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學生不知孫中山是誰 新課綱真的去中國化了嗎？

漫遊小鎮3.0／悠閒馳騁山海間 「花蓮新城」靜聽浪濤聲伴行

欣傳媒 / 欣傳媒

【達人帶路】

新城，花蓮縣北端的向陽城市，左擁高聳入雲的中央山脈，右抱廣闊深邃的太平洋。七星潭湛藍海面、月牙灣優美曲線，還有百年的定置漁業文化，快來一趟新城深度旅行，會讓你流連忘返！-----------------花蓮縣新城鄉鄉長／何禮臺

【自行車道介紹】

兩潭自行車道

串連七星潭、鯉魚潭等由海岸線連結，北承太魯閣，南接花東縱谷的自行車道，全長共35.3公里。主以海堤、舊鐵道、田園鄉道為主要路線。沿途有依山傍海的壯觀景觀，愜意漫遊一座城市，可說是最夢幻的綠色生活體驗遊程。

（圖來源／欣傳媒資料庫）
（圖來源／欣傳媒資料庫）

地址：花蓮縣新城鄉

【景點推薦】

1、七星潭

七星潭是花蓮縣唯一的縣級風景區，其形狀呈現一道優美的弧形海灣，故又名為「月牙灣」。其海水潔淨湛藍，黑石晶瑩剔透，連接太魯閣國家公園、東海岸和花東縱谷國家風景區，是深受國人歡迎的休憩景點。

（圖來源／欣傳媒資料庫）
（圖來源／欣傳媒資料庫）

地址：花蓮縣新城鄉七星街79巷5號

電話：（03）822-1592

2四八高地曼波花園

緊鄰七星潭，保有軍事歷史文化及在地生態環境。園區內景觀植栽配置種類逾百種，漫步其中可將山海景觀盡收眼底，除營造豐富景觀視覺，同時注重生態環境，增加生物多樣性，與在地的螢火蟲、蝴蜂、鳥類及昆蟲類共存。

（圖來源／花蓮縣新城鄉公所）
（圖來源／花蓮縣新城鄉公所）

地址：花蓮縣花蓮市海岸路華東路

體驗推薦

七星柴魚博物館

以柴魚為主題的博物館，以傳承柴魚製作的歷史文化與產業技藝為主軸，整合七星潭的海洋生態教育、黑金產業文化、五感探索體驗與食魚教育推廣等資源，提供海洋相關伴手禮品嚐、章魚燒與刨柴魚體驗活動，豐富旅程記憶。

（圖來源／花蓮縣新城鄉公所）
（圖來源／花蓮縣新城鄉公所）

地址：花蓮縣新城鄉大漢村七星街148號（七星潭大橋下）

電話：（03）823-6100

交通

開車：

行駛國道5號→蘇澳交流道→台9線→193線道→新城鄉。

搭車：

搭乘火車於太魯閣（新城）、北埔站下車。

搭乘花蓮客運（往七星潭或太魯閣）→新城鄉。

搭乘台灣好行「太魯閣線」。

【鐵馬驛站資訊】

花蓮縣警察局新城分局

地址：花蓮縣新城鄉中山路59號

電話：（03）861-1004

花蓮縣政府警察局新城分局嘉里派出所

地址：花蓮縣新城鄉嘉里三街47號

電話：（03）826-4135

【自行車租借資訊】

七星潭自行車出租

地址：花蓮縣新城鄉明潭街10巷1弄76號

電話：（03）822-5347

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/198553

博物館 國家公園 螢火蟲

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