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宜蘭第一名紅燒牛肉麵！在地人推薦的必吃老店　真正香牛肉麵加辣更過癮

Mika出走美食日誌 / 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika

說到吃，聽在地人推薦準沒錯！這一家是捲捲頭 推薦宜蘭第一名紅燒牛肉麵，讓一向對牛肉麵無感的我也認哉。濃郁又香醇的湯頭，加點辣更過癮，小菜每一道也很夠水準，吃過以後完全臣服。不但是宜蘭第一，更是我目前心中最好吃的紅燒牛肉麵，要不是後面有行程，我真想打包原湯回家吃個夠。

真正香牛肉麵

地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路317號（地圖

電話：03-9360846

時間：11:00–18:45（週日公休）

粉絲團：https://www.facebook.com/rsbns/

環境介紹

這一家也是多年老店，以前名字是『一品香牛肉麵』，改名真正香，氣勢上好像輸了一點。

店內座位不多，重點是有冷氣！

店面很純樸很在地，賣的品項不多，而且很貼心的在公佈欄說明牛肉的來源與部位。

店內取用澳洲頂級款牛肋條，與牛排中的肋眼、肋排相鄰，肉質軟嫩故價格相對昂貴，與牛腱肉相比肉質會更美味。

牛肉原湯就是這麼濃厚，更是店內核心。

必點小滷菜

店內小滷菜也是推薦必點喔。

日本昆布、香軟花生千萬別錯過。

香軟花生

香軟入味的花生，真的有夠好吃。

滷豆干

加點辣淋上醬油香蔥，表現中規中矩。

日式昆布

老闆強調這是日式昆布不是海帶喔！滑嫩與厚度還有層次感，風味上都有所不同。

紅燒牛肉麵/冬粉推薦

牛肉冬粉（小）｜ NT$.160元

採用澳洲頂級款牛肋條有三大塊，還有紅燒湯頭以及冬粉，冬粉的量很多，而且吸飽湯汁這樣。不知道是我們太弱，還是店家真的給太多，我們每個人都不完這冬粉或麵量。

量確實是多啊！

牛肉也是給的很大塊又厚實，軟嫩入味，不太需要使勁咬，超好吃。

紅燒牛肉湯頭才是重點，是核心。濃郁又醇厚還有微辣帶點麻的花椒味，建議加辣會更棒。

牛肉麵（小）｜ NT$.160元

牛肉麵的部分就是一般家常白麵，比陽春麵還要有厚度跟嚼勁。但我還是覺得這麵量真的有點太多，同桌的都把湯喝很乾，但麵都剩蠻多的，有點可惜。

雖然這價位也不便宜，但食材用料確實也好，一分錢一分貨，喜歡吃的自然不在意價格，總之這一家已經被我列為可以回訪N次的店了，超好吃。

真正香牛肉麵

地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路317號（地圖

電話：03-9360846

時間：11:00–18:45（週日公休）

粉絲團：https://www.facebook.com/rsbns/

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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