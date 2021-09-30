賴瑟珍看台灣／專訪花蓮縣長徐榛蔚 打造「慢．精品．花蓮」

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】花蓮是大自然特別眷顧的地方，台灣最美麗的驚嘆號！擁有許多世界級的山水美景，讓葡萄牙人驚呼「FORMOSA福爾摩沙」，從此，花蓮的壯闊景緻便成為台灣的代表。坐山面海的花蓮，自然條件渾然天成，讓旅客擁有、融入美好的大自然，縣長徐榛蔚，希望旅遊活動可以在傳統文化中找到獨特性、在自然美景中創造出新玩法。近期更以「慢活．精品．花蓮」為主題，讓花蓮就像是精品一樣，擁有不斐質感，值得您慢慢細細品味。

花蓮擁有最適合的生活玩法 以環境永續為優先

2018年徐榛蔚成為花蓮首位女縣長，在上任發表演說中，期許團隊充分落實「淨」、「靜」、「勁」、「境」、「靚」5字箴言，共同打造花蓮品牌。隨著蘇花改的通車，增加了第6字「近」，意味著花蓮不再遙遠，成為旅客度假的好選擇之外，更在此契機之下，徐榛蔚將花蓮由量走向質，發揮獨特作法與創新思維，創造多個花蓮第一，將花蓮推向更美好的未來。

花蓮縣長徐榛蔚表示，自己特別喜歡中華文化，其中《黃帝內經》和《道德經》，讓她參透天地萬物都有其適合生存的經緯度與方式，花蓮坐落在23.5度北回歸線上，有著獨特的環境與物種，原住民中的生活資源，完全取自於大地，需要多少就採集多少，吃著在地時令的食物，與這片土地處在和平共存的狀態。

花蓮有老天爺賜予的好山好水，在縣政推動上，以環境永續為優先，期許透過環境、有機、減碳等概念，立足花蓮，放眼國際。

▲（左起）台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍、花蓮縣長徐榛蔚。 圖：花蓮縣政府／提供

教育、環境、醫療多面向優化 一步步實現花蓮無限可能

花蓮縣政府在教育、環境、醫療多面向持續努力，讓花蓮不只是觀光，更適合多產業發展，讓居民可以安居樂業。像是持續優化遠距教學，希望孩子們透過線上學習與國際接軌，並投入大量的教育經費，讓花蓮從小打下穩固的基礎。在友善環境部分，則已與國際合作推動綠色餐廳、慢食與有機概念，並加入國際性環保組織，共同舉辦相關論壇，並推出4條低碳旅遊路線。

醫療面則會結合5G技術與在地的慈濟醫學中心，讓民眾的醫療需求能更快解決，達到「醫療不偏鄉」的目標。針對青年更推出「住者有其屋」的居住正義，在花蓮只繳首付50萬元就輕鬆擁有買斷式的個人住宅，吸引青年人留鄉打拚，一步一步實現花蓮的無限可能。

在「2021年縣市長施政滿意度調查」結果中，徐榛蔚獲得5星縣長的殊榮，是全台非六都中唯二的五星縣市，8大施政面相滿意度高達77.2％，高居全台第一，更在環保面向奪冠，在教育、消防與公共安全面向則排行第2，在觀光面向，獲得全台第3，也是本次唯一獲得殊榮的女性。

推出低碳認證旅遊路線 「碳索」你沒來過的花蓮

徐榛蔚除了在施政方面有其優異表現，更獲得當地居民，甚至是部落的愛戴，各部落長老還特別幫徐榛蔚取原住民名字，像是巴奈（阿美族語：稻穗）、哈娜（太魯閣族語：花）、烏麗（布農族語：對女性的稱呼），每次自我介紹都是長長一串「我是花蓮縣長徐榛蔚．みそしる（味噌：榛蔚倒著念）．巴奈．哈娜．烏麗」，顯示出對花蓮這片土地的深愛與情感。

有這樣特殊的情感，在觀光旅遊，也特別推廣「減碳排旅遊」，像是「摘野菜旅遊」、「自行車旅遊」、「香味旅遊」，以及無光害的「天文賞星旅遊」，希望旅客共同一起愛護花蓮。

低碳認證的「碳索你沒來過的花蓮」旅遊路線，透過認證之店家、環保旅館串連旅遊點線面。2021自行車旅遊年推出《花蓮235自行車路線》：沿著瑞港公路貫穿山海之間，讓您一次體驗花蓮兩座23.5度北回歸線標碑，並與P.Seven台灣茶香水研發全台首款專屬香水「KIZA奇萊之美」，透過嗅覺等五感體驗為遊客留下深刻記憶。

此外，花蓮縣政府五倍振興券加碼，歡迎旅行團和觀光客前往旅行。詳情請查閱花蓮觀光資訊網（https://tour-hualien.hl.gov.tw/）。

這位帶有濃濃藝術人文氣息、對花蓮風土人情暸若指掌的第一位女性縣長，讓花蓮的改變多了一份溫柔、細膩的力量，「慢、精品、花蓮」無疑將是海內外遊客的最佳選擇！

▲巴拉瑪火神祭與傳統豐年祭不同，為撒奇來雅族後人對祖先的追思祭典，體驗及追緬先民落難情境。 圖：花蓮縣政府／提供

▲花蓮太平洋溫泉季即將登場，是喜歡泡溫泉的你不能錯過的年度盛事。 圖：花蓮縣政府／提供

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