內行人才知道的宜蘭玩法！喝熱騰騰鮮魚湯、在夜光森林度過愜意一晚

跟著 小腦袋的旅行🧳 於 2020-12-06 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 6 個景點，其中包含 阿芬鮮魚湯、蘇澳港廟口廖榮川米糕、地中海CASA。 想當年的宜蘭

第 1 天

阿芬鮮魚湯 | 40 分鐘

連續下了好幾週的雨，今天的宜蘭，也不例外，聽說上一次出藍天已經可以用月來計算了。因為莊爸以前工作在南澳、蘇澳待過一些日子，而且那一陣子還剛好跟莊媽在談戀愛，應他們的要求...先去蘇澳吃個海鮮順便回憶一下當年的青春故事！這一大～碗的鮮魚湯你們相信才$69嗎！冷冷的天來上一碗熱呼呼的鮮魚湯，感覺真幸福！

📍地址 宜蘭縣蘇澳鎮江夏路47號 🕒營業時間 Sunday 10AM–8PM Monday 10AM–7PM Tuesday 10AM–7PM Wednesday 10AM–7PM Thursday 10AM–7PM Friday 10AM–7PM Saturday 10AM–8PM ☎️ 聯絡電話 0910-435-799

蘇澳港廟口廖榮川米糕 | 25 分鐘

早期是在廟口的一家小攤販，現在在旁邊擴大成店面，是內行當地人才知道的美食，跟著莊爸走準沒錯，平價小食果然名不虛傳！

📍地址 270宜蘭縣蘇澳鎮江夏路9號 🕒營業時間 Sunday 11AM–8PM Monday Closed Tuesday Closed Wednesday 11AM–8PM Thursday 11AM–8PM Friday 11AM–8PM Saturday 11AM–8PM ☎️聯絡電話 (03)996-3961

地中海CASA | 1 小時

白天走的是莊爸莊媽回憶錄舊地重遊，雨天看海，別有一番風味，天氣好的話可以從前面的草地沿海走上來，但是今天雨勢有點大，石階會些許滑，建議從後面進去喔！待在室內遠眺大海，心裏格外平靜，輕輕的音樂再搭配上一杯咖啡，這就是人生！

📍地址 宜蘭縣蘇澳鎮造船路94號 🕒營業時間 Sunday 10AM–7PM Monday 10AM–7PM Tuesday 10AM–7PM Wednesday 10AM–7PM Thursday 10AM–7PM Friday 10AM–7PM Saturday 10AM–7PM ☎️聯絡電話 (03)997-2722

Neverland 夜光森林 | 8 小時

今天的重頭戲來了：小國生活-夜光森林！停好車，穿過大門，瞬間進入另一個世界猶如置身仙境，真的很難想像大馬路旁邊會有一片這樣的水上世界，微冷的天氣，讓樹葉轉紅，為整個園區增添了不少色彩。這樣的天氣最適合烤肉了，開放式炊煮區，不需要擔心油煙的悶熱，夏天還可以一邊烤肉一邊游泳呢！因為是開放式的公共區域，所以只開放到晚上9:30，入夜後園區的氣氛就更為平靜，天氣好的時候還可以看到滿天的星星呢。 Ps.不用再擔心一次性烤肉要買一堆烤爐設備等，小國貼心備有高級烤爐及餐具，也附有卡斯爐跟鍋具，既方便又環保，有需要的記得在訂房時跟管家預約喔！

第 2 天

過嶺早餐店 | 1 小時

一年之計在於春，一日之計在於晨，早餐要吃的豐富吃的滿足，才能帶來一整天的好心情。這一間在路旁的早餐店，看似簡單不起眼，卻內藏玄機！人滿為患，客人一個接著一個來從來沒斷過，除了一整排的飲料機點亮了大伙兒的眼睛，接下來就是特製飯糰、翡翠蛋餅等開了大家的胃。 👍推 特製飯糰 翡翠蛋餅 別有風味

📍地址 宜蘭縣壯圍鄉壯濱路三段401號 🕒營業時間 Sunday 5AM–12PM Monday 5AM–12PM Tuesday 5AM–12PM Wednesday 5AM–12PM Thursday 5AM–12PM Friday Closed Saturday 5AM–12PM ☎️聯絡電話 (03)9301233

茂興國家步道 | 茂興車站 | 3 小時

上一次因為路面坍方，小火車僅能行駛1/3的路程便折返，這次終於能見到傳說中的「茂興步道」，步道長度0.9公里；海拔高度1,870公尺，沿路紅檜、扁柏、小林木、蕨類等植物伴隨著古樸的鐵道與懷舊步道，連夜多雨使地面濕滑險些危險，加上高海拔的天氣，提醒登山的朋友們，記得備妥雨具以及保暖衣物喔！ 🚂蹦蹦車資訊 服務時間：AM07:00-PM17:00 *每日上午7 點開始販售當日所有車票，住宿太平山莊及翠峰山屋之遊客可預購翌日頭2班之列車(7:30 及8:30)，需現場蹦蹦車櫃台購買，購買時間為下午15:30~17:00。 *車票為來回票，一律現場購買，每人每次限購20張車票。 *更詳細資訊，請參閱太平山官網 https://tps.forest.gov.tw/TPSWeb/wSite/ct?xItem=2969&ctNode=282&mp=1

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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