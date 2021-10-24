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在月台就能觀海！宜蘭最南邊「看海車站」　沙灘秘境獨享太平洋

聯合新聞網 / 行遍天下
▲感受心貼著湛藍海色的太平洋放空之旅。
▲感受心貼著湛藍海色的太平洋放空之旅。

【圖／文：行遍天下】

宜蘭最南邊的南澳鄉與花蓮僅一水之隔，甚少開發的原始山林、美麗的海岸線，以及悠閒的小鎮氛圍，最適合在盛夏暑氣一哄而散的初秋，來場慢慢走地放空的一日旅行了！

　

蘇花公路的一半　漢本車站

電影《練習曲》中，男主角東明相遇到立陶宛女孩的地方便是漢本車站。蘇花公路蜿蜒百里，漢本就剛好位在一半的地方，清領時期這裡叫做「百里分」是泰雅語的原名，而現在我們熟知的「漢本」之名則源於日文的「半分」（はんぶん Hanbun）。

▲漢本車站是電影《練習曲》的拍攝地。
▲漢本車站是電影《練習曲》的拍攝地。

因蘇花公路的地理特性，北迴線上的漢本車站往前看是陡峭的山壁，往後看則是壯麗的太平洋海景。漢本車站一天只有三個區間車停留，來到這裡會讓人不由自主地慢了下來，僅僅站在月台上吹著海風，享受正前方一大片沒有邊際的絕美海景，就會覺得幸福感滿滿，這也難怪台鐵曾把漢本車站選為民國100年必到的幸福車站之一。

▲漢本車站一天只有三個區間車停留。
▲漢本車站一天只有三個區間車停留。

▲僅僅站在月台上吹著海風，享受正前方一大片沒有邊際的絕美海景，就會覺得幸福感滿滿。
▲僅僅站在月台上吹著海風，享受正前方一大片沒有邊際的絕美海景，就會覺得幸福感滿滿。

　

心貼著太平洋放空　漢本沙灘

看著我們在月台上一直拍個不停，站長說，漢本這一帶因特殊的地質關係，海水特別的藍，很值得到附近的海邊散步走走喔！

從車站出來往北走約10分鐘的路程，看到限速40的標誌轉入巷中，穿過暗黑涵洞之後出現在眼前的景象真的如同站長所說的，純淨的超藍海水，會覺得搭這麼久的車一切都很值得。在這裡把心慢下來，感受吹拂在臉上、身上的海風，彷彿獨享了太平洋。

▲穿過涵洞豁然開朗，無敵海景便在眼前。
▲穿過涵洞豁然開朗，無敵海景便在眼前。

▲純淨的超藍海水海天一色，讓人心情舒暢。
▲純淨的超藍海水海天一色，讓人心情舒暢。

　

景點資訊

漢本車站

地址：宜蘭縣南澳鄉澳花村蘇花路一段56號

電話：03-998-5238

班次：從宜蘭搭區間車前往，一日單程3個班次

　

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