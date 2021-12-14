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花蓮露營新據點！ 五星級豪華莊園露營車 體驗山海浪漫時光

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領航者露營車外觀以太空艙造型打造，內裝含有寬敞乾濕分離衛浴及浴缸可眺望花蓮溪。　圖：逗點花蓮壽豐渡假莊園／提供
領航者露營車外觀以太空艙造型打造，內裝含有寬敞乾濕分離衛浴及浴缸可眺望花蓮溪。　圖：逗點花蓮壽豐渡假莊園／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫情舒緩，國內旅遊市場也跟著回溫，尤其走出戶外親近大自然也成為時下熱門出遊選擇之一。露營風潮近年來席捲各地，更自由、輕鬆、無拘束的露營氛圍，成為不少人的最愛！

看好國內露營車市場商機，由喜鴻假期新投資的逗點花蓮壽豐渡假莊園露營車，呈現五星級露營體驗，莊園位於花蓮193線道，由在地專業達人帶路遊玩花蓮山海、享受私廚美食、免攜帶裝備即可享受露營奢華戶外樂趣。

▲結合在地食材，配合時令變化一泊四食無菜單料理。　圖：逗點花園壽豐渡假莊園露營車／提供
▲結合在地食材，配合時令變化一泊四食無菜單料理。　圖：逗點花園壽豐渡假莊園露營車／提供

逗點花蓮壽豐渡假莊園露營車有眾多款式可供挑選，首度亮相蜜月房型拓荒者露營車、異國風挑高威爾斯露營車，特別推薦位於花蓮溪畔的第一排頂級豪華領航者露營車，全車以高科技鋁合金蒙皮打造，設有乾溼分離浴室，車外設置專屬沙發區，設置在園區緊臨河岸花園草地制高點上。

旅客可選擇入住臨空樹立在落羽松的水上野奢Villa蓬屋，座落在度假園區內唯一的水景之上，設有私人泡澡浴缸與獨立客廳、後方休閒發呆露台，獨享寧靜水塘邊潺潺流入的山泉水聲，幽境隱世的山居浪漫時光，入住頂級露營車或水上野奢Villa蓬屋享有貼身管家團隊服務。

▲戶外浪漫星空野餐，享用在地特色食材邊觀星賞月。　圖：逗點花園壽豐渡假莊園露營車／提供
▲戶外浪漫星空野餐，享用在地特色食材邊觀星賞月。　圖：逗點花園壽豐渡假莊園露營車／提供

其特色之一為一泊四食私廚美食風味餐，藉遊在地旬食與戶外美學餐桌設計，結合產地餐桌的時令食材，呈現野遊戶外餐桌的特殊用餐體驗，讓遊客感受前所未有的自然派美學感官體驗，更可盡情享用池畔咖啡吧台供應飲品及戶外燒烤輕食小點談天說地，以緩慢微醺的莊園渡假步調歡度莊園夜晚時光。

▲入住莊園即可選擇SUP或賞鯨體驗。　圖：逗點花園壽豐渡假莊園露營車／提供
▲入住莊園即可選擇SUP或賞鯨體驗。　圖：逗點花園壽豐渡假莊園露營車／提供

此外，只要入住即可享有山海旅程體驗，到鄰近的「米棧古道」山野步道健行漫遊，「193線郊山」三大部落騎遊，透過單車慢遊方式，拜訪坐落在海岸山脈一帶的原住民部落，或就近前往溪流泛舟水上SUP體能探索活動體驗，欣賞太平洋的第一道曙光。

若親子同遊則可跟隨莊園管家帶路，前往花蓮港來趟迎風賞鯨豚水上巡遊的生態驚奇之旅；或參加山城農遊，體驗壽豐田園風格美學餐桌的產地野餐，玩轉海岸山脈部落旬食知性美食之旅。

▲莊園多種房型住宿體驗，搭配周邊景色迷人及奢華設施，在營區玩樂整天不是問題。　圖：逗點花園壽豐渡假莊園露營車／提供
▲莊園多種房型住宿體驗，搭配周邊景色迷人及奢華設施，在營區玩樂整天不是問題。　圖：逗點花園壽豐渡假莊園露營車／提供

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