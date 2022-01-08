花蓮免費親子樂園！坐復古火車、挑扁擔　穿越50年代來場懷舊旅行

阿嬤帶著讀小一的Lucas玩花蓮新城鄉「地耕味-玩味蕃樂園」，走進50年代的懷舊時光，大人回味小孩也玩的超級開心，一點都沒有代溝。濃縮50年代花蓮街景、農村生活和漁港風情，搭復古火車、看無聲黑白片、買花蓮特產伴手禮。我們是親子自由行，搭客運從花蓮火車站旁的花蓮客運總站，搭台灣好行（也可以坐花蓮客運）在「東帥」站上下車，刷卡投幣都可以，非常方便。親子免門票親子景點，又在室內免去日曬風吹雨淋，真的很輕鬆。

發現：地耕味-玩樂蕃樂園

地址：花蓮縣新城鄉康樂村加灣17-1號（台九179K）

電話：03-8260303/03-8260707

營業時間：早上8點到下午6點

入口處是觀音神明淨手處，我們洗淨雙手敲鐘才正式進去，讓孩子體驗了他在日本廟宇也看過的手水舍情景。

進門後，搭上時光電梯返回50年代的花蓮，那個我們不曾居住的城市。原來我們很愛去的七星柴魚博物館，也是玩味蕃樂園姐妹作。

時光列車開行了

來到二樓的第一個故事場景，就是一節復古車廂。車架上放了頗有歷史的皮箱。送別的親人看著火車揮別，帶著逐夢的異鄉人奔向前程。

靜不下來的Lucas當然要玩一玩跳房子，阿嬤年代還是用粉筆畫出來的呢！老闆接不停的生意電話，背後是勤勞的女員工手上不停地製作手工點心。

二樓的一隅佈置成花蓮太魯閣，山水美景可以打卡分享上傳。豎立著鐵製客運招牌，處處都是搜集老物件的用心。

奉茶飲一杯人情味啊

花蓮農漁牧業的佈置，讓遊客身歷其境。大人下田邊顧著竹搖籃裡的寶寶，一副恬然地生活情景。我跟Lucas聊到傳統的奉茶，他說，伯朗大道那邊大樹下也有奉茶。

這哪是挑扁擔嘛

城市小孩Lucas沒看過挑扁擔賣水果的小販，弄得跟舉重一樣，戴著口罩也感覺得到他在咬牙切齒。

沒看過的老物件，這裡都有

玩味蕃樂園玩樂想當年的本事真的超仿真，搜集來的古早物件讓孩子還可以動手動腳真正地體驗。如果Lucas能上鐵牛車耍酷一下，一定更是帥斃了。現在就在富里米倉前YA一下！旁邊還有一艘靜浦的漁船，等待著滿載而歸。

黑白電影是主角是誰

舊情綿綿的男主角洪一峰和送君出帆的柯俊雄，終於是阿嬤那個年代知道的明星了。沒想到一進去，真的是好大一間仿真電影院，坐在小學教椅的木桌木椅上，看著螢幕上放映著黑白無聲影片，Lucas真的有認真看了很久。

北投溫泉博物館也有懷舊電影放映室

買到手軟的伴手禮

二樓逛完走下來到一樓是花蓮特產的販賣部，Lucas被砰砰聲吸引過去，原來是一台做蝦餅的機器，看著掉下來的模樣，真的覺得帶著孩子來，可以學到很多常識。賣場很大，可以想像得到阿美麻糬的點心種類非常好買。

跟著Lucas阿嬤和Lucas去旅行

全年無休的室內親子景點花蓮新城鄉「地耕味-玩味蕃樂園」，最棒的一點就是還原當年的復古場景，來玩一趟就認識花蓮特色，而且免門票真是很親民呢！

地耕味-玩樂蕃樂園

地址：花蓮縣新城鄉康樂村加灣17-1號（台九179K）

電話：03-8260303/03-8260707

營業時間：早上8點到下午6點

文章來源：LUCAS阿嬤愛旅行 FB：LUCAS阿嬤愛旅行

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