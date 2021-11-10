宜蘭童趣玩法！萌兔出沒礁溪溫泉池、名畫場景神還原超好拍

【圖／文：行遍天下】

礁溪溫泉公園悄悄進駐了一群可愛的兔子，有的正舒服的泡湯，有的手拉手轉圈圈、草地上玩蹺蹺板，討喜的模樣，粉嫩的色彩，彷彿從繪本家幾米作品中跳出來一般，為公園增添溫暖的童趣與迷人的氣氛，除了和兔兔合照，還有無色無味又富含礦物的美人湯可以放鬆，當身心都獲得滿足，接下來的親子之旅便有了幸福的開始。

▲礁溪溫泉公園的幾米兔子裝置藝術模樣可愛，或者泡湯、或者牽手、玩蹺蹺板，姿態迷人。

▲生動可愛的兔子裝置藝術，讓人看了心情就很愉悅。





神農青舍 吃當季也吃在地

位於宜蘭市區的「神農青舍」歷史建物，前身為台灣省政府糧食局宿舍，七幢美麗的洋樓經過修復與活化，正式轉型為文化、食農、旅遊的創意聚落，試著打造成美食餐廳、背包旅店、選物好店、假日市集兼具的複合式休閒場域，為宜蘭注入豐富的藝文能量，而旅人，亦能藉由與老屋的對話，感受地方創生的活力。

▲優雅的洋式建築修復時保留了當時的格局，成為神農青舍小而美的特色旅店和餐酒館。

置身這座微型聚落，最吸引人的還有神農餐酒館，長期旅居澳洲的美女店長李炯瑩，回台找來年輕主廚李昇紘，以宜蘭新鮮海味、櫻桃鴨、小農蔬果，研製一系列精緻的法式午、晚套餐，從蛤蠣絲瓜濃湯、普羅旺斯鴨胸燉菜、煙燻鴨胸佐金棗油醋醬沙拉、炭烤南方澳鯖魚沙拉到嫩煎香料麥片鱸魚排與燉薏米，處處可見中西融合的創意，既能品嚐宜蘭食材，又可享受顛覆味覺的料理，孩子吃得喜歡、健康，假期更加完美。

▲嫩煎香料麥片鱸魚排與燉薏米健康又精緻。

▲神農青舍晚間套餐可品嚐美味的「炭烤南方澳鯖魚沙拉」、「神農禾稻鴨肉飯」和「松露野菇濃湯」等前菜與湯品。





畫．框博物館 美照打卡熱點

除了田園風光，形形色色的博物館、寓教於樂的觀光工廠和優質度假飯店，同樣豐富宜蘭的旅遊內涵。五結鄉的「畫．框博物館」就是小而美的親子遊點，精心設計的畫作場景、趣味和遊戲體驗，成功拉近旅人與藝術的距離。從樂高積木拼貼的達文西名畫〈蒙娜麗莎的微笑〉到宜蘭米繪製的米勒作品〈拾穗〉，從印象派梵谷到秀拉的復刻作品，從3D壁畫到搞怪名畫，不僅能品畫、入畫，也可以玩畫、拍畫，充分啟發孩子的想像力與創造力。

▲精心設計的畫作場景、趣味和遊戲體驗，成功拉近旅人與藝術的距離。

▲網羅知名藝術家復刻版作品、3D壁畫的畫．框博物館，可以輕鬆品畫、玩畫。

▲以古典畫框裝飾的畫框之牆拍照特別美。





景點推薦

神農青舍

地址：宜蘭縣宜蘭市神農路二段96號

電話：03-935-2770

時間：11:30-14:30、17:00-20:00（週二公休）

消費：午餐套餐270-320元，晚間套餐480-680元，住宿雙人一泊一食3,000元起。





地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段81號

電話：03-960-6108

時間：10:30-18:30（週四公休）

消費：180元（含4項DIY，與折抵100元商品消費）





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