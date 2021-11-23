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罕見「海底溫泉」綠島就能體驗！在滿天星斗下泡湯、享無邊際海景

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

在台灣不管那個季節，泡湯都是非常熱門的休閒活動，泡湯的好處多多，姑且不論療效，光是泡在溫暖的泉水中就讓人心情舒爽。台東綠島朝日溫泉是極為罕見的海底鹹水溫泉，據說全世界也沒幾處，旅行綠島的遊客都會安排時間體驗泡湯。目前室內SPA池與供水設施正在修繕，部分設施並未對外開放，但依舊能盡興的享受海底溫泉。不過營業時間改為下午三點至夜間十一點，短期間內還無法泡日出溫泉，但夜間滿天星斗同樣很迷人，等修繕完成，將會再度開放日出時段泡湯。

▲很藍的海，很綠的草原，屬於綠島的色票就是那麼鮮明動人。
▲很藍的海，很綠的草原，屬於綠島的色票就是那麼鮮明動人。

▲伴著海濤聲泡湯。
▲伴著海濤聲泡湯。

朝日溫泉位於綠島東南方，在東北季風期間也不至於風浪太大，秋冬季節還是可以享受泡湯樂趣。從停車場旁邊的階梯往上走，就是帆船鼻大草原，草原有居高臨下的視野，可以俯瞰整個朝日溫泉區，也是非常好的日出景點。

▲從帆船鼻草原俯瞰朝日溫泉全景。
▲從帆船鼻草原俯瞰朝日溫泉全景。

▲從更高的地方俯瞰，綠島的海美得很不真實。
▲從更高的地方俯瞰，綠島的海美得很不真實。

來到朝日溫泉，重頭戲當然是礁岩區的三座圓形泡湯池，不管是看日出或觀星都是最佳地點，泡湯遊客都會溫泉與海水輪流泡，當成最天然的海洋三溫暖。圓形泡湯池旁邊的海水池也很適合拍攝鏡面倒影，是網美打卡景點。除了三口溫泉，還有八角亭溫泉池、戶外戲水池等設施，就算天氣不好依舊能泡湯。此外，朝日溫泉也設置煮蛋區，可以讓遊客自備食材煮食，泡完湯肚子餓，會覺得自己煮的溫泉蛋跟玉米特別好吃喔。

▲靠近海邊的三座圓形浴池，不管看日出或海景視野都最好。
▲靠近海邊的三座圓形浴池，不管看日出或海景視野都最好。

▲朝日溫泉泡湯是綠島熱門行程，遊客們享受著與大海毫無距離的開闊感。
▲朝日溫泉泡湯是綠島熱門行程，遊客們享受著與大海毫無距離的開闊感。

【溫泉TIPS】

朝日溫泉是罕見的海底溫泉，溫泉pH 7.8水質透明近似海水無刺激性，可滋養肌膚，清晨看綠島朝日、夜間可賞滿天星斗。

　

景點資訊

朝日溫泉

地址：台東縣綠島鄉溫泉路167號

電話：08-967-1133

時間：15:00-23:00

門票：200元

　

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