黃金森林＋最棒賞楓地！太平山「台灣山毛櫸步道」最美健行時機必收

宜蘭太平山國家森林遊樂區裡有非常多森林步道，其中有一條是山友推薦「秋天必去」、「賞楓最佳步道」，就是這次介紹的「台灣山毛櫸步道」。橘編先來去幫大家探路，發現森林已經開始慢慢在變色了，接下來的每個周末，正是大家拜訪台灣山毛櫸步道的好時機！

關於台灣山毛櫸步道

海拔高度：1878公尺 ｜ 步道長度3.8公里

難易度：●●●○○ ｜ 往返約3小時

熱門季節時間：10 - 11月為旺季。山毛櫸在冬季落葉前，葉片會由綠轉為金黃，會有一整片期間限定的「黃金森林」，所以每年十月都會吸引各地山友來「追楓」「賞金」。

台灣山毛櫸最新葉況點我

台灣山毛櫸步道位於太平山國家森林遊樂區，是一條極其珍貴特別的步道，因為其著名受「文資法」保護著的「台灣山毛櫸」又稱「台灣水青岡」，是從20多萬年的冰河時期殘存至今的珍貴植物，四季景色差異大，可以說每年去四次也不為過。

交通方式

自行開車（從台北出發）：走國道5號前往壯圍鄉的191縣道。從38-宜蘭 號出口下交流道後繼續走191縣道。走宜18-2鄉道前往員山鄉的北橫公路/員山路三段/台7線前往大同鄉，沿太平林道前往南澳鄉的平元林道即可抵達目的地

步道路況

起點 – 翠峰山屋

台灣山毛櫸步道的起點在翠峰山屋旁，如果是自駕的話，山屋底下有停車位，不過數量不多，而且旺季時會有交通管制，不想等車位或是塞車的話，建議大家可以搭乘大眾運輸前往，或是包車來解決交通問題。

在翠峰山屋這邊，也可以稍做停留準備出發。因為這裡是最近的廁所及餐飲販賣部，缺水或糧食的話，可以在這裡一次補給；這邊也是賞楓的絕佳地點之一，不用爬高，只要在山屋旁，就可以看到已經由綠漸漸轉紅的楓葉了！

步道前段 – 2.4K前平緩好走

進入登山口時接近中午，步道裡已飄起雲霧和毛毛細雨，雖然前半段平緩好走，但因為下雨的關係，部分路段會濕滑泥濘，提醒大家可以穿防水、防滑的登山鞋，走起來方便，鞋髒了也比較不會心痛！

在閃避泥濘同時，腳底下出現了葉脈清晰的「葉子」，詢問帶領我們的嚮導才知道，原來這是為了保護步道中的苔蘚植物所鋪設的圓木形木樁，上面的防滑部分，特別以台灣山毛櫸葉脈紋來裝飾，這樣不只保護苔蘚避免被踩踏，還彰顯了山毛櫸步道的特色。

步道後段 – 2.4K後下切陡降

相較太平山其他熱門步道（如翠峰湖環山步道、見晴懷古步道等），台灣山毛櫸步道的後半段較有挑戰性，抵達眺望臺就是抉擇的時刻了！因為過了眺望台後，步道會有落差約海拔100公尺的下切，且手機訊號微弱（離終點約還有1.3K），所以建議大家還是要評估自身狀況再決定是否要繼續前行。

在抵達眺望台的同時，天空漸漸放晴，嚮導評估此行團員狀況後，決定繼續走下去，抵達步道終點時，迎接我們的是太平山上難得的陽光和整片的山毛櫸。最後的下切路段雖然很考驗體力，但是下切後，開始看到有別於前半段的景色，可以更近距離欣賞山毛櫸、整片由綠轉金黃的美景，這段難走的路程絕對是值得的！

太平山上的彩蛋

進入售票站後、在前往台灣山毛櫸步道的途中（宜專一線14.5K處），可以看到一株超過2500歲的紅檜爺爺，是棵約十層樓高、要6人才能合抱的巨木。

太平山除了許多珍貴的植物外，還有不少野生動物出沒，像是台灣獼猴、松鼠等，開在山路上不僅要注意路況，還要留意路邊現身的小動物。

橘編貼心建議

如果想要拍到沒有雲霧遮擾的山毛櫸，建議越早出門越好，太平山因為地勢的關係，在上午11點之後非常容易起霧，而且下午2點以後也不建議進入，老話一句「早起的鳥兒有蟲吃」！跟著橘編一塊早起探訪台灣山毛櫸步道吧！

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