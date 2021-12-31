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宜蘭礁溪美食！「柯氏蔥油餅」不畏下雨也要排隊買到　加蛋加醬最對味

小佳的幻想世界 / 文、圖／小佳

udn走跳美食／小佳

說到宜蘭礁溪美食代表，這家營業超過30年的柯氏蔥油餅一定榜上有名！柯氏蔥油餅到底是有多好吃，讓一堆人可以在平日午後下著大雨也要排隊來買？我只能說，吃過才知道，但拜託不要來，因為這樣我下次去才能早一點買到。順帶一提，柯氏蔥油餅旁邊的吳記花生捲冰淇淋也很有名，大家通常都會一次將這2樣礁溪美食買到手，而且都是銅板小吃可以帶著走，雖然幾乎要排隊但速度其實滿快的。

柯氏蔥油餅原本叫礁溪蔥油餅，1970年開業是從小貨車起家的，現在有了店面也改了名，小貨車還是一直放在店門口旁，讓客人可以懷念一下。

一直都知道柯氏蔥油餅很有名，特地挑了平日午後想去嚐鮮，當天還下著雨，心想這樣應該沒什麼人排隊吧！結果一到現場完全傻眼，大家撐著傘一路排隊排到轉角的中華電信門口，路過的人全都停下腳步在看，想說下雨天大家是在搶什麼免費好康嗎。

為了加快消化排隊人潮，店家會先行詢問數量然後登記收錢，輪到你的時候就不用再跟店家點一次了。不過這樣的缺點是點完餐後就不能更改，因為加蛋跟不加蛋的價錢不一樣～

礁溪柯氏蔥油餅是把麵糰擀平後丟進油鍋裡炸，炸到麵皮澎起來後再加蔥進去繼續炸，炸到外皮又澎又酥之後就能起鍋了。三個人分工：一個擀麵糰、一個負責炸、一個裝袋，加醬的話就是客人自己加，整體速度算滿快的。

醬料的部份有3種：蒜蓉醬油、招牌甜辣醬、鹹辣椒醬。真心建議要3種都加最好吃！！

他的鹹辣椒醬一點都不辣，反而是增加鹹香度，我覺得很加分。

礁溪柯氏蔥油餅 不加蛋 $30

不加蛋的柯氏蔥油餅主要是吃麵糰的Q跟蔥的香氣，外皮炸的微酥，一咬下去裡面鬆軟帶Q，麵皮的香味馬上吃的到，再來是蔥的甜味也大大加分。

礁溪柯氏蔥油餅 加蛋 $35

滿推薦要點加蛋的，因為口感層次比較豐富，除了麵皮香跟蔥甜外，還多了蛋香味。我自己是滿喜歡吃蔥油餅的，柯氏蔥油餅的口感是我自己很愛的，先吃到外皮的酥，再來是麵皮的Q跟蛋香，然後蔥的甜味隨即而來。

剛才說一定要3種醬料都加，是因為鹹辣椒醬真的很香，連我完全不吃辣的人都立刻愛上，聽說很多人是為了他的醬料去吃的！3種醬料你愛刷多少就刷多少，雖然整體吃起來有點小油，但真心覺得柯氏蔥油餅是好吃的，難怪這麼多人下雨也要撐傘排隊來買，順便還能買一下隔壁的吳記花生捲冰淇淋，一捲40元也是CP值滿高的礁溪美食推薦。

柯氏蔥油餅

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

營業時間：09:00 ~ 18:00

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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