宜蘭7家頭城、礁溪「蔥油餅」推薦！阿伯炸蛋蔥油餅不膩口　爆漿三星蔥多餅冷了也好吃

來到宜蘭遊玩當然不可以錯過在宜蘭很有名的蔥油餅，這可是在宜蘭必吃的熱食點心，沒吃過蔥油餅可別說你到過宜蘭走跳喔！畢竟宜蘭的三星蔥實在太有名而且真的超香超好吃。

而這一次Ann和榜哥就來分享在宜蘭頭城、礁溪7家好吃的蔥油餅給大家，讓大家到宜蘭頭城、礁溪遊玩時，可以吃到還不錯的蔥油餅喔！那就瞧瞧這些好吃的蔥油餅在哪裡囉？！

以下七家不是按照好吃的名次排序，而是依著我們跑的路線來排序。

●頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅

頭城車站旁停車場內的阿伯炸蛋蔥油餅，可是人人都推薦的好吃蔥油餅之一，許多媒體、部落客都來爭相報導，來買阿伯炸蛋蔥油餅可是要排隊。

阿伯炸蛋蔥油餅的蔥油餅一份35元(加蛋)，雖然是油炸的，但餅皮相當軟Q不會太過乾酥且醬料鹹甜適中，吃完不會讓人覺得膩口，好吃是有道理。

頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅

營業時間：平日10:00-17:00 假日08:30-17:00

營業地址：宜蘭縣頭城鎮纘祥路59號

營業電話：0918-130-999

公休日：無

FB：粉絲專頁

●阿ㄋ蔥油餅

位在頭城車站前的民鋒路及青雲路三段路口的阿ㄋ蔥油餅，除了賣蔥油餅之外還有賣牛肉麵、水餃、素食香椿麵、湯品等等，品項很多可以選擇。

阿ㄋ蔥油餅是非油炸的蔥油餅，一份25元、加蛋一份35元，現點現做所以需要等候一些些時間，蔥油餅的麵香味及蔥花味很香，加蛋來吃很有層次感，不會太過於油膩但口感偏乾，蠻像是一般餡餅粥店吃到的蔥油餅。

阿ㄋ蔥油餅

營業時間：11:00-20:00

營業地址：宜蘭縣頭城鎮民鋒路61號

營業電話：03-977-6782

公休日：週三

●阿嬤蔥油餅

鄰近頭城/礁溪交流道的頂埔阿嬤蔥油餅可是Ann和榜哥最常買的蔥油餅，每每來到宜蘭遊玩第一站就是來找這家蔥油餅，喜歡她們的溫暖熱情。

阿嬤蔥油餅是現炸香酥蔥油餅，飲料自助拿取結帳，點餐時不加蛋才需要說，加蛋一份35元，雙蛋一份45元，超大份的蔥油餅，熱熱吃真的很好吃，重口味的朋友記得要加辣喔！

阿嬤蔥油餅

營業時間：09:00-18:00

營業地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路二段316號

營業電話：03-978-9234

公休日：無

●日香炸蛋蔥油餅

位在礁溪龍潭湖附近但鄰近橘之鄉蜜餞形象館、菌寶貝博物館等知名景點的日香炸蛋蔥油餅，可是Google評論高達4.7顆星的好吃蔥油餅，不來吃吃看怎麼對得起自己的胃呢！

日香炸蛋蔥油餅，一份35元，是採用宜蘭有名的三星蔥，就算現在三星蔥的價位很高，老闆還是很佛心大氣的給予滿滿的蔥加在蔥油餅內，讓整個蔥油餅料多實在，醬料添加的比例又是剛剛好，喜歡吃辣的朋友就要跟Ann一樣點個大辣來吃，真的很讚很好吃，且老闆人也超親切，在等待過程中都還會不斷提醒有免費的紅茶可以享用。來礁溪遊玩一定要吃日香炸蛋蔥油餅，真的好吃，沒有唬爛你。

日香炸蛋蔥油餅

營業時間：09:00-19:00

營業地址：宜蘭縣礁溪鄉大坡路118號

營業電話：0919-313-071

公休日：週二

●爆漿三星蔥多餅

位在礁溪車站附近的爆漿三星蔥多餅，這家的蔥多餅是吃過的朋友都很推薦的小吃，外皮脆內軟料多，內有滿滿的蔥、冬粉等，一吃真的會愛上它，但這集是分享蔥油餅。

爆漿三星蔥多餅的蔥油餅是非油炸的蔥油餅加蛋一份35元，外皮酥脆內滑嫩，蔥花香氣十足，就算冷了吃也還不錯吃。

爆漿三星蔥多餅

營業時間：13:00-21:00

營業地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段156號

營業電話：0985-086-369

公休日：無

●礁溪頂好蔥油餅

位在湯圍溝溫泉魚附近的礁溪頂好蔥油餅，是許多團客遊客停留在礁溪湯圍溝公園附近採買美食時一定會排隊買來品嚐的蔥油餅。

礁溪頂好蔥油餅，加蛋一份35元，油炸的餅皮酥脆，但因為油瀝的不夠多(久)，整個蔥油餅會讓人感到很油膩，建議拿到就要熱熱吃，冷了可能會因為油耗味過重而讓口感變差。

礁溪頂好蔥油餅

營業時間：平日14:00-20:00 假日12:00-21:00

營業地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段摩斯漢堡招牌下及7-11旁邊

營業電話：0919-214-173

公休日：週三

●柯氏蔥油餅

礁溪國小對面的柯氏蔥油餅，是眾多遊客到宜蘭礁溪一定會大排長龍排隊買來吃的蔥油餅，但Ann和榜哥還是第一次吃，因為我們真的很討厭排隊。

柯氏蔥油餅，加蛋一份35元，油炸過後的餅皮其實口感跟頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅差不多算軟Q但內陷的蔥花蠻少，醬料自行塗抹看個人口味自行調整，且店家的規矩有點多，在購買的過程中其實感覺讓人不太舒服。

柯氏蔥油餅

營業時間：09:00-18:00

營業地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

營業電話：0985-873-689

公休日：無

介紹以上7間位在宜蘭頭城以及礁溪的蔥油餅給大家，其實當天去我想吃張家黃金三星蔥油餅和廟後蔥油餅，但這兩間蔥油餅都剛好沒營業(平日去找美食都要碰運氣)，但這次Ann和榜哥最喜歡的是礁溪日香炸蛋蔥油餅跟頭城車站阿伯炸蛋蔥油餅，有機會大家到宜蘭遊玩一定要去吃看看喔！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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