一秒出國！ 連日本人都認證的礁溪溫泉美宿　南洋風情最紓壓

【圖／文：行遍天下】

秋冬出遊，名湯美宿，最能撫慰人心，在競爭激烈的礁溪溫泉鄉，麗翔酒店連鎖（礁溪館）用心走出自己的風格，曾榮獲日本集英社評選的「世界前五十名最佳溫泉旅館」。

▲麗翔酒店連鎖礁溪館戶外溫泉戲水設施（圖片提供：麗翔酒店連鎖—礁溪館）

獨棟12層樓的建築，由四季感強烈的庭園環繞，以歐洲風情的青銅屋瓦與花崗石材，構築出俐落的極簡風貌。挑高七公尺的大廳裡，在不同角落擺放LINE卡通明星玩偶，可愛又萌寵的熊大與兔兔，適時帶來驚喜，營造童趣氣氛，親子同遊最甜蜜。

▲在大廳處處可見童趣巧思。

▲熊大、兔兔等LINE卡通明星妝點的大廳童趣十足，像在歡迎旅人的到來。

酒店賣點還包括峇里島風情的四季溫泉戲水池、不老溫泉按摩池、能量烤箱，椰林搖曳，微風吹拂，洋溢濃濃南島情調；重視隱私的包廂式湯屋，置身於熱帶雨林氛圍的小木屋裡，讓身體獲得舒展，心情放鬆。

▲峇里島式的茅草涼亭、熱帶植物庭園造景，讓露天溫泉泳池洋溢南島情調。

為了讓住客早晚享受溫泉，每間客房都引進溫泉，簡單雅致的西式型，特別採降板式搪瓷浴缸設計，長輩可以安心地泡湯；和式房型鋪設原木地板，營造溫暖氣息，泡湯時，還能一邊眺望雪山山脈或蘭陽平原，享受美好的度假氛圍。

▲所有房型都引進碳酸氫鈉溫泉，睡前起床後隨時可泡湯。

▲和式房型以原木地板營造氣氛，大面積觀景窗可眺望眺雪山山脈或蘭陽平原。

「打造一家讓人回味的旅館」是麗翔的經營理念，為了帶給顧客美好的湯宿體驗，酒店也會隨著季節更迭，推出優質的套裝行程，讓礁溪溫泉之旅成為休閒保養的日常。





溫泉TIPS

礁溪溫泉無色無味，屬於PH 7.3∼7.7的碳酸氫鈉泉，富含鈣、鈉、鎂、鉀、碳酸離子等成份，是珍貴的平地溫泉，也是美人湯，湧泉溫度約58℃。





景點資訊

麗翔酒店連鎖（礁溪館）

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路6段6號

電話：03-987-4072

網址：jiaosi.leschamps.com.tw

消費：即日起至2021年底，透過電話、官網、LINE向飯店訂房，並使用紙本五倍券2,000元以上(包含)，贈送歡沁啤酒點心組。秋冬住宿專案，即日起至12月31日止，產品內容包含雙人房住宿一晚、健康活力早餐二客、蘭陽名產禮盒每房一份、客房下午茶組合及迎賓茶點，免費使用戶外SPA水療、溫泉戲水池、兒童遊戲室等設施。

防疫比照中央規定隨時調整。





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