15分鐘就攻頂！宜蘭「猴洞坑瀑布秘境」坐擁山林＋蘭陽平原，溪中央打卡點最美

想要趁著炎炎夏日到瀑布玩水、清涼一下，卻又不想要跋山涉水，走很多路才到目的地嗎？那宜蘭的猴洞坑瀑布一定超級適合你，只要走路十分鐘就可以到達，初學者登頂也絕對沒問題，不僅可以泡在清涼的水中享受消暑的快感，還能欣賞頂級的蘭陽平原景色。

交通方式

開車從國道五號頭城出口下交流道後，走頭城交流道左轉台9線，再右轉進入白石腳路，就可以準備找地方停車了，路邊有畫白線處都可以直接停車，而瀑布入口位於礁溪鄉白石腳路196號上南興宮右側，找到猴洞口瀑布的指示牌，往叉路裡面走就可以到達步道入口。

若是搭乘大眾運輸工具，可以從礁溪火車站搭1766到白石腳站，再步行十到十五分鐘左右即可到達步道口。

步道介紹

沿著石子路散步十分鐘就會先到達瀑布觀景處。沿路都有遮蔭，晴天走起來也十分涼快。雖然沿途沒有上下坡，但石子路碰到水會變得特別濕滑泥濘，建議還是穿著好走的鞋子來比較好。

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觀景處就有個瀑布沖刷出的深水潭可以泡腳玩水，讓你在這邊好好休息一下。這裡的水深平均超過小腿，要下水的話建議穿著短褲或是帶套換洗衣物，回程有個公廁，若是玩水完全身濕透可以回來這裡換衣服。

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如果想要繼續挑戰攀登瀑布，觀景處旁還有樓梯可以通往瀑布頂，總共約有170多級。但這段路相對陡峭難走，且有幾處只有一側有護欄，攀登時記得格外留意，特別是如果有帶著小孩一起來的話。

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大約攀爬10-15分鐘就可順利攻頂，迎接眼前的是開闊的蘭陽平原美景，天氣好的時候甚至有機會看到龜山島！溪中央的大石頭是必打卡的景點，坐在這裡拍照，可以將後方的美景全收進相片中。但是溪裡高度不一且有許多石頭，記得行走時還是要注意安全。加上石頭都十分溼滑，打卡點又是在瀑布懸崖前，爬上去前記得留意腳步。

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瀑布上游的溪水更為清澈透明，還有許多小魚，一放下腳就會游過來吃你的腳皮，不用花錢就可以免費享受到溫泉魚咬腳皮服務。

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若爬完瀑布仍有些意猶未盡，還可以繼續從猴洞坑溪溪岸步道往下走到猴洞橋，步道全長約0.8公里，幾乎都是平緩路，且沿途種植了櫻花、馬櫻丹等花木，花季來訪肯定十分漂亮。步道的出口就在高速公路的橋墩下，沿著馬路走出去就會抵達北宜公路（台9線）的猴洞橋旁。如果想要多運動流汗，也可以選擇從猴洞橋反向走到最上面的猴洞坑瀑布頂，也是另一種不錯的登山路線。

週末想要來一趟簡單舒適的親近自然之旅，猴洞坑瀑布一定是你的最佳選擇，不用耗費太多體力就能輕鬆享受山林的懷抱！

猴洞坑瀑布

景點地址：262宜蘭縣礁溪鄉白石腳路196號

營業時間：全年開放，建議日落前來訪

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