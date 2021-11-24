來台東慢活深呼吸！ 「三大觀光活動」入選台灣觀光雙年曆

【旅奇傳媒/編輯部報導】由交通部觀光局舉辦「2022-2023年台灣觀光雙年曆」遴選全台各政府機關主辦之國際級與全國級活動，代表台東慢經濟的三大觀光品牌活動「台灣國際熱氣球嘉年華」、「台灣國際衝浪公開賽」及「最美星空系列活動」均獲選成為2022-2023年國際及全國級行銷台灣觀光的代言活動，縣長饒慶鈴表示，台東擁有多元文化及自然景觀、清新空氣，歡迎大家到台東大口深呼吸、觀活動、嚐在地美食。

▲2021台灣國際熱氣球嘉年華。 圖：台東縣政府交通及觀光發展處／提供

台東縣政府表示，觀光局辦理「2022-2023年台灣觀光雙年曆」活動，遴選各政府機關辦理之具獨特性、知名度及觀光吸引力，且定期舉辦之特色觀光活動，共選出103個最能代表台灣之國際級及全國級活動，除了讓國際旅客看到台灣，也提供國人在疫情趨緩後，能有更多國內旅遊地點選擇，讓國人能全年玩透透、豐富一整年。

台東在去年獲選最受台灣旅客喜愛的十大國旅城市第一名，獨特的慢活氛圍受到國人喜愛，在這次「2022-2023年台灣觀光雙年曆」中，除了縣府主辦的三大品牌活動，交通部東部海岸風景區管理處及花東縱谷國家風景區管理所主辦的「東海岸大地藝術節─月光•海音樂會」、「東海岸運動觀光活動」以及「縱谷園遊會─部落食樂園」等台東特色活動也入選，展現台東多元的旅遊風貌。

▲台東最美星空音樂會首度於杉原海水浴場舉辦。 圖：台東縣政府交通及觀光發展處／提供

台東近年推動慢經濟，以真、善、美帶動地方發展，運用獨一無二的環境優勢發展觀光，用天然有機的觀光元素吸引旅客體驗台東在地慢經濟。像是利用全台灣最好的浪點推廣台灣國際衝浪公開賽，讓台東金樽成為國際級賽事場域。台東的空域屬於負向表列，也就是只有少數區域是禁航區或限航區，其他地區都是可以飛行的區域，是全台最適合發展空域活動的地區，縣府以這樣的空域優勢發展台灣國際熱氣球嘉年華，也在去年成為全球唯一舉辦的熱氣球盛事。此外，台東空氣純淨，少有光害，是觀賞星空的絕佳地點，今年的最美星空音樂會系列活動更取得ISO 20121永續性活動管理系統國際認證，以節能低碳的活動模式，落實有機觀光。

交觀處長余明勳指出，台東此次提報入選的活動都是受到國際認證之國際性觀光活動，並且能夠充分展現台東獨有的旅遊特色，更是台東慢經濟觀光品牌活動。從這些活動中，可以看見台東善用自然與地理優勢來發展有機觀光，讓環境永續的企圖心。隨著後疫情時代的旅遊模式轉變，台東縣政府也發展智慧觀光，運用創新科技融入觀光產業，分別在杉原海水浴場、多良車站、池上天堂路等國際知名景點裝設4K超高畫質及270度環景角度，讓遊客在想念台東的美好景緻時，只要透過身邊3C產品，就能將台東的美好盡收眼底。

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