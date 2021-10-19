冬日獨有的溫暖！ 花蓮泡湯2日遊 入住安通溫泉飯店盡享66℃美人湯

露天泡湯享受秋冬獨有的溫暖。 圖：Shutterstock／來源

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】寒冷的冬天來花東縱谷旅遊，除了欣賞沿途綿延至天際的油菜花田之外，泡溫泉消除疲勞是一大人間享受。擁有百年歷史的安通溫泉，早年以「安通濯暖」名列花蓮八景之一，接近透明的溫泉水，泉溫達66℃，不論是在湯屋、溫泉民宿中泡湯或是在溪畔挖池露天泡湯，都能享受冬日獨有的溫暖。

溫泉專車週末出發 提供瑞穗、安通1日遊及2日遊 提早為溫泉旺季暖身

安通溫泉觀光協會理事長連祥淵表示，安通溫泉觀光協會已經走入7年的歷史，目前有1家飯店與6家民宿，設立協會的主要目標，就是希望讓在地業者可以透過協會交流之外，還能有個對應的窗口與政府單位對談，甚至是進一步跟全台灣溫泉協會交流與學習。這次與瑞穗溫泉觀光協會合作「花蓮太平洋溫泉季」已經步入第2年，彼此相輔相成，讓兩區的溫泉知名度漸漸打開。

「花蓮太平洋溫泉季」的安通溫泉區有別於瑞穗「庭園風」，以「浪漫風」呈現，結合展區周圍沿街絢麗光廊與璀璨發光裝置藝術，吸引遊客在兩大溫泉區泡湯住宿享美食及拍照打卡外，還可參加好禮抽獎。而安通溫泉屬鹼性碳酸泉，水質透明無色，帶有硫化氫的臭味，泉溫約66℃，浸泡後皮膚滑潤，也叫「美人湯」。溫泉沿溪岸流達300公尺，水量豐沛。此地亦有百年日式安通溫泉旅社，且增建新式旅館，供遊客選擇。山莊後方闢有登山步道一公里，供遊客登山賞景。

2日遊入住溫泉飯店 暢遊安通光影展區

為鼓勵深度旅遊，也促進在地消費、振興經濟，今年推出的花蓮溫泉專車結合在地溫泉飯店、美食及農特產業，提供瑞穗、安通1日遊及2日遊。連祥淵指出，從10月起一直到月底，每週末都有溫泉專車的服務，將會帶領旅客從花蓮火車站出發，沿著台9線一路往南遊玩特殊景點，每年都有不同的景點規劃，去年來過的旅客也會有不同感受，讓參加的旅客處處有驚喜。

1日遊行程，將會安排旅客在溫泉區泡泡溫泉之後再返回花蓮市區，2日遊則將安排旅客住在「山灣水月景觀溫泉會館」。耗時2年精心規劃出日式風味的景觀套房、融入大自然的戶外景觀湯池及無邊際泉池，用溫暖的泉水與山林美景洗去旅客們日常的疲憊。如果住宿在安通溫泉區的旅客也能在晚上前往安通光影展區，聆聽安通山巒的輕喚、野溪溫泉66℃的暖意，也能欣賞在地藝人的小輕唱表演，徜徉在繽紛炫彩的光影浪漫風情。

為11月台灣溫泉季暖身 延長溫泉旅遊商機

安通溫泉歷年來9∼12月團客比較多，因為疫情的影響之下，團客大量減少。連祥淵指出，隨著疫情趨緩，現在團客與散客大約一半一半，假日散客有增多的趨勢，也希望透過「花蓮太平洋溫泉季」的活動，在10月還沒到真正的冬季旺季前暖身，11月再搭上「台灣溫泉季」的推廣活動，希望讓更多台灣各地的遊客來訪安通與瑞穗溫泉，感受後山溫泉的獨特氛圍。

【美人湯‧安通溫泉】

▲吉祥物紅面鴨來帶路，指引好湯哪裡泡。 圖：安通溫泉觀光協會／提供

◎ 安通溫泉飯店

日據時期（昭和5年．西元1930年），日本政府在此地建造了一棟全檜木（HINOKI）的日式平房做為當時日本警察廳的招待所，也是當時日籍總督的行館。光復之後，由玉里鎮公所接收，當時由於缺乏經費而未開發，1 9 7 3 年， 政府轉賣民間經營， 以後並不斷整修與擴建，現為安通溫泉飯店，而日式榻榻米平房已由文建會列為歷史建築物，供到安通溫泉的遊客參觀，平房古色古香，發人思古幽情，是到安通不可錯過的景點。

‧地址：花蓮縣玉里鎮樂合里溫泉36號

‧網址：http://www.an-tong.com.tw/

▲安通溫泉飯店。 圖：安通溫泉觀光協會／提供

◎ 安通溪畔溫泉民宿

安通溪畔，濯暖風情。這裡是花蓮八景之一：「安通濯暖」的所在地，詩人駱香林曾經寫下：「捕蝨容談笑，溫香入抱多，但令塵垢淨，晞髮向陽阿。」來形容安通野溪溫泉的樂趣。安通溪畔溫泉位於花蓮縣玉里鎮，提供免費WiFi與免費私人停車位。民宿設有平面電視，私人衛浴附吹風機、免費盥洗用品和熱水按摩池安通溪畔溫泉的住客可享用單點式早餐。最近的機場是綠島機場，距離76公里。

‧地址：花蓮縣玉里鎮樂合里溫泉37號

‧網址：https://hotspring37.business.site/

▲安通溪畔溫泉民宿。 圖：安通溫泉觀光協會／提供

◎ 安通吉祥溫泉民宿

吉祥溫泉民宿位於花蓮縣玉里鄉，這裡是台灣東半部的知名溫泉景點之一，而地理位置極優的吉祥溫泉，正坐落於中央山脈與花東山脈，讓人有著群山環擁抱的翠綠空間。吉祥溫泉民宿的泉源水質屬食鹽硫化氫泉，全年泉溫約有64℃，水質呈現無色、稍有硫化味，多是非常優質的泉水。

‧地址：花蓮縣玉里鎮樂合里溫泉35之6號

‧網址：https://www.luckl.com.tw/

▲安通吉祥溫泉民宿。 圖：安通溫泉觀光協會／提供

◎ 玉溫泉民宿

「花蓮安通玉溫泉民宿」自日治時代便已為日人開發。而玉溫泉成立是為了一圓父親的夢想，讓原本荒蕪的土地，昇起陣陣溫泉熱氣，也讓安通溪這處美好的溫泉區有了第一家鄉內的合法溫泉民宿。在兄弟姊妹同心協力下，有錢的出錢，有力的出力，使得這個夢想能夠逐步實現。位於群山環抱中的「花蓮玉溫泉民宿」坐山面臨紅葉溪，環境優雅泉水溫度適宜。每當油菜花季盛開之時，一片金黃波浪，更與蒼翠青山相映成趣，是旅人享受悠靜泡湯的度假聖地。

‧地址：花蓮縣富里鄉吳江村安通58-8號

‧網址：https://www.yuhotspring.com/

▲玉溫泉民宿。 圖：安通溫泉觀光協會／提供

◎ 加賀屋溫泉會館

座落在百年歷史的安通溫泉區半山腰，整棟建築採用原木打造，展現日式和風泡湯樂趣，泉質為碳酸氫鈉泉，水質清澈透明帶點硫磺味，富含多種礦物質，泡後肌膚滋潤滑嫩，是絕佳的天然保養品。加賀屋擁有居高臨下的視野，可盡覽花東縱谷日夜美景，一年四季景色皆不相同，不管親子旅遊、情人浪漫假期都非常適合。以暖湯洗滌旅人身心，以山間老屋優雅、寧靜的氛圍，為您帶來更多旅遊樂趣，以用心、貼心、安心為服務宗旨，安通加賀屋期待與您相會。

‧地址：花蓮縣玉里鎮樂合里溫泉41-2號

‧網址：https://www.jiahewu.com.tw/

▲加賀屋溫泉會館。 圖：安通溫泉觀光協會／提供

◎ 山灣水月景觀溫泉會館

座落在花蓮安通溫泉區的花蓮民宿「山灣水月景觀溫泉會館」，耗時2年精心規劃出日式風味的景觀套房、融入大自然的戶外景觀湯池及無邊際泉池，用溫暖的泉水與山林美景洗去旅客們日常的疲憊。民宿的溫泉引自當地弱鹼性氯化物硫酸鹽泉，每間客房皆有景觀陽台，可欣賞山巒綠意環繞的景致，到了夜晚轉換成星光熠熠的夜空，鎮上通明燈火也與之相映，泡個保健身體的安通溫泉後，身心靈都達到深層的放鬆。

‧地址：花蓮縣玉里鎮樂合里41之8號

‧網址：http://www.wmhotspring.com.tw/

▲山灣水月景觀溫泉會館。 圖：安通溫泉觀光協會／提供

◎ 紐澳華溫泉山莊

紐澳華山莊座落於安通溫泉風景區， 屬於山腰溫泉飯店，採用原木石砌為主體，可眺望縱谷風貌與山巒景緻，擁有villa級湯屋，廣植成林的澳洲茶樹及未經污染的香草野菜自然生態農場，提供您優質 養生及休閒度假的最佳環境。

紐澳華樂活新主張：

1.營造安通部落社區的動植物景觀與自然生態。

2.規劃現摘有機香草野菜為養生風味餐點與精油製品。

3.提倡溫泉身心洗浴的平民養生慢活文化。

‧地址：花蓮縣玉里鎮(安通)溫泉41-5號

‧網址：https://www.twspa.com.tw/

▲紐澳華溫泉山莊。 圖：安通溫泉觀光協會／提供

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