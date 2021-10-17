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宜蘭新景點／「蘭陽原創館」正式開幕

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蘭陽原創館正式開幕。　圖：原住民族委員會／提供
蘭陽原創館正式開幕。　圖：原住民族委員會／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】原住民族委員會自107年度起於宜蘭縣、桃園市、新竹縣、臺中市、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣等8縣市推動「布建通路據點計畫」，協助各縣市政府建置實體通路據點，提供都市及原住民族地區生產之各類產品能夠於鄰近消費市場區域拓展行銷管道，目前已有3處據點開幕營運，分別為臺東縣波浪屋、高雄市駁二特區及屏東縣勝利新村。

▲夷將Icyang主委參觀蘭陽原創館市集。　圖：原住民族委員會／提供
▲夷將Icyang主委參觀蘭陽原創館市集。　圖：原住民族委員會／提供

「蘭陽原創館」於9月18日正式開幕，該據點原為宜蘭縣政府舊員工宿舍，周邊有許多熱門景點，「蘭陽原創館」活化舊宿舍歷史空間並提供宜蘭縣都市及原住民族地區原住民族業者商品銷售平台，全台遊客可以親自體驗原住民族文化及購買原住民族商品。

▲蘭陽原創館商品。　圖：原住民族委員會／提供
▲蘭陽原創館商品。　圖：原住民族委員會／提供

原民會夷將‧拔路兒 Icyang‧Parod主任委員表示，「蘭陽原創館」對外不只是展售原住民族文創商品及餐食，而是讓大家認識原住民族文化，對內也不只是提供原住民族業者商品的展售，還提供創業諮詢輔導、青年培育、實驗性賣店等複合式空間，並鏈結原鄉部落旅遊、農產、美食、文創等產業，可以成為南澳鄉及大同鄉對外介接的窗口，發揮在地鏈結重要功能。

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