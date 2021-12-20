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現實版笑笑羊！宜蘭「張美阿嬤農場」新添最可愛綿羊，超夯景點成迷你動物園

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／IG@shaunthesheep、Valais Blacknose New Zealand、張美阿嬤農場臉書專頁
圖／IG@shaunthesheepValais Blacknose New Zealand張美阿嬤農場臉書專頁

宜蘭親子景點「張美阿嬤農場」去年整裝升級後，因日系園區及萌系動物成為朝聖地，2021年更成爆紅必訪。園內不僅引進梅花鹿、水豚君，陸續增加了羊駝、安哥拉兔等特色動物，今（20日）更於臉書搶先曝光新成員消息，號稱真實版「笑笑羊（Shaun the Sheep）」，可愛的黑面羊讓粉絲笑稱神似假玩偶但療癒指數爆棚，親子農場彷彿成為宜蘭專屬「迷你動物園」引爆期待。

圖／張美阿嬤農場臉書專頁
圖／張美阿嬤農場臉書專頁

位於宜蘭三星鄉的「張美阿嬤農場」擁有約400坪的日式庭園，梅花鹿、水豚君都讓人秒飛日本，為洗版社群的明星主角。而繼羊駝、安哥拉兔進駐園區後，官方預告近期將會有最新「長毛神獸」，以現實「世界上最可愛的羊」照片對比英國動畫「笑笑羊」，引發熱議。

圖／Valais Blacknose New Zealand
圖／Valais Blacknose New Zealand

而根據照片與消息，最新成員預計將是來自瑞士的「瓦萊黑鼻羊」，彷偌一隻「玩具綿羊」的外型正式它的亮點之一，實際亦是「笑笑羊」尚恩等角色的原型。這也代表未來免飛瑞士、英國等地，在本地宜蘭就能近距離欣賞獨特的黑面羊，加上一舉一動都令人融化的水豚、小鹿斑比、草泥馬、兔子，看來動物愛好者們要超前部署旅遊行程了！

圖／張美阿嬤農場臉書專頁
圖／張美阿嬤農場臉書專頁

圖／張美阿嬤農場臉書專頁
圖／張美阿嬤農場臉書專頁

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