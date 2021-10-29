五倍券到礁溪！ 消費送伴手禮、加碼再抽住宿券

美麗的冬山河蜿蜒流過冬山鄉，純淨的水源與肥沃的土地，孕育出優質的農特產品和肥美河鮮，上游栽種稻米與茶葉，中游是香魚的故鄉，下游飼養櫻桃鴨，鄉內的休閒農業區不僅生產農作好物，也成為四季農遊的絕佳場域。 如此得天獨厚的環境加上農民辛苦的成果，讓冬山鄉農會總幹事黃志耀思考「農會除了輔導休閒農業園區的創新發展，還能為冬山農民做些什麼？」放在心裡多年的念頭終於在2021年開花結果，他和夥伴們腦力激盪、共同催生的「良食農創園區」，實現了眾人的夢想。

2021-10-26 09:01