崩塌，目前僅開放至 0.9 公里，沿途平緩好走，往返僅需約 1 小時左右的時間。大家若來到太平山，千萬別錯過了這條可以觀山觀雲、探索自然、緬懷往昔的懷古步道。

太平山景點 #4 蹦蹦車

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1985 年園區重新修復了當中山地軌道橋樑最多、最具運材軌道代表性的路段「茂興線」，並將山地軌道運材車整修為可供遊客搭乘之車廂，命名為「蹦蹦車」。保留了過去林業生產機具文化，並創造出特別的觀光台車體驗，也因此成為太平山熱門的體驗設施之一，路線從太平山車站至茂興車站，鐵道長度約 3 公里，全票為 NT$180，孩童及長者優惠 NT$120，也因為可載乘客數有限，建議旅人們提早抵達，以免門票售完。

來到太平山，不妨搭上舊時的運材軌道車，讓有著開放式車廂的台車帶您穿梭於樹林、鐵橋之間，自由呼吸芬多精，親近大自然，並感受昔日之風情吧！

太平山景點 #5 翠峰湖

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「翠峰湖」位於宜蘭太平山與大元山之間，海拔高度 1,850 公尺，雨季時，湖面面積可達 25 公頃，是臺灣最大的高山湖泊，翠峰湖景緻優美，隨寒暑晨昏景致千變萬化，當雲霧繚繞時，翠峰湖的美景更是讓人著迷。大家可就近至觀湖平台欣賞這顆太平山上的藍寶石，而腳力不錯的朋友，則可踏上長約 4 公里的環湖步道，步行往返約 3-4 小時，沿著群山環繞翠峰湖一周，欣賞台灣最大高山湖泊的美景及豐富的生態景觀。

宜蘭太平山國家森林遊樂園全區佔地廣大，通常無法在一天內走完所有景點，推薦以上五個景點建議旅人們在第一次遊玩時可以先從這些開始，當然除了這些，還有許多值得一探究竟的點如檜木原始林步道、太平山觀景台等等，因此非常適合放長假時遊玩，也建議旅人們若要在園區入住「太平山莊」提前一至兩個月預定，相信來到這裡，這片片綠意能讓你全然的放鬆，去享受大自然生態的豐富、山景視野的遼闊。

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