沙丘藝域！ 2021壯圍沙丘地景藝術節登場 周末還有生活市集

【旅奇傳媒/編輯部報導】第三屆「2021壯圍沙丘地景藝術節」即將於壯圍沙丘旅遊服務園，在11月19日盛大開幕！2021年的壯圍沙丘地景藝術節邀請宜蘭在地傑出藝術家與團隊，以「沙丘藝域」為主題進行現地創作，藉此發掘、詮釋在地特色，並邀請宜蘭在地表演藝術團隊「龜之劇場」、「A Root 同根生」替開幕活動注入熱情與活力，期盼藉由藝術節活動，點亮壯圍特色地景與農漁產業的人文風貌。

▲沙丘地景藝術節將在11/19開幕。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、宜蘭縣政府及宜蘭縣壯圍鄉公所共同主辦的「2021壯圍沙丘地景藝術節」，這次新增6組大型藝術作品，創意發想源自壯圍在地知名農特產品與豐富的生態景觀。

其中《豐登向榮》結合早年先民耕牛文化、《奔逸絕塵》藉由沙馬蟹勾起宜蘭人兒時美好回憶、《倚繩分魚》以牽罟活動呈現在地居民和大自然拔河及守望相助精神、《怡然詩心》以蘭陽溪口生態為創作主題、《生生之德》藉由魚類生息繁衍的生命力，寓意生命生生不息，還有以宜蘭著名的景點「龜山島」為發想所創作的《龜山朝日》等，充分利用壯圍在地環境素材、文化資源與地方特色等進行藝術創作及巧妙連結，期望以地景藝術為媒介，加強壯圍沙丘旅遊服務園區與鄰近地區的文化連結，藉以推廣宜蘭海岸深度旅遊路線。

▲作品《豐登向榮》。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

▲作品《奔逸絕塵》。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

「2021壯圍沙丘地景藝術節」從110年11月19日展出至111年2月28日，活動期間除可欣賞地景藝術作品外，11月19、20、21、27、28日及12月4日等期間，還邀請地方小農、在地藝術家及文創青年辦理生活市集，展售壯圍在地農特產品及體驗手作DIY等內容，期望透過多樣化的參與方式體驗到不一樣的鄉村慢活生活，感受壯圍所帶來的樸實與朝氣。

▲作品《倚繩分魚》。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

▲作品《龜山朝日》。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

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