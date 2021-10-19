走進宜蘭「玩部落」！ 實境野食、芃芃野溪、古道森呼吸 大同鄉野趣遊程好心動

宜蘭大同鄉推出10大部落遊程。 圖：宜蘭縣原住民事務所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫情緩解，悶壞的心需要放飛！來場森林大冒險吧！宜蘭縣政府經過三年培育輔導，於日前推出「野趣大同—110年觀光遊程發表會」集結大同鄉5個部落、10條遊程，邀請更多山友、喜愛戶外活動的朋友，探索宜蘭原鄉，認識部落旅遊的樂趣，向大自然取經，穿上泰雅族服體驗一日族人，聆聽百年遷徙的生活故事，探索大自然的山林奧妙，品嚐傳統採集野菜風味，將部落的美好分享出去。

▲深入樂水部落獵徑林道，尋幽探古樂。 圖：宜蘭縣原住民事務所／提供

一起野趣大同 走入泰雅山徑原森活

宜蘭大同鄉於日據時期為羅東郡山地，當時便為溪頭群泰雅族之分布地，村落依蘭陽溪分布於沿岸，人口有百分之九十都是泰雅族，大同鄉山地面積占百分之三十，地勢險峻，山谷溪流間，蘊藏大自然寶藏。除了太平山、明池、棲蘭森林遊樂區之外，各部落的自然步道、湖泊、野溪、生態豐富，值得旅人發掘探索。

遊程1：泰雅百年遷徙故事實境野食趣

樂水的偕家三兄弟首創將泰雅百年遷徙故事結合實境遊戲體驗，透過角色扮演的實境任務遊戲，帶給玩家旅人更多深層的文化體驗。遊程以熱情奔放的迎賓歌曲，開啟旅人與泰雅邂逅的故事，穿上泰雅族服扮演族人那刻起，一場神祕、趣味，充滿挑戰的泰雅百年遷徙之旅，即將展開。

在耆老的帶領下，深入部落的獵徑林道尋幽探古，運用智慧、發揮角色功能解任務，透過團隊合作贏得美味的泰雅野餐，在森林裡與旅伴共創野餐饗宴、篝火前載歌載舞，畫下完美的旅程句點，帶走永不遺忘的回憶。

樂水偕家三兄弟

‧電話：0981-965-216

‧營業項目：遊程接待、農事體驗、風味餐、接待家庭安排

▲跟著山豬爺爺，當一日獵人到山林探險。 圖：宜蘭縣原住民事務所／提供

遊程2：山豬爺爺 · 山林野趣森體驗

外號叫山豬爺爺的黑杜哈勇，是泰雅族第四代的獵人，也是赫赫有名的山豬獵王，從小跟著長輩在山林裡面縱橫4、50年，承襲老獵人的山林相處智慧，和一身的野外求生及打獵絕技，擁有專屬山林獵徑，全家總動員打造一處安全的生態獵場，透過工作假期方式將這些知識都能傳遞給遊客。

山豬爺爺讓遊客穿上泰雅族服紋面後出發，當一日獵人到山林探險，透過生態講解、入山儀式、獵人文化教學：採集、陷阱、射箭、共創用山棕葉搭建獵寮，最後一起營火野炊烤肉，傳唱泰雅歌謠歡唱舞蹈，把快樂的笑聲留在山林之間。

山豬爺爺親子休閒農場

‧電話：0972-728-310

‧營業項目：遊程接待、泰雅風味餐、農特產品、住宿家庭安排

▲樂水部落生活體驗營。 圖：宜蘭縣原住民事務所／提供

遊程3：泰雅文化生活 · 食農小旅行

走進樂水部落，接待族人們以熱情親切的泰雅話Lokah su ga？（你好嗎？）迎接著到訪的旅人，穿上屬於泰雅族的繽紛族服，臉上紋上象徵榮耀的泰雅紋面，跟隨著族人的腳步，體驗部落的傳統農獵生活日常。

族人們運用樂水平原獨特的地形，以有機、友善的方式栽種了日曬米、小米、紅藜、無毒蔬果等作物。依循四季農作物的豐收季節，安排親採蔬菜瓜果體驗，或親手製作小米麻糬、祈福小米串ＤＩＹ、或將高麗菜製成泡菜，品嘗在地最新鮮的無毒風味餐桌，留下季節的美好，將心遺忘在人間樂水裡。

樂水部落生活體驗營

‧電話：0912-712-142

‧營業項目：遊程接待、泰雅風味餐、農特產品、住宿家庭安排

▲英士芃芃部落的橫歧漾古道。 圖：宜蘭縣原住民事務所／提供

遊程4：橫歧漾古道－心體驗 森呼吸

英士芃芃部落的橫歧漾古道，是日治時期的角板山三星警備道的一段，「角板山三星古道-芃芃段」為日治時期最早所開鑿的一條「理蕃道路」，還留存著許多重要的文化遺址，也有著豐富原始的動植物生態。

透過部落獵人的引導與解說，遵循泰雅族gaga文化，藉由合作與分享的精神，走訪美麗原始的橫歧漾古道，來趟親近自然的旅行，探訪飛鼠、領角鴞、山羌等野生動物，享用自己動手做的美味獵人飯包及野菜湯，讓自己與大自然來場深度對話，滿足身心靈療癒享受之旅。

英士社區發展協會

‧電話：03-980-1311

‧營業項目：遊程規劃接待、手工藝品、在地伴手禮

▲芃芃野溪溫泉，享受青山環繞蟲鳴鳥啼。 圖：宜蘭縣原住民事務所／提供

遊程5：獵人帶路・芃芃野溪溫泉療癒之旅

芃芃溪又稱做會走路的溪，每次颱風過後溪流就可能會改道，因地處深山，交通不易，至今仍保留原始風貌。 尼喬洛娜主人是個經驗豐富的獵人，親自帶領旅人順著芃芃溪一路溯溪而上，沿途講解泰雅族打獵的習俗和製作陷阱以及野外求生知識，並教導遊客動手以石圍池，將全身浸入芃芃溪的溫泉中，紓解身心靈，倘佯這片優美的山林溪谷中。

中午還可在青山環繞、蟲鳴鳥啼的自然中午享用自己動手做的烤肉獵人飯包，回到原木屋再品嘗美景加咖啡下午茶，滿足一整天身心靈的療癒體驗之旅。

尼喬洛娜原木屋

‧電話：0912-093-862

‧營業項目：遊程規劃接待、農事體驗、接待家庭

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