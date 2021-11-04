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光雕之城！ 2021礁溪溫泉燈花季 11／5絢麗登場

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

2021礁溪溫泉燈花季主燈，高度的5米的「愛·守護者」光雕拱門。　圖：礁溪鄉公所／提供
2021礁溪溫泉燈花季主燈，高度的5米的「愛·守護者」光雕拱門。　圖：礁溪鄉公所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】入冬後，天氣轉涼正是泡湯的好時節，聚焦宜蘭讓人期待的「礁溪溫泉燈花季」即將登場！展期長達五個月，自11／5起～2022／3／1止，在五彩繽紛的燈花環繞下，越夜越美麗，入夜後就能欣賞到浪漫燈海，來一趟礁溪溫泉輕旅行吧，享受名湯美泉、旅宿佳景、美味佳餚，好好療癒身心靈！

▲2021礁溪溫泉燈花季11/5在礁溪「溫泉廣場」揭開。　圖：礁溪鄉公所／提供
▲2021礁溪溫泉燈花季11/5在礁溪「溫泉廣場」揭開。　圖：礁溪鄉公所／提供

受到大地青睞的礁溪擁有獨特的碳酸氫鈉泉，具有美容養顏、鎮靜神經功效，素有美人湯的封號，冬季至礁溪賞燈花外，冷冬泡湯最療癒，也能被煙霧瀰漫的溫泉暖意環抱！「2021礁溪溫泉燈花季」以溫泉文化特色、創意光景藝術、溫泉公仔主題花燈、光雕投影…等進行佈置，藉以宣傳溫泉文化藝術，將於11/5在礁溪「溫泉廣場」揭開璀燦奪目的燈花季，展演至明年3月1日。

今年燈花季點燈，透過閃爍的台光球啟動儀式，雷射舞台隨即光芒環繞，展開30秒為之驚艷的雷射秀，並特邀「LUXY BOYZ」藝術表演團隊透過雷射、投影、冷光、光纖、LED⋯等等，利用各種不同的光，驚奇不斷的創意特效，結合舞蹈與特色強烈的表演，在場域中產生炫目的透視感，顯現耀眼的藝術之美。

▲溫泉廣場旁有美麗浪漫桃花繽紛燈飾。　圖：礁溪鄉公所／提供
▲溫泉廣場旁有美麗浪漫桃花繽紛燈飾。　圖：礁溪鄉公所／提供

主燈聳立在礁溪溫泉廣場，超過一層樓高度的5米震撼「愛·守護者」光雕拱門，藉由一雙手比出「愛心」的形狀，夢幻控程流動式燈帶勾出外觀形狀，如夢如幻的視覺保證，而「愛·守護者」光雕拱門後方區域，擺設著獨特的炫彩光柱和互動式旋轉設計，彷彿演繹了對溫泉相愛的姿態，永恆留駐指間，讓燈光傳遞記憶的美好，也讓到此一遊的民眾留下的不止是靜態影像，期許透過動態錄影，展現更美好的礁溪燈花季。

溫泉廣場旁的休息區也掛上美麗浪漫的桃花繽紛燈飾，增添賞心悅目之感，另一旁則是「粉紅銀杏葉溫泉光廊」，與粉嫩相呼應的彩幕，融合動態流星燈的效果，增加人行道的瞬間視覺美感。

今年除了有五米震撼的超大主燈-「愛˙守護者」光雕拱門之外，「迎賓廣場」建造了以花及光為主題的美麗新天地，還有「水景廣場」在夜間搖身一變成海洋溫泉世界，讓民眾可以與海洋生物共同暢遊。

「地景廣場」則是佈滿了浪漫燈飾，星點光芒輕搖曳，看起來就像點點祝福的小精靈穿梭其間，一旁佇立著2層樓高的「神之手」裝置藝術，配合流線的手型線條，象徵著關懷與祝福，拍照結束後還能在地景廣場享受礁溪最棒的美人湯泡腳。

▲「2021礁溪溫泉燈花季」讓礁溪越夜越美麗˙礁溪鄉公所／提供
▲「2021礁溪溫泉燈花季」讓礁溪越夜越美麗˙礁溪鄉公所／提供

礁溪鄉長張永德表示，「礁溪溫泉」獲「2021台灣好湯-金泉獎全國第一名」殊榮惟受疫情影響，各產業均陷入低潮，今年燈花季以「守護‧愛不止息」為主題，希望能藉由礁溪溫泉燈飾照亮彼此的心，不畏懼疫情的困境，守護民眾的心，重新振奮業者。

「2021礁溪溫泉燈花季」讓礁溪越夜越美麗，打造出充滿療癒感又夢幻的感動空間，前所未見的獨特體驗，滿足旅人探索未知的好奇心，燈花季亮燈時間每日下午6點到晚間11點，絢爛璀璨夜晚。

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