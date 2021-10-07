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動人美聲點綴「台東最美星空音樂會」 關山、延平接力登場

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台東最美星空音樂會_海端場於海端鄉布農族文化館登場。　圖：台東縣政府交通及觀光發展處／提供
台東最美星空音樂會_海端場於海端鄉布農族文化館登場。　圖：台東縣政府交通及觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】深受觀眾期待的「台東最美星空音樂會」10月輪番上陣，10月1日於海端鄉布農族文化館登場，由金曲最佳演唱獎組合尋人啟事和在地團隊東布青樂團，以動人美聲點綴靜謐海端小鎮，活動現場也邀請民眾響應ISO20121永續性活動管理系統國際認證，一同推動台東永續觀光

▲台東最美星空音樂會星光閃耀。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
▲台東最美星空音樂會星光閃耀。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

繼卑南場與綠島場之後，縱谷地區首場的海端場次，由台東在地青年組成的「東布青樂團」，以及獲得本屆金曲獎最佳演唱組合獎及國際大獎肯定的「尋人啟事」人聲樂團帶來精彩的演出，讓民眾於群山圍繞中，在星空下聆聽動人的原民音樂和國際級美聲表演，收穫台東獨有的星空回憶。

▲「尋人啟事」人聲樂團。　圖：台東縣政府交通及觀光發展處／提供
▲「尋人啟事」人聲樂團。　圖：台東縣政府交通及觀光發展處／提供

▲東在地青年組成的「東布青樂團」。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
▲東在地青年組成的「東布青樂團」。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

台東縣政府交觀處指出，第四年舉辦的「台東最美星空系列活動」，是台東「慢經濟」的代表活動，將台東有機元素「星空」創價加值成為具有代表性的商品，在觀光發展與環境永續中取得平衡。今年特別向BSI英國標準協會申請ISO 20121永續性活動管理系統國際認證，在活動現場融入減塑、減碳、環保等永續概念，響應使用綠色能源、宣導光害教育，活動邀卡與海報文宣也改為使用電子EDM，許多貴賓表示雖然不習慣，但是很認同這樣的做法，讓活動在社會、經濟及環境生態取得平衡，降低負面衝擊。

台東最美星空音樂會進入倒數，最後兩場將在10月9日(六)及10月23日(六)分別於關山親水公園和延平舊鹿鳴橋遊憩區舉辦，邀請到星光好聲音李千那、盧學叡和SE里山合奏團以及Buklavu (布古拉夫)文化藝術團和親愛愛樂弦樂團帶來精彩的音樂演出。

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