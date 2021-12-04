南迴越境跳村旅遊！ 體驗台東尚武村農村旅遊魅力、尚讚麥油煎DIY

南迴線的多良火車站。 圖：Shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部整理】台東縣南迴地區多為純樸的城鄉聚落，坐擁豐沛文化底蘊、獨特的山海地貌。臺東縣政府農業處為了振興南迴偏遠農村的地方觀光，針對大武鄉地區的農村，提出農村再生計畫，推出「眺村‧跳村」南迴越境計畫，以類似跳島旅遊的概念，南迴越境則是以「眺村‧跳村」的農遊主題，邀請大家來體驗南迴農想世界，一起來體驗南迴的農村旅遊魅力。

農村體驗活動 創意DIY鮮採料理

不同以往著重在大型硬體建設、農產行銷推廣的作法，臺東縣政府農業處以「農村共同合作經營的基礎」，讓大武鄉每個村落發展不同的「農村主題」，每個農村營造「小而多點」的遊程，遊客透過慢活農遊的行程，走進農村，體驗小農的日常。

▲鳳梨達人介紹尚武村的特產鳳梨品種與特色。 圖：旅奇周刊／提供

在遊程設計上，規劃以2-4小時的「農村體驗活動」產地直販之旅，透過「創意DIY＋鮮採料理」，經由「農遊體驗達人」自製教材及生動活潑的解說，讓遊客能吃到最新鮮的食材、買得到最在地的農遊服務。不同的農村體驗活動也可以不同的組合包裝成一日、多日遊程、或是可搭配旅行社做客製化安排遊程。

南迴台東第一站 大武鄉農遊世界

大武鄉是從南迴台九線進入臺東的第一站，也是最後一站。是臺灣東西部之間的重要交通要道，自古就有「臺東門戶」之稱。大武鄉由大竹、大鳥、大武、南興、尚武等五個村所組成，村內除排灣族的原住民外，還有許多外來移民，包括閩、客、外省籍等多元族群。

「尚武村」農遊世界 有甜又香的鳳梨

▲尚武鳳梨田-村落大使自製可愛解說道具。 圖：旅奇周刊／提供

來到尚武村可見大片的鳳梨田園，鳳梨就是村裡最大宗的農作物，主要品種有台農3號、台農13號、台農17號。10年前爆紅的知名鳳梨酥「微熱山丘」，當時所需要大量鳳梨原料，就是來自尚武村的鳳梨。由於鳳梨是熱帶植物，特別喜愛溫暖的氣候，而大武地區夏天常有焚風，因此這裡的鳳梨品質相較其他地區品質為優，不僅甜度高，風味也特別濃郁。民眾可透過鳳梨田的農事解說遊程，了解尚武村的自然風土特色。

「阿嬤廚房」 體驗大陳人麥油煎DIY

▲阿嬤廚房-麥油煎DIY體驗。 圖：旅奇周刊／提供

1954年大陳義胞157戶、730人來臺，被分配到臺東的有豐田、富岡及尚武等三處，其中尚武又為大宗，「披星新村」落成，也成為在地與大陳義胞的居民生活緊密地連結。臺東大陳義胞來自中國浙江省沿海島嶼，大陳島民以捕魚維生，當初政府為了讓大陳義胞能在尚武落地生根，特地建造了「大武漁港」。

「麥油煎」是大陳人每逢過年過節家人團聚必吃的美食，類似台灣的潤餅，而麥油煎的餅皮強調都是自己製作，吃起來有著麥香味且Q彈可口，還可加入洛神花原汁，做出不同風味的麥油煎。村落的「阿嬤的廚房」提供「麥油煎DIY」體驗遊程，遊客也能品嘗獨特又少見的麥油煎美食。

▲阿嬤廚房--麥油煎為來自大陳人傳承的江浙料理。 圖：旅奇周刊／提供

聯絡資訊：尚武農創企業

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