精選6條花蓮自行車道！用15公里的時速放逐自己，來去花蓮騎腳踏車

坐上單車、踩下踏板，用15公里的時速放逐自己。這次我們不再開車騎車走馬看花，深入6條花蓮自行車道，享受最和煦的風、最貼近山海大地的玩法。

因為疫情就算再疲憊也不能好好旅行，那些過往看似平凡的生活餘裕在疫情之下都很奢侈，但我們仍能給自己念想KEEP POSITIVE，等疫情趨緩就去花蓮騎腳踏車增加免疫力！





由北而南6條花蓮自行車道





花蓮自行車道＃1

太魯閣自行車道

▲花蓮自行車道-七星潭一景。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

想騎太魯閣自行車道路線的朋友小編建議採用雙鐵玩法，先搭火車到花蓮然後再騎鐵馬。從花蓮火車站沿著最美太平洋騎行經過風景秀麗的七星潭，在一路爬升抵達海拔500公尺的太魯閣峽谷，這一大段上坡路程是對肌力與耐力的大考驗。

▲太魯閣自行車道推薦景點-東昌定漁場。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

抵達天祥的太魯閣牌樓後依著壯闊下切的立霧溪河谷騎行，一邊享受乘風的快感、一邊享受絕美聳拔的大理石岩壁。用雙腳帶自己去看風景是騎單車特別浪漫又迷人之處，在花蓮騎腳踏車讓美景不再只是浮光掠影。

▲太魯閣自行車道。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

＊適合體力佳但初次騎行山岳路線的旅客

＊來回總騎行距離約56公里





花蓮自行車道＃2

兩潭自行車道

「兩潭」指的是七星潭和鯉魚潭，這條自行車道全長約35公里全線多屬海線，沿途除了經典的兩潭還有非常多景點可以造訪，像是：奇萊鼻燈塔、四八高地、東昌定置漁場、七星柴魚博物館等…，其中四八高地更是這條花蓮自行車道觀察地質的最佳點，此地是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊擠壓碰撞的交界處，隆起的美崙台地海拔約48公尺，因而被稱作四八高地。

在視野寬闊的四八高地上能眺望潔白的七星潭月牙灣，此處亦被稱為能拍出七星潭最美風景的地方。除了月牙灣四八高地上的五角形奇萊鼻燈塔也非常有特色，這座燈塔是因1963年花蓮港成為國際港後原地重新建造而成特別具有歷史與貿易的意義。

＊適合有長距離騎行經驗旅客

＊來回總騎行距離約70公里





花蓮自行車道＃3

鯉魚潭環潭自行車道

▲花蓮自行車道- 鯉魚潭環潭自行車道。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

鯉魚潭是因河川襲奪所產生的堰塞湖，為花蓮境內最大的內陸湖，這條環潭自行車道全長約為5公里，十分適合各年齡層的朋友來騎行。腳踩踏板享受微風拂面的暢快，沿途能欣賞碧草舅茵的綠地、九曲橋和波光粼離的湖面，等疫情趨緩帶著家裡的小朋友一起來鯉魚潭環潭自行車道擁抱湖光山色吧！





花蓮自行車道＃4

吉安鄉自行車道

▲吉安鄉自行車道推薦景點-星巴克貨櫃屋。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

吉安鄉在過去是阿美族的活動範圍，族人稱此地為「知卡宣」，意思為「薪柴」之意，因當地盛產薪柴是過去取暖炊飯的重要物資，隨著日治時期和國民政府的治理輪轉，才有了今日「吉安」這個帶有一點日式味道的名字。

▲吉安鄉自行車道推薦景點-台開心農場。（圖／berry_0608,winnieattt,Instagram）

喜歡拍照或去農場和小動物互動的朋友，吉安鄉自行車道路線是頗適合你的遊覽路線。從花蓮市區出發，經過寬闊的花蓮溪出海口，騎車腳踏車乘風而行抵達台開心農場(洄瀾灣開心農場)。在這個免費的園區裡可以近距離接觸梅花鹿、孔雀、天鵝、紅鶴、馬、山羌等小動物！除了農場途經的洄瀾吊橋、星巴克貨櫃屋也是必拍必看的景點。

如果是11~1月來騎這條自行車道的朋友，小編加碼推薦道雲山水夢幻湖看褐紅色的落羽松和歐式城堡。不是冬季來的朋友也沒關係，到立川漁場在涼涼的水裡摸蜆玩水也很有趣～

＊【中階距離】來回共40公里騎行





花蓮自行車道＃5

大農大富平地森林園區自行車道

▲花蓮自行車道-大農大富平地森林園區自行車道。（圖／jjen850910,Instagram）

大農大富平地森林園區位於中央山脈與海岸山脈之間，腹地廣大約有1,250公頃，差不多是48個大安森林公園的大小。由於這一代交通較不方便，建議大家可以開車抵達後於遊客服務中心租借腳踏車，欣賞好似無盡頭的鄉野道路遠眺聳立的群山，好似池上伯朗大道的寬闊景緻，讓人放鬆無比。除了寬闊風景沿途的漂書窩(蟻窩)、日地月持、圖騰花海、龍貓森林隧道也是你不可錯過的拍照點。

▲大農大富平地森林園區自行車道-龍貓森林隧道。（圖／731.ing,Instagram）

時間充裕或著想搭乘大眾運輸的朋友，也可以先搭火車到光復火車站再步行至光復糖廠租單車騎過來大農大富平地森林園區(騎行時間約25分鐘)，這樣就能同時遊覽更多景點囉！

＊於遊客服務中心周邊景點騎行建議安排時間1.5小時

＊至糖廠遊覽建議安排時間2.5~3.5小時





花蓮自行車道＃6

玉富自行車道

▲玉富自行車道-跨板塊車道。（圖／joker_10_23,Instagram）

玉富自行車道是一條每年會「自己長高」的道路，也是全球唯二跨板塊的自行車道(另一個位在冰島)。玉富自行車道，連接玉里與富里兩個地方，由舊鐵道改建而成，時至今日仍可看到遺留月台和柵欄的鐵道風情。沿途廣闊的地景伴隨著迎風的稻浪非常樸實美好，望向遠處層巒疊翠的大山給人心裡無比平靜安穩的感覺。

▲玉里必吃美食-玉里麵。（圖／shihhaotung,Instagram）

除了縱谷純樸可人的田園美景，來到玉里勢必要吃上一碗用大骨熬製而成的玉里麵(台式日本拉麵)和阿嬤的老店的仙草奶凍。滿足一下口腹之慾後可以再騎上鐵馬到玉里神社去參拜，再到安通溫泉泡泡湯。

＊玉富自行車道全長約10公里

＊建議可以安排一天的時間慢慢遊覽周邊景點、品嚐美食







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