宜蘭下雨天也超好玩！精選6家室內外親子景點　全新積木樂園、最夯水豚君必訪

冬天的宜蘭很會下雨，去十次至少遇到八次下雨，苦惱帶著一家老小不知道何處去嗎？這一篇介紹宜蘭室內外，就連大人也可以玩得很開心的親子景點＆雨天備案推薦，精選6家含親子飯店推薦給大家參考。而且這幾個景點就算沒帶小朋友也可以玩得很開心喔，看我們嗨成這樣就知道啦！

宜蘭室內親子景點推薦（雨天備案）

樂色山 Le Soul Hill

地址：宜蘭縣宜蘭市東津一路192號(地圖)

電話：03-9229268

時間：09:00-17:00 ( 最後售票16:20 ) | 每週三公休

樂色山｜門票資訊

全票：250元 （開幕優惠 200元 ）

免票：0元 （90公分以下免費參觀）

愛心票：125元

1️⃣滿65歲以上長者（請出示証件）

2️⃣持身心障礙手冊之國民與陪伴者一名，可購買愛心票同時入場

3️⃣若同時具免票及愛心票資格，請選擇一種票種購買。

憑當日票根可折抵消費金100元

採單次入場，如要重複入場，請再次購票

全新開幕的室內親子景點 樂色山 積木樂園，總共十四個展區，用繽紛的色彩搭配展品調性，上千件精美作品，數量全台最多。花了20年的收藏，30年的創作，200年的故事，無論是可愛療癒、國際名人，繽紛多彩，這裡不只是『看』的博物館，也歡迎大家一起動手玩樂色⋯⋯

樂色山不是「靜態」的博物館，而是主打繽紛的色彩，可以互動的積木樂園。庭院有迷你樂高花園，還有『皮卡丘』、『漫威英雄」與「NBA巨星」列隊歡迎。

全世界第一顆塑膠積木

鎮館之寶，全世界第一顆塑膠積木 batima。已經超過一百年歷史，目前存量極少，價值極高。

想了解二百年來積木的歷史（不只是樂高歷史），一定要來這積木博物館走走，材質從木頭、石頭、橡膠到塑膠都有，收藏非常完整。

各種不同顏色的積木作品，從國際名人、知名地標，埃及、日本、新加坡、從林肯、哥倫布到貝多芬等等…總共有14個展區，有不同的主題跟特性。

積木廁所創意作品

因為這棟建築物有太多廁所，所以就形成很有趣的積木廁所創意作品，其實還蠻可愛的啦！畢竟積木人也需要上廁所思考人生。

廁所驚見外星人開派對！還有便秘的積木人，最可愛的是洗澡順便練肌肉的積木人。

積木版本的健康步道

來鍛鍊一下自己身體健不健康，不過每個人走過都唉唉叫就是了。

宜蘭金特務007 KINGSPY

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段57號

電話：03-9605070

時間：09:00–16:20（每週三公休）

粉絲團：宜蘭金特務 007 Kingspy

宜蘭優惠訂房連結：飯店民宿空房查詢

金特務007 KINGSPY是以007為主題的互動體驗館，小朋友也可以一同參與，6歲以上(幼稚園大班)就能一起玩。用沉浸式體驗方式，營造氛圍與互動體驗，學習訓練成為帥氣的特務，最好玩的是跟朋友一起cosplay特務人生 拍照拍的好過癮⋯⋯

入館體驗費用

一般票原價250元｜現開幕優惠門票是200元

宜蘭縣民的話 另有優待 180元｜限平日使用（身高90公分以下免費）

門票還可以折抵商品100元，推薦可以兌換子彈筆做紀念。

你可能不認識007情報員詹姆士龐德，但應該對特務，也就是所謂神秘的情報員、間諜不陌生。而且電影都把情報員塑造成男的帥女的美，個個身懷絕技，神秘又有魅力，來這裡只要花少少門票錢就可以一票玩到底，體驗特務人生。

這裡真的超好拍，好好玩。建議自備白襯衫 來這裡有特務裝備跟道具搭配會更有架勢。

宜蘭忍者村 NINJA TOTOLO

地址：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路95-6號(二分鐘到山寨村，五分鐘到龍潭湖)

電話：（03）928-2660

時間：早上九點到下午五點 (4:20最後售票)，周三公休

粉絲團：https://www.facebook.com/TotoloSpinner

宜蘭景觀餐廳、親子餐廳跑膩了嗎？那就來帶小孩來個忍者訓練營，道場內備有十個關卡，從傳說中的「走壁術」與「迷蹤步」到「手裏劍」、「鎖鐮」、「迴旋斬」還有「苦無」，大人小孩一起PK，讓我們成為忍者電影裡貨真價實的狠角⋯⋯

門票資訊｜入館即需購票

平日優惠票價$200

假日優惠票價$220

博愛票票價：$125

➡️65歲以上的年長者憑「身份證件」。

➡️持身心障礙手冊之國民與陪伴者一名，可購買博愛票同時入場。

➡️『免票』：身高100公分以下。

大風吹手作館

地址：宜蘭縣冬山鄉光華三路129 號（地圖）

電話：03-9517268

時間：09:00–18:00（週三公休）

官網：https://www.joyfulkidd.com/

粉絲團：https://www.facebook.com/joyfulkidd/

冬天的宜蘭容易下雨，帶一家老小出遊，這裡根本是雨天備案首選。全年齡段都適合，一起動手玩 開心學，是科學實驗也是DIY手作教室。

而且這裡也有提供輕食下午茶，來這裡用餐後直接手作DIY，不管是噴砂DIY / 肥皂DIY / 天氣瓶DIY / 手工餅乾，從簡單到難度高的都有，大人小孩都可以挑戰看看，好玩又可以學到一點化工實驗的小知識⋯⋯

宜蘭室外 親子景點推薦（療癒系）

張美阿嬤農場

地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號 地圖

電話：0977-333-484

營業時間：09:00–17:30

官網：https://www.zhangmeiama.com/

宜蘭超爆紅療癒景點『張美阿嬤農場』，我們短時間就來了兩趟，可見有多愛了！尤其在疫情時代，真的需要可愛的動物來療癒一下。農場內有400坪日式庭院還有日式浴衣租借，加上可愛的小鹿斑比與水豚君，真的有一秒到日本的感覺。現在還新增了多種可愛動物，每次去都有不同感覺。

門票資訊：

五歲以上全票200元｜2~4歲50元，

全票包含餵食草葉、點心以及點心以及一瓶有機茶飲。

再加100元的話還可以換上日式浴衣。

DIY部分有推薦套票可以買►KLOOK獨家DIY套票https://www.klook.com/zh-TW/activity/60799-zhangnice-farm-yilan/?aid=6186&utm_medium=affiliate-alwayson&utm_source=non-network&utm_campaign=6186&utm_term=&utm_content=

宜蘭 親子飯店推薦（新開幕）

童媽吉親子飯店

地址：宜蘭市羅東鎮安平路16號 地圖https://goo.gl/maps/dZ1Z1JeKaVgHcepB7

電話：039-562788

官網：童媽吉親子飯店Magi Kids Hotel

快速訂房► 線上訂房系統 (ezhotel.com.tw)

粉絲團：童媽吉親子飯店 Magi Kids Hotel | Facebook

這一家宜蘭羅東新開幕的 童媽吉親子飯店 Magi Kids Hotel，不但地理位置超優秀，離羅東車站步行只要2分鐘，走到羅東夜市也不到十分鐘的路程。還有最潮金屬挑高兩層樓大型溜滑梯、全台最狂120公尺長環狀車道，50台各種款式的電動車還有3D互動球池、電競遊樂室等⋯⋯，其實不只小孩，大人如我們自己也玩得超開心。

飯店以「樹屋」與「火車」為設計主軸，用積木堆疊的概念，結合宜蘭在地文化風情意象，連綿的太平山國家森林遊樂區、羅東林業小火車⋯⋯等，打造童趣吸睛的建築外觀⋯⋯

大片落地窗打開，可以看到寬敞的專屬戶外空間，而且這一間房型可以遠眺到龜山島，是最搶手的面龜山島房型。想知道更多房間介紹⋯⋯

小汽車遊樂區

讓小朋友體驗親自駕駛的樂趣，當小小賽車手。共有50台款式多樣的電動車，超過120公尺長的環狀車道，穿越火車隧道的特殊造型。

大型溜滑梯區

新潮金屬製挑高兩層樓的大型滑梯、太平山意象裝置藝術，加上叢林造型旋轉梯。

想要一次滿足大人小孩，還要擔心天氣，安排景點一點都不難！這些室內外親子景點，不管大人小孩都可以玩得很開心。雨天有室內景點，天氣好就去找水豚君療癒一下，還有新開幕 有超狂親子遊戲區的飯店，兩天一夜的行程，跟著這樣玩就對了！

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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