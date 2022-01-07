宜蘭最好吃的「蒜味肉羹」！阿娘給Q彈口感＋濃郁蒜味　不吃肉羹也淪陷

阿娘給的蒜味肉羹是我目前吃過最好吃的宜蘭蒜味肉羹推薦！之前幫大家介紹過的北門蒜味肉羹跟他是師出同門，兩家比較起來我更喜歡阿娘給的蒜味肉羹，環境更寬敞舒適，蒜味肉羹本身算味更濃郁，肉羹有調味過超好吃，連我這個不太愛吃蒜跟不吃肉羹的人也完全淪陷，是我非常喜歡的宜蘭在地小吃推薦。

阿娘給的蒜味肉羹附近不太好停車，門口也容易被拖吊，開車去的話要小心一點。

橫跨兩個店面，外觀時尚簡約，門面是木質裝潢很有質感。

阿娘給的蒜味肉羹 點餐方式

內用的話先抽號碼牌、等待叫號點餐付款、領取呼叫器找位置、呼叫器震動時取餐。外帶的話直接排門口的外帶點餐區點餐。

我們是平日來用餐，人潮幾乎沒斷過，剛來時還呈現是客滿狀態。挑高式的設計整個用餐環境很舒適又乾淨，帶點文青風又簡約我很喜歡。花磚地板跟木作天花板，搭配工業風的牆壁，真心喜歡這個用餐空間。

阿娘給的蒜味肉羹 菜單

阿娘給的蒜味肉羹菜單很特別，分為正常份量、蓋巧吃法、拚爽吃法、粗飽吃法，主要差別在份量大小而已，然後店內主要販賣蒜味肉羹，然後看妳要加飯、麵、米粉還是粿仔條。

餐具要自取，醬料的話不是每一桌都有，基本上也在醬料餐具區拿取。

醬料的部份有烏醋跟辣椒，辣椒可以斟酌加，我覺得滿辣的。

蒜味肉羹 $60

之前吃北門蒜味肉羹的時候我就覺得不錯吃了，這次吃到阿娘給的蒜味肉羹覺得….阿娘給的贏了。阿娘給蒜味肉羹蒜味更濃郁，然後蒜給的也很多，吃起來有蒜香但不會到嗆辣我非常喜歡。肉羹本身有調味過，吃起來軟嫩又香，連我這個原本不愛肉羹的人吃過一次就愛上。

喜歡吃辣的人加點辣會更提味

蒜味肉羹米粉 $60

肉羹米粉的話就是肉羹數量少了點，但米粉給的滿多的，吃起來很有飽足感。

比較一下單純肉羹和加了米粉的肉羹，數量上是有差別的，喜歡單吃肉羹的就點肉羹，但我自己覺得肉羹米粉給的肉羹量也滿多的就是了。

整體來說我覺得阿娘給的蒜味肉羹無論是用餐環境還是餐點本身表現都很棒，雖然不好停車這一點比較麻煩，但店家有提供廁所而且還滿乾淨的，然後挑高設計的空間真的很舒適。蒜味肉羹本身蒜味多又濃郁，吃起來非常香又不會嗆，肉羹很嫩很新鮮，一整碗吃完會意猶未盡，是我很喜歡的宜蘭肉羹推薦。

阿娘給的蒜味肉羹

地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路239之1號

電話：(03)932-4293

營業時間：09:00-18:00 (週一公休)

停車場：無(復興路三段有收費停車格)

廁所：有

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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