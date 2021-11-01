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現撈海鮮+大蝦披薩+三角飯糰DIY！ 宜蘭親子自駕遊，友善旅店玩一整天也不膩

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

宅在飯店的親子自駕遊，遠離塵囂與人群，成為疫情期間最安心、放鬆的旅遊模式。五結鄉的「松風文旅」周邊觀光工廠林立、冬山河生態豐富，是親子旅遊的優選，加上時尚明亮的家庭房、寬敞的兒童遊戲室、無邊際松清泳池、松饌火鍋餐廳，全家人泡在飯店玩上一整天也不無聊。疫情期間，飯店為住客健康做好嚴格把關，除了遊戲室採預約制度、定時清消，客房也做降載，讓人盡情療癒無壓力。

▲空間寬敞舒適的松風文旅松兒樂親子館，採預約制度，確實控管進場人數、做好防疫。
▲空間寬敞舒適的松風文旅松兒樂親子館，採預約制度，確實控管進場人數、做好防疫。

▲視野開闊的松清泳池，可以盡情享受陽光的洗禮。
▲視野開闊的松清泳池，可以盡情享受陽光的洗禮。

▲松饌火鍋餐廳的海陸食材強調新鮮，湯底則有日式昆布、麻辣、養生等選擇。
▲松饌火鍋餐廳的海陸食材強調新鮮，湯底則有日式昆布、麻辣、養生等選擇。

　

溪和水產觀光工廠　寓教於樂

上午充分享受「松風文旅」休閒設施後，「溪和水產觀光工廠」是最佳順遊點，身為國內首家經過HACCP認證的水產加工廠，早在2008年就轉型觀光工廠，今年重新以趣味漫畫方式布置，呈現宜蘭漁業文化與生態保護的共存關係，搭配有趣的三角飯糰DIY體驗、深入淺出的導覽解說、互動式遊戲展區和料理課程與美食品嚐，顛覆旅人對於漁產中心潮濕腥味的印象，就連漁產購物區也很時尚，帶來全新的體驗。

▲明亮寬敞的溪和水產觀光工廠，藉由海鮮、漁業器具等互動展品，讓人感受漁產氛圍。
▲明亮寬敞的溪和水產觀光工廠，藉由海鮮、漁業器具等互動展品，讓人感受漁產氛圍。

▲可以在現場川燙海鮮、品嚐炸魚等在地美食。
▲可以在現場川燙海鮮、品嚐炸魚等在地美食。

　

蘇澳美食新發現

結束五結鄉遊程，驅車前往蘇澳不能錯過的南方澳現撈海鮮，現在也有時尚新吃法，由年輕夫妻檔經營的「1之2号」，將退休父親的熱炒店轉型成義式料理餐館，從事酒吧工作十年的男主人，每天採購新鮮南方澳海產、東北角特有角蝦，招牌「南方澳現撈海鮮手工披薩」可以豪邁享用整隻大蝦；女主人則運用多年台北君悅酒店經驗，將池畔餐館打理成溫馨的異國風美食小棧，為親子旅程畫下美好句點。

▲由熱炒店轉型的1之2号，玻璃屋外觀時尚新穎。
▲由熱炒店轉型的1之2号，玻璃屋外觀時尚新穎。

▲以大蝦為主角的「南方澳現撈海鮮手工披薩」，是1之2号的招牌。
▲以大蝦為主角的「南方澳現撈海鮮手工披薩」，是1之2号的招牌。

　

景點推薦

松風文旅

地址：宜蘭縣五結鄉二結路231號

電話：03-965-2111

　

溪和水產觀光工廠

地址：宜蘭縣五結鄉利興二路11號

電話：03-990-7998

時間：09:00-16:30

　

1之2号

地址：宜蘭縣蘇澳鎮思村路1-2號

電話：0919-903-983

時間：11:30-17:30、18:30-21:00（週一、二公休）

　

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觀光工廠 南方澳 海鮮

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