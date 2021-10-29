五倍券到礁溪！ 消費送伴手禮、加碼再抽住宿券
【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著五倍券的使用，振興了各大產業，尤其在國旅方面，各地觀光商圈紛紛釋出好康優惠！
聚焦宜蘭熱門渡假地點，礁溪鄉公所與宜蘭縣溫泉產業發展協會共同輔導下，推動礁溪許多商家逐漸轉型成可提供數位支付店家，不僅讓礁溪接軌國際，也讓旅客到礁溪遊玩消費，也能得到更便利的支付方式。
礁溪鄉長張永德表示，為了協助商家曝光行銷宣傳，未來會更加努力數位轉型全面化，讓礁溪商家更具競爭優勢，帶動產業升級，也於礁溪鄉公所頒發模範商家獎狀，同步鼓勵商家數位化。
宜蘭縣溫泉產業發展協會理事長林友信表示，11月中旬讓旅宿業及餐飲業有本次機會協助轉型，也正好搭著政府發放五倍券做宣傳，即將推出「五倍到礁溪 加碼再抽住宿券」，遊客凡於活動期間持五倍券（實體、數位）到特定飯店住宿，就送100元小吃或伴手禮數位抵用券（數量有限，送完為止），還有機會抽出礁溪飯店住宿券，讓你再次來礁溪泡好湯，享美食。
隨著天氣漸漸變涼，礁溪除了泡好湯外，還有一連串活動準備上線，如礁溪燈花季將於11月5日點亮礁溪夜晚，讓許多網紅及部落客拍照打卡流連忘返；還有傳承已久的祈水感恩儀式，也於12月3日展開活動，詳情請上礁溪鄉公所：（https://jiaosi.e-land.gov.tw）查詢。
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