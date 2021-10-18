夏冬都能來玩！ 「瑞穗英雄湯+安通美人湯」溫泉節慶活動 瑞穗溫泉觀光協會共好力推

秋冬泡湯徜徉在好山好水中。 圖：Shutterstock／來源

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】依傍中央山脈的瑞穗鄉，是花東縱谷知名的旅遊小鎮，濃醇香的瑞穗鮮奶、因小葉綠蟬叮咬而產生淡雅蜜香的紅茶、中秋必吃的文旦柚，以及從日治時期飄香至今的舞鶴咖啡，都是瑞穗極具代表的特產。每到了炎熱的夏天，還可以體驗刺激消暑的泛舟活動，還可選擇到牧場餵牛、在舞鶴台地喝杯茶或咖啡，度過悠閒的午後時光。但不可不知道的是，瑞穗到了秋冬還是適合泡湯的好去處，素有黃金之湯的美譽，旅客可以邊泡湯邊看著綿延不絕的山脈，徜徉在瑞穗的好山好水中。

用溫泉與泛舟元素 吸引旅客夏冬都能來瑞穗遊玩

瑞穗溫泉觀光產業協會理事長陳飛廷，自接任理事長以來，首度與安通溫泉聯手，在花蓮縣長徐榛蔚的大力支持下，於2020年推出第一屆的「花蓮太平洋溫泉季」，主推花蓮2大溫泉區，包括黃金之湯美名的瑞穗溫泉，是全台唯一碳酸鹽泉也是生男之泉、英雄湯，建置特色光影展區，並沿街打造日式燈廊，讓因疫情無法出國的台灣人，也能彷彿來到日本溫泉鄉。

瑞穗溫泉觀光協會理事長陳飛廷表示，過往花蓮縣的節慶活動大多都在市區舉辦，從來沒有活動在瑞穗地區。因此，瑞穗溫泉觀光協會在全台灣19個溫泉區中找尋自己的特色與味道，希望做出有別於其他溫泉區的氛圍，找到自己的定位。因此聯手安通美人湯，推出「英雄美人湯」，搭配可愛的紅面鴨做為吉祥物，成功帶動超過比過往多2成遊客的注目。活動也在2021年續辦第二屆，有望成為瑞穗與安通溫泉的代表性主題活動。

瑞穗天合進駐帶動旅客量能 補足高端旅客市場需求

大多數的旅客喜歡在秋冬時候泡上好湯，去去寒氣，因此溫泉區淡旺季非常顯著。然而由於瑞穗是秀姑巒溪的泛舟中心，在夏天都將舉辦國際泛舟鐵人三項的活動，吸引為數可觀的人潮。陳飛廷指出，瑞穗溫泉相比其他知名溫泉景點來說，聲量相對較小，秋冬旅客比夏天旅客較少，為了讓旅客人潮可以平衡，無論夏冬都可以來訪，特別打造「花蓮太平洋溫泉季」，讓旅客可以透過多樣的住宿優惠與方案，可以暢遊瑞穗溫泉區。

此外，在瑞穗天合國際觀光酒店的進駐之後，房間量體較大，除了可以補足金字塔頂端的旅客群，更帶動周邊商圈的經濟效益，讓無論是高中低消費者都能各取所需，來到瑞穗體驗黃金湯的美妙。陳飛廷表示，瑞穗天合國際觀光酒店加入後，整個溫泉區的房間數達到500間，規模雖然比其他溫泉區小，但也漸漸開始吸引除了飯店以外的伴手禮、觀光產業業者加入，一起為瑞穗爭取更多福利。

整合各方資源推數位平台 分擔業者接單的困難度

瑞穗溫泉觀光產業協會除了積極爭取伴手禮、觀光產業業者加入之外，也花了很多心思整合各方資源，結合舞鶴咖啡、紅茶，小農的深度DIY之旅，讓旅客除了泡湯之外，還有多元體驗。陳飛廷表示，未來將規劃數位平台，匯集瑞穗所有觀光產業，讓深度行程產品數位化，旅客自己便利選購想要體驗的小旅行，打破民宿業者單兵作業，一起團體作戰，分擔業者接單的困難度，提高旅客停留在瑞穗的意願。

【英雄湯‧瑞穗溫泉】

▲吉祥物紅面鴨來帶路，指引好湯哪裡泡。 圖：瑞穗溫泉觀光協會／提供

◎ 松邑莊園

「松邑莊園」群山環繞，壯美之景盡收眼底。在這裡，我們準備了露天，半露天的風呂及個人湯屋，每個空間都向您展示它們的獨立個性。無論是慢活或短暫逃離塵囂，不需跋山涉水，最好的選擇就在眼前。漫步莊園，大自然的清新包圍，在地人的質樸熱情，您會知道這是家的味道。

‧地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路三段二巷37號

‧網址：https://www.thesilencemanor.com.tw

▲松邑莊園。 圖：瑞穗溫泉觀光協會／提供

◎ 椰子林溫泉飯店

四周山景環繞，彷彿與世隔絕般，完完全全屬於自己假期正要展開囉！走在椰

林大道上，隨風搖曳的椰子樹讓景緻更添南島風情的異國情調，而小木屋則是讓自己擁有一個獨享空間，若是您也想好好欣賞美景，戶外的露天休憩區則是不錯的選擇，或是一邊享受溫泉SPA更是一大樂事。

‧地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路3段199號

‧網址：http://www.cocoshotspring.com/

▲椰子林溫泉飯店。 圖：瑞穗溫泉觀光協會／提供

◎ 瑞穗天合國際觀光酒店

瑞穗天合國際觀光酒店為天成飯店集團全新打造的休閒度假飯店，坐落於花蓮瑞穗鄉占地2 萬坪，為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯／金色水樂園，並與國際知名悅榕集團旗下Angsana Spa合作之複合式頂級度假村，整體設計以南歐莊園風格為主。

‧地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

‧網址：https://www.grandcosmos.com.tw/

▲瑞穗天合國際觀光酒店。 圖：瑞穗溫泉觀光協會／提供

◎ 原鄉溫泉民宿

緩慢的步調，騎乘單車，慢遊在鄉間小道，清新的空氣，帶有淡淡花香。享

受獨特的「黃金溫泉」，仰望山巒景色，洗靜了疲憊與生活中的壓力。當夜幕低垂，銀河與滿天星空，是曾經許久不見的畫面。旅行是一種生活，讓彼此更靠近，原鄉溫泉致力給您美好的精彩假期。

‧地址：花蓮縣瑞穗鄉瑞祥村五福路325號

‧網址：https://www.yuan-hhs.com.tw

▲原鄉溫泉民宿。 圖：瑞穗溫泉觀光協會／提供

◎ 東戀民宿

東戀溫泉民宿以貼心的設計、舒適的備品，提供您絕佳的度假泡湯享受。客房擁有寬敞明亮的空間，房內設置超大型溫泉浴池，讓您不用出門就能享受泡湯的樂趣。東戀溫泉民宿附近是大面積的文旦柚果園，放眼所及綠意盎然，是您旅行花東泡湯度假最佳的溫泉民宿。

‧地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段167號

‧網址：http://www.lovevilla.tw

▲東戀民宿。 圖：瑞穗溫泉觀光協會／提供

◎ 虎爺溫泉會館

虎頭山下的花蓮民宿「虎爺溫泉會館」，順應地理位置並融合中國傳說兒童守

護神的「虎爺」為會館命名，盼來住宿、泡湯的貴客都能承虎爺庇護，平安順遂、福氣安康。創建人林長貴先生是瑞穗人，抱著回饋鄉親的心懷，結合瑞穗農特產品，讓來此度假的旅客感受瑞穗特有的山水風情。

‧地址：花蓮縣瑞穗鄉瑞祥村祥北路二段101號

‧網址：http://www.hoya-spa.com.tw/

▲虎爺溫泉會館。 圖：瑞穗溫泉觀光協會／提供

◎ 瑞雄溫泉旅館

瑞雄商號成立於1961年，並於1997年開始小木屋民宿的經營，因應國內溫泉風潮，在現溫泉旅館後方開鑿溫泉井，成功後於2003年7月正式營運瑞雄溫泉旅館，環繞在重山翠綠中，就像一個隱身在深山中的庭院式度假中心，這是一個完全屬於自己的空間、自己的假期，是都市所享受不到的幽靜！

‧地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路三段185號

‧網址：https://amy8872254.wixsite.com/ruixionghotspring

▲瑞雄溫泉旅館。 圖：瑞穗溫泉觀光協會／提供

◎ 黃家溫泉民宿

黃家溫泉民宿有主體大樓1棟，一樓是餐廳、咖啡座，供應新鮮美味的餐點，由於臨近瑞穗牧場， 早餐還可以喝到香醇的鮮乳。二樓有4間溫泉客房，廣場上有Villa SPA小木屋。一抬頭就望見青翠的虎頭山，真正享受到青山綠水的天然美景。歡迎大家時常來瑞穗，享受天然，健康的溫泉之旅。

‧地址：花蓮縣瑞穗鄉瑞祥村北五路321號

‧網址：http://www.v8876629.com.tw

▲黃家溫泉民宿。 圖：瑞穗溫泉觀光協會／提供

◎ 瑞穗山下的厝溫泉民宿

山下的厝溫泉民宿是享受大自然給我們最好的禮物，聆聽潺潺流水、蟲鳴鳥叫，夜伴星空；自在的享受山林恬靜及虎頭山林中芬多精再加上地底原汁原味的「黃金湯泉」。享受山嵐泉霧下的放鬆，愜意悠閒的幸福，一掃您平日的忙碌與陰霾。

‧地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路三段137號

‧網址：https://www.sunshinehotspring.com/

▲瑞穗山下的厝溫泉民宿。 圖：瑞穗溫泉觀光協會／提供

◎ 瑞穗溫泉

瑞穗溫泉又稱外溫泉，1919年，日人已開發為警察招待所，建有公共浴場，名

滴翠閣。泉質是全台灣唯一碳酸鹽泉，含豐富鐵質，泉溫48度。泉水湧出於紅葉溪下游，虎頭山麓，泉周林木森蔚，風景優美，和紅葉溫泉，內溫泉，為昔日花蓮八景之一，名紅葉尋蹊。

‧地址：(瑞穗鄉進出)花蓮縣萬榮鄉紅葉村23號

‧網址：http://www.js-hotspring.com.tw/

▲瑞穗溫泉。 圖：瑞穗溫泉觀光協會／提供

◎ 瑞峰溫泉民宿

瑞峰溫泉為了讓遊客享受輕鬆自在的假期，因此，在寬廣的庭院增設許多戶外露天休憩桌椅，讓遊客在閒之餘，吹著飄來淡淡花香的微風，欣賞瑞穗的美麗風景，不管是夜晚或是白天，都別有一番風味，此外，民宿主人也在每間客房設有溫泉泡湯，讓遊客將一天的疲勞都消除。

‧地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路三段二巷36-1號

‧網址：https://ruifeng.970bnb.net

▲瑞峰溫泉民宿。 圖：瑞穗溫泉觀光協會／提供

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