簡直是座遊樂園！台東親子民宿推薦　遊戲機、最新賽車道還有按摩椅

這間民宿很威，簡直比遊戲室還要遊戲室，台東貓追熊 熊追貓親子民宿的室內遊戲室根本是基本配備，而且這些配備也搭配著爸爸媽媽的娛樂，像是漫畫書，飲料可免費暢飲等，遊戲室旁還有一張舒服的按摩椅，不只孩子玩得開心，父母親也可獲得放鬆。為什麼說室內遊戲室是基本配備，那是因為民宿內還有一大座大型溜滑梯，好多遊戲機，甚至齊全的賽道設施和沙坑，說到這邊大家是否非常期待呢？那就趕緊來看文章和照片。

CI的時候，就會拿到一大堆禮物還有折價劵，有得住有得拿真是讚讚讚！

貓追熊 熊追貓親子民宿：賽道設施

說了這麼多，趕緊來分享貓追熊 熊追貓親子民宿給大家。話說，Vicky在個人臉書分享照片時，朋友便說：又增加新設施了喔！嘿呀！走在兒童潮流界的貓追熊 熊追貓親子民宿根本與時俱進，把最新最好玩的設施通通搬進民宿。

像這些電動車，類型有警車、火車、飛機等通通有，好幾十部的電動車，只怕你不玩，根本玩不完。

有車有F1賽車道，當然也得有加油站，喜歡車車的孩子，在這邊一定可以玩得很盡興。

貓追熊 熊追貓親子民宿：沙坑

除了剛剛介紹的賽車場，竟然還有一座沙坑，讓小孩玩好玩滿就對了。

貓追熊 熊追貓親子民宿：角色扮演區

如果不想待在室外，那就到室內吹冷氣，玩角色扮演。

孩子們可以開心地推購物車採買，爸爸媽媽可以在這邊看漫畫，和喝免費的飲料，貓追熊 熊追貓親子民宿真的是有顧慮到爸爸媽媽的需求，同時也滿足孩子的願望耶！

貓追熊 熊追貓親子民宿：玻璃屋遊戲區

再來開箱另一個遊戲區，這個玻璃屋遊戲區也是滿滿的玩具，一樣的，孩子可以盡情的玩，爸爸媽媽可在一旁看漫畫。

貓追熊 熊追貓親子民宿：室內大型溜滑梯

大家以為只有這些嗎！不不不，再繼續看下去，大型溜滑梯看到了嗎？是不是超像公園裡面的，就說了貓追熊 熊追貓親子民宿把所有玩具都搬到民宿裡面了。

貓追熊 熊追貓親子民宿：快樂娃娃機

此外，這裡還有各式各樣的遊戲機，只要入住，民宿主人都會提供孩子們硬幣，孩子們可以自由運用，玩得更自在。

沒想到這裡還有角色扮演區，每個角落都是驚喜啊！

貓追熊 熊追貓親子民宿：室內遊戲區

另一邊的室內遊戲室也是滿滿的玩具，可是這裡不太一樣，大家找到亮點了嗎？沒錯，有按摩椅，小孩盡情玩耍，爸爸媽媽就暫時當一下廢材嚕！

貼心的貓追熊 熊追貓親子民宿還準備了消毒鍋、溫奶器、電鍋、冷凍庫、床擋等各式嬰幼兒所需的設備。

貓追熊 熊追貓親子民宿：主題房型

貓追熊 熊追貓親子民宿有好多間主題式的房型，每次來住都可以有耳目一新的感覺。

主題房型：繽紛馬卡龍（4人房）

熊熊跟貓貓的房間超可愛，熊和貓也是我們家裡妮妮妹的愛，相信有女孩的家庭也會喜歡這各房型，而且這間房還可以加床在五人房，還有對外窗，整個房間非常的明亮。

主題房型：初鹿牧場（3人房）

這三人房的初鹿牧場房型很適合小家庭，把初鹿牧場文章放在這邊，爸爸媽媽們也可以帶孩子前往好玩又好吃的初鹿牧場喔！

主題房型：悠活東海岸（2+1人房）

接下來我們來看一悠活東海岸房型，這裡不就是海洋嗎！整個就是藍色系啊！

主題房型：嘉年華熱氣球（6人房）

嘉年華熱氣球房間很粉嫩，是可以睡上6人的房型喔！

貓追熊 熊追貓親子民宿佈置上很可愛，很討人歡心，每個房間也都很乾淨，看了很舒服。也因為是親子民宿的關係，每一個淋浴空間都設有浴盆，還有洗澡椅，真的是非常貼心。

主題房型：旋轉木馬（4人房）

接下來的這一間房間真是不得了了，根本粉色空間，就連浴室裡都是粉色系，一整個好夢幻！

因為其他房型已經有住客入住，在這邊就先把這幾間很有特色的房間分享給大家。倘若家中有孩子的家庭，真的非常推薦爸爸媽媽可以入住貓追熊 熊追貓親子民宿，因為這裡根本就是小孩的遊樂園，小孩的遊戲天堂，且每一個房間都充滿童趣，我們可以依照自己的需求，或是孩子喜歡的童話角色，選擇入住的主題房，在這邊就把貓追熊 熊追貓親子民宿分享給大家囉！

貓追熊 熊追貓親子民宿

合法民宿編號720號，915號

貓追熊 熊追貓親子民宿官網

電話：0963-735-617 ，蔡小姐

地址：台東市豐榮路90巷36號

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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