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漫遊小鎮3.0／投入山海懷抱 「台東卑南」沉浸天然森林浴

欣傳媒 / 欣傳媒

【達人帶路】

原民小鎮卑南鄉，緊鄰台東市，有台版蘇美島富山護漁區可享受親海、近海的樂趣，還擁有台東最古老知本溫泉，從利吉惡地地質走廊，到達「一輩子到不了」的山里車站，喝杯香濃的初鹿牧場鮮乳，感受縱谷寧靜，滿足你對旅遊的所有期待。

【景點推薦】

1、富源觀景平台

可全景眺望台東自然風光的地方，寬廣景致讓人心曠神怡。天晴時，可欣賞到都蘭山，甚至遠望綠島。另一側，能看見卑南溪、小黃山、利吉惡地等地理景觀。若是秋冬造訪，還有機會瞧見大冠鷲、鳳頭蒼鷹等在天際翱翔。

（圖來源／台東縣卑南鄉公所）
（圖來源／台東縣卑南鄉公所）

地址：台東縣卑南鄉

2利吉流籠遺址

早年行道卑南大溪時，是件苦差事。須選溪面較窄的所在，水位最低時來渡溪。日治時期卑南溪吊橋建造前，台東廳為便利往來，在今利吉大橋附近，設置直徑極窄的鋼索流籠，供人渡溪使用。遺跡記載著過往不便的交通史。

地址：台東縣卑南鄉利吉大橋

3、山里小教堂

山里教堂坐落在村莊入口，是早期部落居民集資所建，迄今已有70餘年歷史，型式簡樸莊重，純潔的白色的牆面、鮮紅熱情的十字架吸引許多人前來拍攝婚紗，而門口的百年老松優雅引人懷古幽思，是許多人必到的景點。

（圖來源／台東縣卑南鄉公所）
（圖來源／台東縣卑南鄉公所）

地址：台東縣卑南鄉山里路15號

4、茄冬樹綠色隧道

日治時期，日本人為因應第二次世界大戰的運輸需求，興建以茄苳樹為掩護的戰備道路，專門供戰車行駛，從台東市經卑南一路延伸到初鹿，長達15多公里。至今保留了剩下的兩公里，成了一條茄苳樹濃蔭成影的美麗公路。

地址：台東縣卑南鄉

【體驗推薦】

台東原生應用植物園

以生物科技發展藥用植物種原培育技術的植物園，整合了休閒與飲食，打造出獨特的藥草植物產業，體驗包含：香氛、保健、茶飲、藥用等，同時結合當地純淨天然的景觀，讓來訪的旅人感受到身心靈上的放鬆。

（圖來源／欣傳媒資料庫）
（圖來源／欣傳媒資料庫）

地址：台東縣卑南鄉8號

電話：（08）957-0011

交通

開車：

行駛國道5號→蘇澳交流道下→台9線→194縣道→卑南鄉。

搭車：

搭乘火車於山里、知本站下車。

搭乘鼎東客運（山線）→卑南鄉。

搭乘台灣好行「縱谷鹿野線」。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/198664

吊橋 客運 蘇美島

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