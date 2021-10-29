宜蘭也有「台版小瑞士」！壯麗山景好療癒，順遊全球最美小路之一

跟著 小腦袋的旅行🧳 於 2020-06-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 6 個景點，其中包含 安農溪分洪堰風景區、大洲魚寮、梵梵溫泉 A區。 天氣這麽好，當然要往外跑咯！

第 1 天

安農溪分洪堰風景區 | 40 分鐘

這裡環境乾淨，河水清澈，不需要擔心會有惡臭的問題，可以放心的走在一大片綠油油的草地上，搭配藍天☁️，很愜意、很舒適，沿路除了涼亭，還有粉紅橋和可愛的造景，所以...老頭子又被拉來拍照了🤪這麼好的天氣，最適合出來踏青，不過，建議大家，還是要防曬喔！正中午會有點曬！

大洲魚寮 | 2 小時

無～菜～單～料～理！我相信大家多少都知道宜蘭有個特色，就是很多無菜單料理的餐廳，我們這次當然也不能錯過咯！大洲魚寮是雙連埤"野夫炊煙"的關係企業，充滿了田野景緻，不論從前門還是後門望出去都是大片稻田，庭院則有竹林、池塘和木棧道，在這裡用餐就像置身大自然中，真的能感受到「野」的輕鬆。7菜1湯1甜點，吃的我家老頭讚不絕口、飽得要命呢！

梵梵溫泉 A區 | 2 小時

梵梵溫泉，也有人稱之為芃芃「野」溪♨️，車停在四季國小英士分校停車場之後，大約還需要步行20分鐘，才會到溫泉區，中間會經過淺河床和一小段簡易溯溪，路徑都非常明顯，當你看到一圈一圈用石頭圍著的小池子，就代表到咯！不要小看清澈的水，靠近山壁的池子非常燙喔！泡熱了，可以往外走，浸在清涼的河水降降溫，自然美景搭配著潺潺流水聲，好享受～

第 2 天

太平山 蹦蹦車站 | 30 分鐘

拿這裡跟瑞士比較，一點都不遜色！白雲繚繞，山川壯麗，大口大口吸著芬多精，森林的味道就是清爽！從停車的地方一路慢慢向上爬到乘車處，請預留1小時時間，因為沿路眺望出去的景色，不是一兩秒就能看夠的，搭上蹦蹦車，在山「野」間穿梭，微風徐徐，心曠神怡！

見晴懷古步道 | 1 小時

全球最美28小路之一的「見情懷古步道」，步道長0.9公里，沿路筆直挺拔的樹木，陽光穿過樹葉的間細，灑在曾經運材的軌道上，伴隨著蟲鳴鳥叫聲，過午的太平山，稍有起霧，氣候舒爽不粘膩，有種置身仙境的感覺。

金澤魯肉飯 | 2 小時

Cp值爆表！圖中的滷肉飯，你沒看錯，有蛋有青菜，一大碗才$40，小菜看起來也一點都不小，價錢最貴的不超過$30，這樣俗擱大碗又好吃的東西，上台北哪裡找呀！推👍

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