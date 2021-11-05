慢活天堂，讓人捨不得離開！ 「花蓮」從美食到美景都讓人流連忘返

【旅奇傳媒/記者-王政】慢活，可說是近幾年來台灣民眾旅遊的新模式，由於城市長期的喧囂與工作上積累的壓力，都壓著人們幾乎喘不過氣，因此找尋一個能讓人徹底放鬆，又可以飽覽優美風景的旅遊勝地便成為旅客的心之所向，而花蓮，就是最佳的選擇。

▲富源蝴蝶谷溫泉渡假村擁有全國最大的樟樹森林。 記者-王政／攝

如果說台灣哪裡能讓人忘卻煩惱，花蓮縣絕對榜上有名，它不僅擁有舉世無雙的自然美景，從里山到里海都在咫尺之遙，搭配上獨特的原民人文與在地產業，讓花蓮總成為旅人們魂牽夢縈的旅遊天堂。

而花蓮這份獨特的魅力不僅在台灣蔓延，國際旅客同樣對它充滿高度興趣，紛紛將其列為來台深度旅行的第一選擇。 而隨著疫情的趨緩、中央推出振興五倍券等多項誘因，讓沉寂已久的國旅市場可望再度迎來全新盛況。

為了讓旅遊市場更了解花蓮，同時認識當地尚未被大量開發的秘境，花蓮縣政府特別精選出從食、住、行、遊等多元面向，向旅人們展示花蓮的魅力與特色。

▲月廬食堂_梅子桶仔雞。 記者-王政／攝影

【舌尖上的花蓮】

◆遺忘的故鄉 月廬食堂（鳳林鎮）

為了環遊世界，而毅然決然讓備受歡迎的餐廳休業，老闆的這一個決定讓喜愛「月廬食堂」的無數饕客們哀號，所幸隨著2020年起月廬食堂重新登場，讓到訪花蓮的饕客們不再哀傷。隱居在山林之間的月廬食堂，能夠遠眺廣袤的平原，用絕無僅有的美景震撼旅人視野，而餐廳內則是提供豐盛的客家美食，從知名的梅子桶仔雞，到時蔬、山豬肉、五更腸旺等，美味的程度造就餐廳總是一位難求。

▲撞牆水餃_韭菜水餃。 記者-王政／攝

◆撞牆水餃（瑞穗鄉）

能在網路留下高度的評論，甚至被稱作太值得吃的撞牆水餃，就隱身在瑞穗鄉的山上，原本就有經營民宿的老闆與老闆娘，用充滿家庭感的溫馨氛圍，讓旅人們就像回到家一樣的舒適。由於民宿主人善於烹飪，從道地的桶仔烤雞、烘蛋，到最知名的韭菜水餃，都是他們的拿手好菜，尤其水餃的皮薄餡多，滿滿的餡料搭配充滿靈魂的醬汁，讓饕客們即使跋山涉水，也要一嚐這迷人的滋味。

▲松邑莊園房間內能享受泡湯樂趣，頂樓更有星空湯屋。 記者-王政／攝

【住在大自然間】

◆松邑莊園（瑞穗鄉）

被群山環繞的松邑莊園，位於山間低處，因此眼前便是連綿的天際線，一旁無盡的草原都成為莊園的腹地，優美的環境與完美的硬體設施，讓松邑莊園被旅客稱頌為最夢幻的溫泉旅宿。在松邑莊園裡，設有山嵐、松岳、仰松、合樂等客房選擇，不僅房間都能享受到泡湯的樂趣，頂樓更有星空湯屋， 讓住客們盡情體驗瑞穗的優質溫泉。同時， 松邑莊園更有提供一泊一食到包含下午茶與晚餐的一泊三食配套，滿足旅人們慢活樂遊的需求。

▲富源蝴蝶谷溫泉渡假村每年3～8月便是最佳的賞蝶季節。 記者-王政／攝

◆富源蝴蝶谷溫泉渡假村（瑞穗鄉）

富源森林遊樂區擁有多條林間步道、吊橋、瀑布，而坐落於此的蝴蝶谷溫泉渡假村，便是旅人們賞蝶、呼吸自然芬多精的最佳選擇。由於地利之便，讓渡假村擁有全國最大的樟樹 森林，加上與自然共生的經營模式，讓每年3～8月便是最佳的賞蝶季節，能欣賞到青帶鳳蝶、端紅蝶、蛇目蝶等30多種蝴蝶翩翩起舞，總是令人讚嘆不已。

【樂遊花蓮的秘境】

▲宇還地有機農場以貫徹與自然共生的概念為核心精神。 記者-王政／攝

◆宇還地有機農場（瑞穗鄉）

位於瑞穗鄉的宇還地有機農場，是曾於科技業服務的溫廷舜、王紫菁夫妻倆孕育出的結晶，為了讓自然能永續發展，他們決定從自身做起，運用對於環境衝擊最小的方式栽種有機蔬果，從栗子南瓜到澳洲茶樹，都是夫妻倆努力的結晶。也因為與自然共生的概念，吸引許多旅客到訪，在這裡能體驗茶樹純露製作擴香、手作浸泡醋，還能品嘗到自然熟成蜂蜜，或是在南瓜園享用餐點，對於生長於都市的民眾而言絕對是新奇的體驗。

▲三代務農製作美味果醬。 記者-王政／攝

◆三代務農（瑞穗鄉）

顧名思義，品牌的主理人王筱琪來自三代務農的家庭，也因為如此，讓她對於自然更有一份敬畏之心，從澳洲遊學返台後，便毅然決然返回家鄉務農。為了讓消費者能享用到最自然的美食，她特別將化工科出身的父親所培育的樹葡萄，製作成酸酸甜甜的果醬，讓消費者能搭配著優格、麵包，或是烘焙。同時，三代務農也提供如咖啡、肉桂捲、司康、貝果等選擇，讓民眾透過味蕾好好認識腳下這片土地。

▲吉林茶園生產有機優良品質的好茶。 記者-王政／攝

◆吉林茶園（瑞穗鄉）

歷經4代傳承，歷史悠久的吉林茶園，擁有獨特的採茶技術與無畏的實驗精神，不畏辛勞採用傳統自然的耕種法，使用天然肥料，放棄化學生長調節劑，謹慎遵循自然生產法則，製作出一杯杯有機優良品質的好茶。創立以來，吉林茶園一直是優良茶比賽的常勝軍，接棒的彭瑋翔傳承了過去父執輩的堅持與技術，透過堅持友善耕作、生態平衡的理念，將蜜香紅茶、柚花茶、龍涎紅等茶，搭配自身專業的泡茶技藝，交到每位品茶者的面前。

▲走進阿美族豐富部落，深度認識原住民文化。 記者-王政／攝

◆豐富部落（豐濱鄉）

走進阿美族的豐富部落，您將深度認識原住民文化，咖啡莊園主人將親自帶領您沿著山坡上山，不僅能欣賞山林之美與眺望出海口，還能在山頂上體驗傳統烘豆DIY。不僅如此，旅客也能在山中小木屋中，一邊飽覽一望無際的太平洋和奇拉雅山，一邊享用曾獲得亞洲料理賽金牌的部落青年私廚創意餐點，從視覺、味覺，到觸覺等，都是一大饗宴。

▲織羅部落為民眾帶來最道地的部落之旅。 記者-王政／攝

◆織羅部落（玉里鎮）

有一群互助互信、團結一心的小農，組成「米86」團隊，用對故鄉、農耕的夢想，在織羅部落為民眾帶來最道地的部落之旅。而織羅部落最知名的，莫過於獨特的稻田腳印餐桌，旅客們能在織羅的大腳印稻田中，品嚐一桌盛宴，吃著食物原味，感受作物的靈魂，欣賞原民朋友帶來的精采表演，絕對讓人驚艷不已。

▲新社香蕉絲工坊以「生刮雜質成薄片」的方式處理香蕉桿纖維製品為特色。 記者-王政／攝

◆新社香蕉絲工坊（豐濱鄉）

作為台灣主要作物之一，香蕉是最能代表寶島的水果之一，但香蕉除了吃之外，其實也有眾多用途。延續過去花蓮新社噶瑪蘭人的歷史，新社香蕉絲工坊特別以「生刮雜質成薄片」的方式處理香蕉桿纖維，製作過程包括砍割、取纖、曬纖、分線、接線和捆線球等流程，相當繁複。

經過繁瑣的工程後，搭配麻、棉等不同材質混合，制作出零錢包、衣服、帽子、名片夾、鑰匙包等多元商品，獨特的產品也深受消費者喜愛。

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