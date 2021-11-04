台東火車站10大住宿懶人包！質感民宿、親子友善飯店，500元還能入住小北歐

台東火車站周遭住宿簡直是一級戰區，數十家民宿全集中在這，且大多的租車店也都在這，某種程度上相當方便。

住車站周遭附近最大缺點是離市區太遠(需約10多分鐘車程)，如晚上突然想逛夜市或買人氣美食必須要有交通工具才方便；而在車站附近的住宿是看不到海景的，嚮往住海景房的旅人不適合。

站長直接精挑細選10間人氣、評價特別高的民宿跟飯店，省去選擇障礙的困擾；有可愛民宿、質感旅店、渡假飯店等，看了就心動，值得推薦！

禾風新棧渡假飯店

(親子友善)

房價最低約$3200起，依店家實際當下公布優惠為主。禾風新棧飯店是台東車站附近最具規模之一的觀光住宿，在車站正前方約700公尺處，走路即可抵達，沿途也都有可租車地方，很方便 !

飯店空間很寬敞，房間雖然簡單，但很舒適也頗有質感；除了一般房還有親子房型，超適合帶小朋友來呢，也有專屬給小朋友玩的設施(球池、賽車、氣墊城堡等)，完全可以玩上一整天了呢！大人可以游泳或健身，或者在頂樓禾風亭耍廢看風景聊天！

如果很重視飯店設施豐富性非常適合來住禾風新棧，豐富自助百匯及各種設施可以滿足一般人需求，且以這樣規模來說房價不算太貴。

飯店地址：台東市新興路29號

飯店連絡電話：089-9229968

粉絲專頁：台東禾風新棧度假飯店

✓住房時間15:00之後，退房時間11:00之前。

✓多項休閒設施(健身房、游泳池、兒童遊戲區、電動按摩、露天休閒涼亭等)。

✓全棟禁止吸菸、禁止攜帶寵物。

✓有提供早餐。

✓有汽車停車場。

趣淘漫旅-台東館 Hotel Cham Cham Taitung

房價最低約$2700起，依店家實際當下公布優惠為主。趣淘漫旅也是台東車站周遭最具規模旅館之一，而它也是凱撒飯店連鎖集團旗下品牌之一，趣淘漫旅另有台北館跟台南館；當然還有最具指標性的凱撒大飯店！

大集團底下的飯店有個最大優點，通常有一定水準，踩雷機率較低；台東館就在火車站旁邊而已，且對面是一整排的租車店，相當方便。環境較年輕活潑，讓人有更親近感，且又不失質感，房間採光都以落地窗為主，視野不錯，早餐提供豐盛的自助吃到飽，整體cp值不錯。

小缺點是客房與停車位不符合正比，車位有時不夠。

旅館地址：台東縣台東市新站路260號

旅館連絡電話：089-231188

粉絲專頁：趣淘漫旅-台東

✓住房時間15:00之後，退房時間11:00之前。

✓提供洗衣服務、電動車充電及親子活動區。

✓全棟禁止吸菸、禁止攜帶寵物。

✓有提供早餐。

✓有汽車停車場。

台東二高輕旅K2 Hostel

房價最低約$550起，依店家實際當下公布優惠為主。很低調的一間背包客棧民宿，藏在車站附近的巷弄內，要仔細瞧才發現 ! 外觀看似近年才開的民宿吧，相當新穎。

環境沒有高級的裝潢或豪華設備，簡單乾淨、舒服又平價，很適合環島旅客或背包客住宿！床位與床位之間用了不透光的布簾增加不少隱私性，拉起來就像個獨立迷你房間。

住背包客房必須要尊重彼此，請勿隨意製造噪音，以免影響一起同住的旅人們，站長建議是大膽聊天吧，也許會認識到新朋友呢！

民宿地址：台東市新興路101巷100弄5號

民宿連絡電話：0932-817762

粉絲專頁：台東 二高輕旅 K2 Hostel 民宿

✓住房時間15:00之後，退房時間11:00之前。

✓禁止吸菸、飲酒及禁止攜帶寵物。

✓自備牙刷、牙膏。

✓有提供早餐。

✓汽車停門口。

喜樂旅店

房價最低約$1780起，依店家實際當下公布優惠為主。喜樂在火車站正前方約兩百公尺處，一棟粉絲建築豎立，很強眼；「旅店」一詞是現代許多年輕風格旅館會出現的名字，總是特別新引人，相較於「旅館」總是讓人有多點聯想。

環境相當的現代風，幾乎都以白色系為主，非常有質感、舒服；清潔人員辛苦了，白色要保養特別不容易呢。隔天的早餐雖說沒有到飯店等級規模，但至少也是自助吃到飽，中西式種類可符合一般人需求，難怪Google評價這麼高!

特別是六樓有空中花園，可以欣賞四周圍風景，超放鬆，建議一開大太陽時候，否則太熱了！

民宿地址：台東市新興路617號

民宿連絡電話：089-230458

粉絲專頁：喜樂旅店

✓住房時間15:00之後，退房時間11:00之前。

✓室內禁止吸菸、禁止攜帶寵物。

✓提供免費使用洗衣機、烘衣機。

✓有提供早餐。

✓有汽車停車場。

小北歐民宿

(小資族最愛)

房價最低約$1000起，依店家實際當下公布優惠為主。隱藏在車站附近的巷弄，原本只是住家透天，經過民宿主人打造，搖身一變成小北歐風格的小世界，看起來感覺挺精緻的。

環境並非豪華歐洲風格，而是帶點童話故事，有美人魚、芬蘭極光、挪威森林及冰島之火等主題營造不一樣的小北歐。

本以為住一晚可能不便宜，但其實相當平價，雙人入住平日最便宜$1000就有了，是學生及小資族的最愛，不過沒附早餐就是了。

民宿地址：台東市新站二街36號

民宿連絡電話：0988-968608

粉絲專頁：小北歐民宿

✓住房時間15:00之後，退房時間11:00之前。

✓室內禁止吸菸、嚼檳榔及禁止攜帶寵物。

✓無提供早餐。

✓汽車停門口。

花格子民宿

房價最低約$1500起，依店家實際當下公布優惠為主。民宿外觀歐式典雅、整棟都是白色，頗有私人招待所的感覺。

房間環境互映了這棟建築物，簡約的歐洲風，且不同主題皆稍有不同的裝飾、又不失整體的一致性，看起來很舒服。部分房型還有自己的小庭園呢，泡個咖啡跟點心坐在那，就樣在歐洲一樣的愜意。

有提供包棟服務，總房價$10,000起，最多可以入住21人！

民宿地址：台東市文昌路121巷59號

民宿連絡電話：0912-110447 / 0919-141516

粉絲專頁：台東花格子民宿

✓住房時間15:00之後，退房時間11:00之前。

✓室內禁止吸菸、禁止攜帶寵物。

✓有提供早餐。

✓無汽車停車場(停路邊)。

森林音符民宿

房價最低約$1600起，依店家實際當下公布優惠為主。如同名字般，是間童話故事森林系的民宿！車站出來步行約７分鐘就能抵達、對於沒交通工具的朋友頗方便。

環境簡單可愛充滿溫馨，有五種主題的房間，Kitty、黃色小鴨、森林芭蕾、森林漫步及夢想熱氣球，每間都是獨一無二感受非常用心得布置，帶小朋友在房間就能拍照拍到手軟；且價格不貴、CP值相當高。

民宿地址：台東市國泰街123號

民宿連絡電話：0937-813030

粉絲專頁：森林音符

✓住房時間15:00之後，退房時間11:00之前。

✓室內禁止吸菸、飲酒、嚼檳榔及禁止攜帶寵物。

✓有提供早餐（須加價加購）。

✓提供停車服務。

陽光鹿特丹民宿

(寵物友善)

房價最低約$1780起，依店家實際當下公布優惠為主。以歐式風格的陽光鹿特丹，外牆上有可愛動物圖案，特別強眼；且還沒走進門就能看到各式各樣的小裝飾、超可愛！

環境沒有太複雜裝潢，反而用許多小東西點綴，如娃娃、造型時鐘、歐式小傢俱等，讓人感到溫馨又可愛，隨便個角落都能拍照！

每個房間都有不同主題，有小鹿、龍貓、粉色小熊、森林、Kitty等，適合情侶或帶小朋友入住，而且還能帶寵物入住，CP值很高呢。目前還有提供包棟服務，最多可住24人 !

民宿地址：台東市新站路3-1號

民宿連絡電話：0958-001701

粉絲專頁：陽光鹿特丹台東民宿

✓住房時間16:00之後，退房時間11:00之前。

✓室內禁止吸菸。

✓可攜帶寵物，需事先告知，會酌收清潔費。

✓有提供早餐。

✓無汽車停車場(路邊好停)。

草莓牛奶民宿

房價最低約$1500起，依店家實際當下公布優惠為主。草莓牛奶車站出來走5分鐘就能抵達，建築外觀是跟草莓沒什麼太大關係，門口有個精緻的科幻動畫牆可以拍照打卡！

公共空間有不少關於草莓牛奶的元素，本以為是大面積的彩繪卻沒有！可能是怕不耐看吧，穿插了許多其他色系的擺設，好像有了居家溫馨氛圍。

房間主題除了本身草莓牛奶元素外，還有純綠色、藍色系及一般型，最便宜$1500就有了，好划算，適合喜歡可愛風格的旅人入住。

民宿地址：台東市民安街67號

民宿連絡電話：0928-688774

粉絲專頁：台東民宿草莓牛奶

✓住房時間15:00之後，退房時間11:00之前。

✓室內禁止吸菸、飲酒、嚼檳榔及禁止攜帶寵物。

✓有提供早餐。

✓無汽車停車場(路邊好停)。

小斗宅生活民宿

房價最低約$1600起，依店家實際當下公布優惠為主。小斗宅生活有著現代文青藝術風格，離車站僅500公尺，Google評論高達4.9顆星，要不吸引人都難。

大廳環境有藝術壁畫營造出藝術的氣息，讓人忍不住想平靜好好欣賞，好喜歡！連房間也是類似的風格，不同色系的壁畫，營造舒服又藝術的氛圍，相當受年輕人喜歡，且早餐也精緻的呈現，讓人想回訪。

民宿地址：台東縣台東市新站路236號

民宿連絡電話：0988-732621

粉絲專頁：台東 小斗宅生活民宿

✓住房時間15:00之後，退房時間11:00之前。

✓室內禁止吸菸、禁止攜帶寵物。

✓有提供早餐。

✓無汽車停車場(路邊好停)

最後！！提醒大家，如果用線上訂房完後建議發個信件或致電詢問是否有收到訂房資訊，以免權益受影響。

後記

幾乎每個縣市的主要火車站周遭因為都是鬧區所以是住宿相當發達、競爭，而台東車站是少數地處偏僻的車站(以大站來講ˋ)，但住宿可一點也沒打折，玲瑯滿目超多的。

火車站附近住宿有個最大特點，是每間都有不一樣的主題，有可愛、有藝術的，相當豐富！住宿這裡最大好處是相當安靜，且對於火車旅遊的人相當方便；如果妳/你有口袋名單也歡迎推薦給站長！

文章來源：兩輪尬逮玩 FB：兩輪尬逮玩 - Airne旅行台東

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