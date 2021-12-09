溯溪實在太好玩！ 台東「桑樹溪水樂園」水質清澈透明、「金峰野溪溫泉」滿天星光燦爛

跟著 CaCa 去哪裡 於 2021-10-22 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 松山機場、六吋盤早午餐-台東新生店、大南溪。 近幾年來由於疫情的影響不能出國，台東已變成後花園了，休假大部分都在平日說走就走的小旅行已經是家常便飯，探訪朋友&走走私房景點，亦或睡到自然醒找個地方吃飯發呆已是生活日常，才發覺先前生活步調實在太緊湊，身體承受的勞累，對於休息需求已經只求睡飽&吃飽，趁這個機會讓自己好好沈澱下來，慢慢遊

松山機場 | 5 分鐘

台北到台東通常大部分都是搭火車，可以發呆、睡覺或看著窗外風景，慢慢的由都市駛往綠油油的世界。 偶爾也會搭乘飛機快速且又便利一小時即可抵達台東豐年機場，由高空鳥瞰整個東岸也是另種風景，沿途的海岸線和縱谷平原滿滿的稻田，台灣🇹🇼真的很美。

六吋盤早午餐-台東新生店 | 1 小時

連鎖的六吋盤早午餐從南部已經慢慢的延伸到北部，最北目前停留在新竹，特色就是主打平價豐盛營養的早午餐，第一次吃驚為天人，雖然是外帶回朋友家吃，稍微冷掉，炸雞完全打趴老店藍蜻蜓，套餐裡水果蔬菜沙拉很好吃，炸物和碳水化合物一樣也沒有缺少，保證吃的飽飽飽。

大南溪 | 2 小時

「桑樹溪」是大南溪下游的一條支流，因幾乎沒有產業與住家，就連下游的水質也特別清澈，臨近達魯瑪克部落，距離台東市區只有約15-20分鐘的車程，過去可是多數台東市民們兒時戲水的人氣景點。 來遊玩一定要著好全套裝備，因為水流湍急時容易撞傷，救生衣是基本配備，雖然水都不會太深，為了安全考量還是會穿整路，話說我們穿穿脫脫了好幾回因為為了拍美照。水質非常的清澈透明，在上游不少小魚跑來咬我的腿以為是什麼食物⋯。 石頭的高低差成為天然的滑水道，從巨石上ㄧ躍而下的快感，這可是台東市區居民的天然水樂園。

玉里徠臭豆腐 | 10 分鐘

身為臭豆腐控到哪裡都要吃一下，位於鐵花村和台東轉運站旁邊的玉里徠臭豆腐，跟朋友點了一份共食，沒想到結帳時嚇了一跳，一份6塊$100元，這應該是有史以來吃過最高價的臭豆腐了😂。 味道中規中矩，外皮酥脆內餡多汁，表現一般覺得沒有特別出色。看google評價許多人推蘿蔔糕，下次有機會可以再試試看。

美國油條 | 10 分鐘

美國油條-位於台東早期繁榮的福建路上，從這個招牌就可以看出有一段歷史！招牌上的字樣是現在罕見的凸字體，賣的東西也很單純，就是以營養三明治為主囉！ 隔壁經營了50年的「正東山冰屋」，和美國油條為同個老闆。由於當年福建路競爭激烈，老闆為了突出，就特別取了美國油條這個名字，對當時來說可以說相當洋氣。注意一下冰屋的Slogan很有趣呢🤔。

南北餃子館 | 20 分鐘

南北餃子館的水餃跟蒸餃都很有名氣，但因為吃有的沒的小點心，實在有點飽，點了一籠蒸餃，送上來時沒被嚇歪，因為這蒸餃實在太大，朋友點了炒飯也吃不完，還有很多大菜也點不了。 蒸餃大顆又好吃、現點現蒸、內餡多汁飽滿又美味值得品嚐。

鐵花村 | 30 分鐘

來台東只要是住在市區都會抽空來鐵花村走走散步，太喜歡這裡的氛圍，街頭藝人樂器表演，歌手彈著吉他輕輕唱著歌、販賣特色手工藝品，迎著舒爽秋風實在不要太愜意。🎋

金峰溫泉 | 1 小時

金峰野溪溫泉是當地朋友推薦的秘境，你們會好奇究竟溫泉在哪裡呢？就是腳下那泥水區域，跟我們記憶中的野溪溫泉完全不一樣，朋友帶了SUP玩還可以坐在上泡腳，若沒有SUP我們可能整個人坐在泥巴堆裡泡溫泉了。由於秘境溫泉在偏遠的山區，完全沒有光害，仰頭望滿天的星光燦爛，泡溫泉已經不是重點了，在星光下聊天，聽著音樂、吃吃零食、說說笑笑，煩惱九霄雲外。

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